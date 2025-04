Právě skončil dopolední tréninkovou jednotku v ostravské RT Torax Aréně, kde Češky ve čtvrtek v rámci kvalifikační skupiny BJK Cupu porazily Brazilky 2:1 a v sobotu změří síly se Španělkami.

„Čekám vyrovnanou bitvu,“ předpovídá Kunst, jenž má na starost zabezpečení přípravy i skládání zápasové taktiky.

Aktuální česká sestava Nosková, Bouzková, Šalková, Valentová a Krejčová má věkový průměr dvacet let. Jaký na vás dělá dojem?

Pozitivní, do budoucna určitě máme velký příslib. Nemám strach, že by za nás neměl kdo hrát na velmi dobré úrovni.