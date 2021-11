Takovéhle momenty si budu ukládat v paměti, radoval se Macháč

Jednadvacetiletého Macháče vybral kapitán Jaroslav Navrátil na post české dvojky v utkání skupiny C proti Francii a doufal, že udělal dobře. Aktuálně 143. hráč světa si nominace nadmíru vážil a bojovným výkonem získal pro český výběr nečekaný první bod.

„Strašně moc si cením, že jsem byl vůbec nominovaný a mohl nastoupit. Moc si vážím, že mi kapitán věřil a dal mi šanci,“ opakovaně řekl Macháč po výhře 7:6 a 6:2 a dodal: „Hrál jsem v Davis Cupu první zápas a vyhrál. Takovéhle momenty si budu ukládat v paměti.“

V úvodu duelu s bývalou světovou sedmičkou Gasquetem svazovala Macháče nervozita. Nechtěl kapitána s realizačním týmem zklamat. „Ale ukázat, že udělali správnou volbu. Když jsem nad tím občas přemýšlel, svazovalo mě to, ale snažil jsem se to vytěsnit a brát zápas jako každý jiný. Ze začátku to bylo těžké, hlavu nejde občas oblbnout,“ řekl Macháč.

Postupně se uklidnil a dokázal ovládnout vlastní emoce. „Hlavně v hlavě jsem to zvládnul skvěle. Proto tu sedím jako vítěz,“ pochvaloval si Macháč při online setkání s médii.

Vyhrál i proto, že naplnil taktiku. O herních variantách se bavil s kapitánem Navrátilem, s reprezentačním kolegou Jiřím Lehečkou, který s Francouzem nedávno prohrál, či na dálku se svým osobním koučem Danielem Vackem. „Na kurtu jsem nepanikařil a podařilo se,“ řekl. Nepouštěl se hlavně moc do výměn s Gasquetovým jednoručným bekhendem. „Jeho bekhendová zatáčka do krosu je fakt exkluzivní. Mohlo se taky stát, že bych si s ním zahrál bekhendové krosíky, ale teď bych tady seděl jako poražený. Sice bych si užil zápas, ale nebylo by to ono,“ uvedl.

Zápas s vítězem Davisova poháru či trojnásobným grandslamovým semifinalistou bral jako svátek. „Je to jeden z hráčů, kterého obdivuji a respektuji. Častokrát jsem se na něj díval v televizi,“ řekl letošní vítěz jednoho challengeru a účastník olympiády v Tokiu Macháč. „Jsem hrozně rád, že zrovna můj první zápas v Davis Cupu mohl být proti Gasquetovi.“

Kvůli koronaviru a omezením v Rakousku prožil daviscupový debut bez fanoušků. Možná mu prázdná hala pomohla, ale radost z toho neměl. „Strašně to mrzí, těšil jsem se na český kotel, na daviscupovou atmosféru,“ litoval. Týmovou soutěž má rád. „Já tyhle akce miluju, proto ten sport dělám. Ať už je to olympiáda nebo Davis Cup. Hrát pod českou vlajkou je skvělé.“

Na dálku „cítil“ i podporu své přítelkyně tenistky Kateřiny Siniakové. Letošní olympijská vítězka čtyřhry i Turnaje mistryň je aktuálně na dovolené. „Katka podle mě nevynechá jediný můj zápas, takže to určitě sledovala, přála mi štěstí a držela mi palce,“ byl si Macháč jistý.