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Z kvalifikace až k prvnímu titulu. Britská tenistka Dartová triumfovala v Kuang-čou

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  12:33

Britka Harriet Dartová ve finále v Kuang-čou | foto: AP

Britská tenistka Harriet Dartová došla v Kuang-čou z kvalifikace až k prvnímu titulu v kariéře. Ve svém premiérovém finále na okruhu WTA porazila 4:6, 6:3 a 6:4 Lilly Taggerovou z Rakouska.

Třicetiletá Dartová měla dosud na kontě jen dva tituly ve čtyřhře. Před turnajem v Kuang-čou bylo jejím nejlepším výsledkem ve dvouhře jediné semifinále, do kterého postoupila v únoru 2024 v Kluži.

Kompletní tenisové výsledky

Díky zisku titulu se Dartová ve světovém žebříčku vrátí do první stovky, v pondělním vydání pořadí WTA by se měla posunout ze 115. místa na 83. Jejím maximem je 70. příčka ze září 2024.

Šnajderová dosáhla na trofej v Tokiu

Turnaj v Tokiu ovládla ruská tenistka Diana Šnajderová. Ve finále porazila 6:4, 5:7 a 6:2 Leylah Fernandezovou z Kanady a získala první letošní titul. Celkově na okruhu WTA uspěla pošesté.

Šnajderová ve druhém setu vedla 4:0 a 5:3, Fernandezová jí však nedovolila jediný mečbol a vynutila si rozhodující třetí sadu. V ní už ale měla opět navrch dvaadvacetiletá Ruska.

Šnajderová si díky titulu vyrovná osobní maximum ve světovém žebříčku. V pořadí WTA se posune ze třináctého místa na jedenácté, na kterém už byla loni v květnu.

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