Z kvalifikace až k prvnímu titulu. Britská tenistka Dartová triumfovala v Kuang-čou

Třicetiletá Dartová měla dosud na kontě jen dva tituly ve čtyřhře. Před turnajem v Kuang-čou bylo jejím nejlepším výsledkem ve dvouhře jediné semifinále, do kterého postoupila v únoru 2024 v Kluži.
Kompletní tenisové výsledky
Díky zisku titulu se Dartová ve světovém žebříčku vrátí do první stovky, v pondělním vydání pořadí WTA by se měla posunout ze 115. místa na 83. Jejím maximem je 70. příčka ze září 2024.
Šnajderová dosáhla na trofej v Tokiu
Turnaj v Tokiu ovládla ruská tenistka Diana Šnajderová. Ve finále porazila 6:4, 5:7 a 6:2 Leylah Fernandezovou z Kanady a získala první letošní titul. Celkově na okruhu WTA uspěla pošesté.
Šnajderová ve druhém setu vedla 4:0 a 5:3, Fernandezová jí však nedovolila jediný mečbol a vynutila si rozhodující třetí sadu. V ní už ale měla opět navrch dvaadvacetiletá Ruska.
Šnajderová si díky titulu vyrovná osobní maximum ve světovém žebříčku. V pořadí WTA se posune ze třináctého místa na jedenácté, na kterém už byla loni v květnu.