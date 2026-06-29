Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové

Stanislav Kučera
  17:37
Darja Viďmanová spěchá za balonkem v prvním kole Wimbledonu.

Darja Viďmanová spěchá za balonkem v prvním kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Darja Viďmanová během prvního kola Wimbledonu.
Darja Viďmanová se v pádu snaží odehrát balonek.
Darja Viďmanová během prvního kola Wimbledonu.
Darja Viďmanová se napřahuje k úderu v prvním kole Wimbledonu.
7 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Netradiční cestou se k životu tenisové profesionálky propracovala Darja Viďmanová. Rodačka z Moskvy žijící od pěti let v Česku, které také reprezentuje, se po juniorské kategorii vydala do Spojených států. Na University of Georgia vystudovala finance a nyní, ve 23 letech, už se plně koncentruje jen na sport.

„Myslím, že je to výborná cesta. Máte bezplatné studium, tréninky i zápasy mají vysokou úroveň. A skvěle se o vás starají,“ popisuje „Univerzita mi pomohla nejen tenisově, po dokončení školy jsem byla na profesionální okruh mnohem lépe připravená i mentálně.“

A tomu odpovídají i její výsledky z poslední doby.

Minulý týden se díky vítězství na turnaji WTA 125 v portugalském Figueira da Foz poprvé dostala do elitní stovky žebříčku, aktuálně je na 91. pozici. A v pondělí si ve Wimbledonu odbyla premiéru v grandslamové hlavní soutěži.

Wimbledon ONLINE: Bartůňková vede, v akci i Krejčíková. Viďmanová podlehla hvězdě

S nasazenou čtyřkou Jessikou Pegulaovou srovnala v úvodním setu z 0:4 na 5:5, nakonec ale americké hvězdě podlehla 5:7 a 3:6.

„S nikým takovým jsem dosud nehrála, takže jsem jen doufala, že to neskončí debaklem,“ usmívala se při setkání s novináři.

Přestože v úvodu jí nelichotivé skóre hrozilo, počáteční nervozitu rychle setřásla a favoritku v určitých pasážích dokázala potrápit.

„Chvíli mi trvalo, než jsem se na kurtu začala cítit pohodlněji. A jakmile to ze mě spadlo, zjistila jsem, že i s takovou soupeřkou můžu hrát. Do budoucna je to pro mě skvělá zkušenost.“

Darja Viďmanová během prvního kola Wimbledonu.
Američanka Jessica Pegulaová returnuje v prvním kole Wimbledonu.

Až dosud byla nejlepší protivnicí, s níž se kdy utkala, Španělka Cristina Bucsaová. Když s ní Viďmanová hrála letos v Indian Wells, figurovala na 31. místě. Takže proti Pegulaové, někdejší grandslamové finalistce, zažila pořádný skok.

„Rozdíl byl hlavně v tom, že v klíčových momentech zahrála skvěle. Jinak mi nepřišlo, že by hrála extrémně rychleji.“

V juniorkách se Viďmanová vydrápala nejvýš na 21. místo pořadí. Do seniorského zápolení, které zejména ze začátku dokáže být velmi vyčerpávající, se ale hned nehrnula.

Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

„Cítila jsem, že na přechod k profíkům a na všechno, co to obnáší, ještě nejsem připravená,“ ohlíží se.

A tak využila nabídku ze zámoří.

„Univerzita se mi zdála jako dobrá volba, získáte tam diplom zdarma, přitom dál trénujete a odehrajete spoustu zápasů. Dnes jsem moc ráda, že jsem se tak rozhodla.“

Vyzdvihuje, že se o ní v Georgii starali také po kondiční a fyzioterapeutické stránce, což při své výšce 190 centimetrů potřebovala, aby její tělo zvládlo náročný zápřah.

V USA dokonce vstoupila do historie, stala se teprve třetí tenistkou v historii, která pod hlavičkou univerzitní NCAA vyhrála tituly ve dvouhře, čtyřhře i v týmech.

Kromě tenisu si oblíbila americký fotbal, který je na University of Georgia díky tamnímu týmu Bulldogs nesmírně populární. Stadion má kapacitu přes 93 tisíc lidí a Viďmanová na něj několikrát zavítala.

„Je to velký zážitek. Sice mi pár utkání trvalo, než jsem pochopila pravidla, ale atmosféra je neuvěřitelná. Při každém zápase se v podstatě uzavře celé město. Když už tam člověk žije, je skoro povinnost tam zajít.“

Momentálně má základnu na Floridě v akademii vlivné agentury IMG. Loni zdárně ukončila studium, a tak je z ní profesionálka.

Darja Viďmanová během prvního kola Wimbledonu.

Univerzitami prošli také například Ben Shelton, aktuálně pátý hráč světa, či někdejší grandslamová finalistka Danielle Collinsová. Ukazuje se, že jde o zajímavou a fungující variantu.

Viďmanová se letos v žebříčku posunula už o padesát míst a rozhodně ještě neplánuje zastavovat. Wimbledonská účast jí pomůže také při financování dalších turnajů.

„Do konce roku bych se chtěla ve stovce udržet. A pak stoupat výš.“

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Stearnsová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 3:0
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Krejčíková vs. KlugmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Krejčíková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.06
  • -
  • 9.40
Siniaková vs. ČengTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Siniaková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
29. 6. 19:15
  • 1.53
  • -
  • 2.49
Muchová vs. ZacharovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 19:15
  • 1.13
  • -
  • 5.77
Valentová vs. PlíškováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Valentová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
30. 6. 12:05
  • 2.07
  • -
  • 1.76
Gibsonová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Gibsonová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
30. 6. 12:05
  • 3.22
  • -
  • 1.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...

Wimbledon ONLINE: Bartůňková vede, v akci i Krejčíková. Viďmanová podlehla hvězdě

Sledujeme online
Darja Viďmanová se napřahuje k úderu v prvním kole Wimbledonu.

V Londýně startuje slavný grandslamový turnaj Wimbledon, během prvního hracího dne se na kurtech prostřídá celkem šest Čechů. Darja Viďmanová podlehla 5:7, 3:6 světové čtyřce Jessice Pegulaové, končí...

29. června 2026,  aktualizováno  18:34

Ti, kteří vyřadili Čechy, rychle končí. Bolí to, měli jsme na víc, říkají Jihoafričané

Trenér fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos před zápasem s Českem na...

Jindy bujará kabina jihoafrických fotbalistů ztichla. „Všichni jsou smutní, sice jsme se zapsali do historie, ale nepřevedli jsme dobrý výkon,“ pronesl záložník Teboho Mokoena, jedna z opor. V boji o...

29. června 2026  18:31

Tři Češi na Tour poprvé od roku 2017. Slavný závod čeká Bittnera, Vacka i Otrubu

Mathias Vacek před startem MČR v Jeseníku.

Na cyklistické Tour de France budou debutovat Mathias Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede slavný závod po loňské premiéře podruhé. Všichni tři figurují v nominacích svých týmů. Tour začne v...

29. června 2026  18:20

Všichni kouči u reprezentace: Nejdéle vydržel Brückner, kam se řadí Koubek?

Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa

Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud třináct trenérů....

29. června 2026  18:17

Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, startuje letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a...

29. června 2026  18:11

ONLINE: Brazílie - Japonsko, atraktivní zápas o osmifinále. Kdo projde dál?

Sledujeme online
Japonští fanoušci před utkáním prvního kola play off proti Brazílii.

Jeden z favoritů na celkové vítězství proti stabilnímu účastníkovi vyřazovací fáze. Brazilští fotbalisté hrají v prvním kole play off mistrovství světa proti Japonsku. Utkání z amerického Houstonu...

29. června 2026

Jeden přizpůsoboval svůj výkon, druhý sázel. Bývalí hráči NBA byli obžalováni

Malik Beasley z Detroit Pistons slaví během utkání s Boston Celtics.

Bývalí basketbalisté Malik Beasley a Ed Davis jsou dalšími obžalovanými v sázkařské aféře, která loni otřásla NBA. Informovala o tom prokuratura, uvedla agentura AP.

29. června 2026  17:58

Koubek skončil, fotbalová reprezentace je bez trenéra. Prý i kvůli mediální kampani

Aktualizujeme
Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové...

Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet...

29. června 2026  17:27,  aktualizováno  17:46

Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové

Darja Viďmanová spěchá za balonkem v prvním kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Netradiční cestou se k životu tenisové profesionálky propracovala Darja Viďmanová. Rodačka z Moskvy žijící od pěti let v Česku, které také reprezentuje, se po juniorské kategorii vydala do Spojených...

29. června 2026  17:37

Bartošák urážel sexuální menšiny. Fašisti, mám právo na názor, vzkázal po kritice

Patrik Bartošák v dresu královehradeckého Mountfieldu.

Kolem českého hokejového brankáře Patrika Bartošáka je opět rušno. Po několika kontroverzích se ohledně něj řeší další kauza. Na sociálních sítích se pustil do diskuze na téma transmaskulinních osob....

29. června 2026  16:28

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Seemanová zabojuje o další zlata. Na plavecké ME pošle Česko dvanáct zástupců

Česká plavkyně Barbora Seemanová při tréninku. (25. července 2024)

Na srpnovém mistrovství Evropy v Paříži bude startovat dvanáct plavců v čele s Barborou Seemanovou, jež bude obhajovat tituly na tratích 100 a 200 metrů volný způsob. Na stříbro z kraulařské stovky...

29. června 2026  16:22

Další volejbalista míří mezi elitu. Na blokaře Klimeše ukázal italský vicemistr

Antonín Klimeš v osmifinále MS.

Volejbalista Antonín Klimeš si vyzkouší italskou ligu, která je považována za nejkvalitnější soutěž na světě. Dvacetiletého blokaře získal z Karlovarska vicemistr Lube Civitanova, s nímž český...

29. června 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.