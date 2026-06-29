Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové

„Myslím, že je to výborná cesta. Máte bezplatné studium, tréninky i zápasy mají vysokou úroveň. A skvěle se o vás starají,“ popisuje „Univerzita mi pomohla nejen tenisově, po dokončení školy jsem byla na profesionální okruh mnohem lépe připravená i mentálně.“
A tomu odpovídají i její výsledky z poslední doby.
Minulý týden se díky vítězství na turnaji WTA 125 v portugalském Figueira da Foz poprvé dostala do elitní stovky žebříčku, aktuálně je na 91. pozici. A v pondělí si ve Wimbledonu odbyla premiéru v grandslamové hlavní soutěži.
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S nasazenou čtyřkou Jessikou Pegulaovou srovnala v úvodním setu z 0:4 na 5:5, nakonec ale americké hvězdě podlehla 5:7 a 3:6.
„S nikým takovým jsem dosud nehrála, takže jsem jen doufala, že to neskončí debaklem,“ usmívala se při setkání s novináři.
Přestože v úvodu jí nelichotivé skóre hrozilo, počáteční nervozitu rychle setřásla a favoritku v určitých pasážích dokázala potrápit.
„Chvíli mi trvalo, než jsem se na kurtu začala cítit pohodlněji. A jakmile to ze mě spadlo, zjistila jsem, že i s takovou soupeřkou můžu hrát. Do budoucna je to pro mě skvělá zkušenost.“
Až dosud byla nejlepší protivnicí, s níž se kdy utkala, Španělka Cristina Bucsaová. Když s ní Viďmanová hrála letos v Indian Wells, figurovala na 31. místě. Takže proti Pegulaové, někdejší grandslamové finalistce, zažila pořádný skok.
„Rozdíl byl hlavně v tom, že v klíčových momentech zahrála skvěle. Jinak mi nepřišlo, že by hrála extrémně rychleji.“
V juniorkách se Viďmanová vydrápala nejvýš na 21. místo pořadí. Do seniorského zápolení, které zejména ze začátku dokáže být velmi vyčerpávající, se ale hned nehrnula.
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„Cítila jsem, že na přechod k profíkům a na všechno, co to obnáší, ještě nejsem připravená,“ ohlíží se.
A tak využila nabídku ze zámoří.
„Univerzita se mi zdála jako dobrá volba, získáte tam diplom zdarma, přitom dál trénujete a odehrajete spoustu zápasů. Dnes jsem moc ráda, že jsem se tak rozhodla.“
Vyzdvihuje, že se o ní v Georgii starali také po kondiční a fyzioterapeutické stránce, což při své výšce 190 centimetrů potřebovala, aby její tělo zvládlo náročný zápřah.
V USA dokonce vstoupila do historie, stala se teprve třetí tenistkou v historii, která pod hlavičkou univerzitní NCAA vyhrála tituly ve dvouhře, čtyřhře i v týmech.
Kromě tenisu si oblíbila americký fotbal, který je na University of Georgia díky tamnímu týmu Bulldogs nesmírně populární. Stadion má kapacitu přes 93 tisíc lidí a Viďmanová na něj několikrát zavítala.
„Je to velký zážitek. Sice mi pár utkání trvalo, než jsem pochopila pravidla, ale atmosféra je neuvěřitelná. Při každém zápase se v podstatě uzavře celé město. Když už tam člověk žije, je skoro povinnost tam zajít.“
Momentálně má základnu na Floridě v akademii vlivné agentury IMG. Loni zdárně ukončila studium, a tak je z ní profesionálka.
Univerzitami prošli také například Ben Shelton, aktuálně pátý hráč světa, či někdejší grandslamová finalistka Danielle Collinsová. Ukazuje se, že jde o zajímavou a fungující variantu.
Viďmanová se letos v žebříčku posunula už o padesát míst a rozhodně ještě neplánuje zastavovat. Wimbledonská účast jí pomůže také při financování dalších turnajů.
„Do konce roku bych se chtěla ve stovce udržet. A pak stoupat výš.“