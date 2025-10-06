Už nemůžu, jsem na pokraji zhroucení. Kasatkinová předčasně ukončila sezonu

„Pravda je, že jsem se dostala ke zdi a už nemůžu. Potřebuji pauzu. Pauzu od monotónního každodenního života na okruhu, kufrů, výsledků, tlaku, stále stejných tváří (promiňte, holky) a všeho, co k tomuto životu patří,“ napsala Kasatkinová na instagramu.
„Ten program je moc náročný, psychicky i emocionálně jsem na pokraji zhroucení a nejsem v tom sama,“ dodala.
Ruská tenisová hvězda Kasatkinová mění občanství: Nebylo to lehké rozhodnutí
Kasatkinová od letošního března reprezentuje Austrálii místo rodného Ruska, v němž je nežádoucí osobou.
Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se totiž jednoznačně veřejně postavila proti válce, navíc otevřeně mluví o své homosexuální orientaci. Už v roce 2023 v jednom z rozhovorů uvedla, že se do vlasti nemůže vrátit.
Kvůli vyčerpání už sezonu v nedávné době ukončily mimo jiné i Elina Svitolinová či Beatriz Haddadová Maiaová. Kasatkinová, která se naposledy představila minulý týden v Pekingu, věří, že se příští rok vrátí na turnaje odpočinutá a připravená znovu bojovat.