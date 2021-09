Pár dní teď budu slavit. My Rusové víme, jak na to, těší se Medveděv

Medveděv svá první dvě grandslamová finále prohrál, na třetí pokus už po perfektním výkonu uspěl. A za celý turnaj ztratil jediný set.

„Nikdy nevíte, jestli se vám to někdy povede,“ bilancoval po zápase. „A vždycky jsem říkal, že jestli to nezvládnu, tak chci vědět, že jsem udělal, co bylo v mých silách. Teď jsem proto hodně šťastný.“

O čem ještě jako čerstvý šampion hovořil?

O přístupu k finále: „Den před zápasem s trenérem vždycky probíráme taktiku. Obvykle to trvá pět deset minut, bavíme se třeba o tom, kam budu podávat. Ale když hraju proti Novakovi, zabere nám to asi třicet minut. Proti němu je totiž každý zápas jiný, mění svou taktiku i svůj přístup. Věděl jsem, že mu nemůžu dát pomalé servisy, protože to on má rád.“

O Djokovičovi: „Viděli jsme ho hrát líp. Otázka je, jestli bych se s ním udržel, kdyby hrál líp. To už se nedozvíme, já jsem jen šťastný, že jsem vyhrál. Ale Novaka je mi líto, protože si nedovedu představit, jak se cítí.“



O publiku, které na něj při mečbolech i bučelo: „Bylo to určitě těžké, nemohu říct nic jiného. Věděl jsem, že jediná věc, kterou můžu dělat, je soustředit, abych udělal to, co potřebuju k vítězství. Určitě jsem kvůli tomu udělal několik dvojchyb. Díky tomu je ale vítězství ještě sladší.“

O vypjatém konci třetího setu: „Za stavu 5:3 mě začaly chytat křeče, protože v gamu předtím jsem nevyužil mečbol. Za stavu 5:4 jsem skoro nemohl chodit. Když se pozorně podíváte na záznam, uvidíte, že jak jsem si šel pro ručník, levou nohu jsem za sebou jen táhnul. Snažil jsem se to neukazovat, protože kdyby to uviděl Novak, nebylo by to dobré.“

O oslavách: „Teď mě nic nečeká, takže příštích pár dní budu určitě slavit. Rusové vědí, jak slavit. Snad se nedostanu do zpráv (úsměv).“