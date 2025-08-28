Medveděv ve Flushing Meadows prohrál 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6 s Benjaminem Bonzim. Francouz při mečbolu ve třetím setu netrefil první podání, dostal však nový servis, protože hru vyrušil fotograf. To Rusa naštvalo, začal se hádat s rozhodčím a vyprovokoval i diváky.
Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky
Zápas kvůli bučení fanoušků mohl pokračovat až po pětiminutové pauze. Po ní bývalý první hráč světového žebříčku Medveděv třetí set otočil a ve čtvrtém dal soupeři „kanára“. Rozhodující sadu už ale opět ovládl Bonzi a stejně jako ve Wimbledonu Medveděva v prvním kole vyřadil.
Devětadvacetiletý Medveděv, který za hádku s rozhodčím dostal 30 000 dolarů a dalších 12 500 za rozbití rakety, tak potvrdil, že se mu letos na grandslamech nedaří. Potřetí za sebou vypadl už v prvním kole, na Australian Open došel do druhého kola.