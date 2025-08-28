Rozbil raketu, hádal se a dostal pokutu. Medveděv platí za extempore na US Open

  8:07
Ruský tenista Daniil Medveděv dostal za své emoční výlevy při prohře v prvním kole US Open finanční pokutu. Vítěz newyorského grandslamu z roku 2021 musí zaplatit celkem 42 500 dolarů. Informovali o tom pořadatelé turnaje.

Medveděv ve Flushing Meadows prohrál 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6 s Benjaminem Bonzim. Francouz při mečbolu ve třetím setu netrefil první podání, dostal však nový servis, protože hru vyrušil fotograf. To Rusa naštvalo, začal se hádat s rozhodčím a vyprovokoval i diváky.

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Zápas kvůli bučení fanoušků mohl pokračovat až po pětiminutové pauze. Po ní bývalý první hráč světového žebříčku Medveděv třetí set otočil a ve čtvrtém dal soupeři „kanára“. Rozhodující sadu už ale opět ovládl Bonzi a stejně jako ve Wimbledonu Medveděva v prvním kole vyřadil.

Devětadvacetiletý Medveděv, který za hádku s rozhodčím dostal 30 000 dolarů a dalších 12 500 za rozbití rakety, tak potvrdil, že se mu letos na grandslamech nedaří. Potřetí za sebou vypadl už v prvním kole, na Australian Open došel do druhého kola.

Daniil Medveděv během prvního kola US Open.
Daniil Medveděv se obrací k fanouškům po diskusi s rozhodčím v prvním kole US Open.
Daniil Medveděv rozmlátil raketu během prvního kola US Open.
Daniil Medveděv v prvním kole US Open.
Výsledky

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a...

27. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  22:11

Mahučichová na náměstí v Curychu našla přemožitelku, Duplantis rekord neatakoval

Australská výškařka Nicola Olyslagersová poprvé vyhrála Diamantovou ligu. V Curychu si zlepšila osobní rekord na 204 centimetrů, čímž o jeden centimetr posunula i vlastní oceánský rekord....

27. srpna 2025  19:27,  aktualizováno  22:11

