Medveděv si jako čtvrtý tenista zajistil Turnaj mistrů

13:52

Daniil Medveděv je čtvrtým jistým účastníkem Turnaje mistrů. Mezi osm nejlepších tenistů sezony se kvalifikoval díky postupu do semifinále US Open. Čtyřiadvacetiletý Rus loni na závěrečném podniku sezony debutoval, podruhé se na akci ATP Finals představí v Londýně od 15. do 22. listopadu.