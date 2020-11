Šampion, který neslaví. Nejsem nafoukaný, chci se odlišit, říká Medveděv

Před rokem se na finálovém podniku sezony představil poprvé a všechna tři utkání prohrál. Letos už Medveděv do kolonky svých výsledků zapisoval samá vítězství, uspěl ve všech pěti duelech, k nimž v Londýně nastoupil.

Parádní proměna!

V boji o titul udolal ruský tenista šampiona letošního US Open Thiema poměrem 4:6, 7:6 (7:2) a 6:4.

ZPRAVODAJSTVÍ z finále Turnaje mistrů

O tom, co pro Medveděva toto vítězství znamená, lépe než bezprostřední oslavy přímo na kurtu vypovídají jeho pozápasová slova.

„Bylo to nejtěžší vítězství v mém životě, protože Dominic předvedl své maximum a byl velmi blízko k vítězství,“ připomněl třetí hráč světa, že ve druhém setu čelil třem brejkbolům a ztrátě 0:2 ve zkrácené hře. „Ale mně se podařilo v zápase zůstat. Ve třetím setu jsem byl velmi unavený, ale také jsem cítil, že i on začal chybovat a běhat o něco pomaleji.“

O čem ještě po zápase hovořil?

O bitvě ve finále a výkonu soupeře: „Unavit Dominika v třísetovém zápase, ne v pětisetovém, je skvělý úspěch. Dominic hrál jako jeden z nejlepších hráčů historie, zatím možná ne co se týče grandslamových titulů, ale svou momentální formou.“

O oslavě titulu, která ani oslavou nebyla: „Myslím, že každý hráč chce být v něčem speciální. Při ceremoniálu ukazovali všech 12 vítězů londýnského Turnaje mistrů a všichni leželi na zemi, brečeli a křičeli. U mě ani nemohli ukázat oslavu, pustili jen potřesení rukou. Ale svým způsobem je to speciální. Nesnažím se být nafoukaný nebo tak něco. Je to jen můj styl, který si budu držet po zbytek kariéry.“

O tom, že jako první v historii porazil na Turnaji mistrů nejlepší tři hráče žebříčku: „Je to úžasné. Ve skupině jsem porazil Novaka, v semifinále Rafu a ve finále Dominika, znamená to pro mě hodně. Ukazuje to, čeho jsem schopný, když hraju dobře, když se cítím dobře psychicky i fyzicky. Jen to potřebuji předvádět častěji.“



O vítězné sérii deseti zápasů, kterou posbíral v součtu titulů z Paříže a Londýna: „Když máte takovou sebejistotu, jen musíte vědět, jak si ji udržet. A já myslím, že vím, jak na to, obzvlášť když se podíváte na minulý rok, kdy jsem hrál šest finále v řadě. Nyní je úkol najít toto sebevědomí rychleji, ne až na konci sezony.“

O tom, že působení Turnaje mistrů v Londýně začal i ukončil ruský vítěz (v roce 2009 zde vyhrál Nikolaj Davyděnko): „Je to opravdu cool. Nevěděl jsem to, ale Nikolaj komentoval můj zápas v Rusku v televizi. Po zápase jsme spolu mluvili, byl jsem moc překvapený a šťastný, protože on byl jedním z mých idolů, když jsem vyrůstal. Když jsem začínal hrát tenis celkem slušně, sledoval jsem ho, hrál neuvěřitelně.“



O výhledu do budoucna: „Úroveň mé hry, hlavně v posledních dvou zápasech, byla neuvěřitelná. Porazit výtečně hrajícího Dominika takovým způsobem, to je mé největší vítězství v životě. Věděl jsem, že mohu hrát dobře, ale kdybyste mi před turnajem řekli, že zvítězím bez porážky, nevěřil bych. Znamená to pro mě velkou dávku sebevědomí pro nadcházející grandslamy a další turnaje. Snad budu tímhle způsobem pokračovat.“