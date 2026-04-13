Sedm ran Medveděvových. Ruský tenista za výbuch emocí zaplatí pokutu 6000 eur

Autor: ,
  20:18
Ruský tenista Daniil Medveděv dostal podle agentury AP pokutu 6000 eur (146 tisíc korun) za nesportovní chování poté, co minulý týden v Monte Carlu při drtivé porážce 0:6, 0:6 s Mattem Berrettinim sedmkrát praštil raketou o zem.
Daniil Medveděv zuří ve druhém kole Masters v Monte Carlu. | foto: Reuters

Daniil Medveděv (vpravo) gratuluje svému přemožiteli Matteovi Berrettinimu k...
8 fotografií

Bývalá světová jednička Medveděv v nevydařeném utkání vybuchla za stavu 0:6, 0:2. Třicetiletý tenista několikrát mrštil raketou o zem, dokud nebyla naprosto zdemolovaná. K obratu vítězi US Open 2021 upuštění páry nepomohlo, zápas bez získaného gamu prohrál za 49 minut.

Obdržená pokuta byla nicotná ve srovnání s částkami 76 tisíc dolarů (1,6 milionu korun) a 42 500 dolarů (882 tisíc korun), jež musel zaplatit za své výbuchy na loňských Australian Open a US Open.

I v Monte Carlu byl Medveděv v plusu, za účast v 2. kole dostal prize money 42 520 eur (milion korun).

Vstoupit do diskuse
Témata: Daniil Medveděv
Tipsport - partner programu
Výsledky

Nejčtenější

Sedm ran Medveděvových. Ruský tenista za výbuch emocí zaplatí pokutu 6000 eur

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.