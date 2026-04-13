Bývalá světová jednička Medveděv v nevydařeném utkání vybuchla za stavu 0:6, 0:2. Třicetiletý tenista několikrát mrštil raketou o zem, dokud nebyla naprosto zdemolovaná. K obratu vítězi US Open 2021 upuštění páry nepomohlo, zápas bez získaného gamu prohrál za 49 minut.
Totální výbuch Medveděva. Uhrál jen 17 míčů, dostal dva kanáry a mlátil raketou
Obdržená pokuta byla nicotná ve srovnání s částkami 76 tisíc dolarů (1,6 milionu korun) a 42 500 dolarů (882 tisíc korun), jež musel zaplatit za své výbuchy na loňských Australian Open a US Open.
I v Monte Carlu byl Medveděv v plusu, za účast v 2. kole dostal prize money 42 520 eur (milion korun).