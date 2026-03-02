V noci jsme nespali, slyšeli jsme výbuchy. Medveděv po zisku titulu uvízl v Dubaji

Markéta Plšková
  18:05
V sobotu díky odstoupení finálového soupeře Tallona Griekspoora z Nizozemska slavil 23. titul na okruhu ATP, ale v Dubaji, kde se turnaj konal, už Daniil Medveděv zůstal. A s ním i další tenisté. Kvůli situaci na Blízkém východě se nemají jak dostat do Spojených států, kde je tento týden na programu prestižní podnik v Indian Wells.
Fotogalerie4

Daniil Medveděv na turnaji v Dubaji. | foto: Reuters

„Je to hodně neobvyklá situace. Nikdo neví, kdy budeme moci odletět, není jasné, na jak dlouho tohle bude,“ zmínil Medveděv v rozhovoru pro ruský podcast Bolshoi Tennis. „Jen čekáme, co se stane v následujících hodinách či dnech.“

Ruský tenista měl odehrát finále v Dubaji v sobotu v sedm večer tamního času. Už tehdy bylo jasné, že ze země se do americké Kalifornie nedostane. „Hned po skončení turnaje v sobotu jsme všem z řad funkcionářů, hráčů i personálu ATP prodloužili ubytování o další tři dny,“ informovali organizátoři podniku.

Tříhodinová bitva a konec ve čtvrtfinále. Bouzková v Méridě nestačila na Frechovou

Medveděv tak v Dubaji i se svou rodinou zůstal. A v rozhovoru uvedl, že se mu v noci ze soboty na neděli nedařilo usnout. „Byla to divoká noc, moc jsme nespali. Měli jsme trochu strach, přece jen v noci všechno působí intenzivněji. Opakovaně jsme slyšeli výbuchy a viděli exploze.“

Přesto ale Medveděv zůstává klidný.

„Všechno je pro mě teď v pořádku, i když některé záběry, které vidíme na internetu, vypadají nebezpečně. Dostal jsem spoustu zpráv od přátel i rodiny, všichni mají obavy, ale já jsem opravdu v pohodě,“ dodal.

Společně s ním měl ve Spojených arabských emirátech zůstat také jeho krajan Andrej Rubljov či zmíněný Nizozemec Griekspoor. Naopak na poslední chvíli se podařilo odletět Kanaďanovi Félixu Augeru-Aliassimu a Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu.

Tenista Alexander Bublik

„Když jsme odlétali z Dubaje, říkali jsme: Dá-li Bůh, doletíme bezpečně. Po opuštění íránského vzdušného prostoru jsem otevřel zprávy a tam bylo tohle,“ uveřejnil na svém Telegramu fotografii leteckého radaru s uzavřeným nebem nad Íránem.

„My jsme to zvládli, všechno je v pořádku. Važte si každé chvíle, buďte co nejvíc se svými blízkými,“ dodal Bublik.

V Dubaji dlouhodobě žije i bývalá belgická tenistka Maryna Zanevská. „Díky přátelům jsem mohla opustit centrum města a přesunout se do klidnější oblasti. Tam, kde bydlíme, bylo poměrně rušno, ozvalo se i několik explozí. A když žijete ve 47. patře, necítíte se zrovna bezpečně,“ napsala na svém Instagramu.

Problémy má aktuálně také Dán Holger Rune. Ačkoliv od října kvůli prasklé achillovce nehraje, právě jeho zdravotní potíže ho přivedly do nemocnice v Dauhá, kde podstupoval léčbu. V neděli v 7:40 ráno měl letět do Los Angeles, dál ale zůstává v Kataru.

Dánský tenista Holger Rune hraje bekhend na turnaji ve Stockholmu.
Dánský tenista Holger Rune si ve Stockholmu přetrhl Achillovu šlachu.

„Holger byl včera opravdu vyděšený. Ze všech stran se na nás valí brutální zprávy a záběry útoků. Náš let byl samozřejmě zrušen a teď vůbec netušíme, kdy se odsud dostaneme,“ uvedla pro TV2 jeho matka Aneke.

„Prožili jsme divokou noc, moc jsme toho nenaspali. Všechno se v noci zdá ještě brutálnější. Strávili jsme poměrně dost času na recepci, kde na nás byli velmi milí, takže jsme se nakonec vrátili na pokoje a usnuli.“

Je pravděpodobné, že tenisté na Blízkém východě budou muset ještě nějaký čas pobýt. Podle zdrojů by se mohli autobusem přepravit buď do Ománu či Rijádu, což ale považují za zbytečně riskantní. Medveděv tak nejspíše o turnaj v Indian Wells přijde.

Výsledky

Nejčtenější

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských...

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně u konce. Slavnostní zakončení XXV. zimního sportovního svátku se odehrálo v římském amfiteátru ve Veroně, kde pomyslnou štafetu převzala...

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Od šoku Maděrové po slzy Voborníkové. Jak vypadá dojetí z olympijské medaile

Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod...

Nadšení, údiv, slzy štěstí, bezbřehá radost... Ale také docenění až s odstupem času. Tak nějak prožívali čeští sportovci zisk medailí na právě skončených olympijských hrách v Miláně a Cortině...

Obránce Vitík dostal míčem do hlavy a nedohrál zápas Boloni v Pise

Martin Vitík v dresu Boloni.

Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas...

2. března 2026  20:04,  aktualizováno  20:48

Keňská hvězda Jeptoová má opět problém s dopingem. A s ní i 26 dalších sportovců

DO CÍLE. Keňanka Priscah Jeptoová byla na Londýnském maratonu nejrychlejší mezi

Keňská antidopingová agentura (ADAK) oznámila, že předběžně zastavila činnost 27 sportovcům, převážně atletům, za porušení antidopingových pravidel. Je mezi nimi i bývalá maratonská hvězda Rita...

2. března 2026  20:43

První liga zůstane s 16 účastníky nejméně do léta 2029. I kvůli partnerům

Sparťanský záložník Patrik Vydra zblízka překonává brankáře ostravského Baníku...

První fotbalová liga se v současném formátu s 16 účastníky a pětikolovou nadstavbovou částí bude hrát nejméně do léta 2029. Nadále bude přímo sestupovat pouze nejhorší celek, další dva týmy absolvují...

2. března 2026  20:22

Melovský má kontrakt v NHL. S New Jersey podepsal nováčkovskou smlouvu

Matyáš Melovský se raduje z gólu v semifinále proti Švédsku.

Český hokejový útočník Matyáš Melovský podepsal v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s New Jersey. Devils ho draftovali předloni jako 171. hráče v pořadí. Klub informoval o podpisu kontraktu na svém...

2. března 2026  19:54

Poprask v Itálii. Směšné! nechápal sedřený „vítěz“. Triumf mu sebrali kvůli brzdám

Lorenzo Magli a Davide Boscaro na pódiovém ceremoniálu závodu Memorial Polese....

Šedesát kilometrů před cílem vycítil Filippo D’Aiuto vhodnou chvíli, nastoupil, před supícím pelotonem si vypracoval minutový náskok a zvládl dorazit do cíle malé italské jednorázovky Memorial Polese...

2. března 2026  19:45

Všichni na mě koukají jinak. Maděrová se chystá na závod ve Špindlu, má zlaté boty

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Olympijské zlato už má tři týdny doma a jak sama říká, díky tomu má hlavní cíl sezony splněný. Ale po zasněžených svazích se Zuzana Maděrová prohání dál. O víkendu se poprvé od triumfu na hrách...

2. března 2026

Módní svátek v Miláně. Které sportovní hvězdy zazářily na Fashion Weeku?

Milánský Fashion Week 2026 si dorazila užít řada sportovních hvězd

Olympijský oheň v Miláně sotva dohořel a italská metropole už hostila další velkou společenskou událost. Milánský Fashion Week tradičně přitahuje osobnosti z celého světa, včetně sportovních hvězd....

2. března 2026  17:45

Smíšená štafeta juniorů jela o medaili na MS, skvělý úsek předvedla Plecháčová

Ilona Plecháčová na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Biatlonisté Vladimír Kocmánek, Jakub Bouška, Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová skončili čtvrtí ve smíšené štafetě na juniorském mistrovství světa v německém Arberu. Dvanáctkrát dobíjeli a od medaile...

2. března 2026  17:42

V naší hale bydlí vojáci. Volejbalista hrající v Izraeli o útocích i návratu do Česka

Premium
Volejbalista Adam Bartoš ve zlínském dresu.

Během telefonického rozhovoru se najednou z reproduktoru ozve drnčení alarmu. Volejbalista Adam Bartoš, toho času v Tel Avivu, kde hraje za místní Maccabi, přeruší větu a rychle zahlásí: „Moc se...

2. března 2026

Schumacherův syn debutoval v IndyCar. Měl nehodu už v prvním kole závodu

Mick Schumacher jezdí tuto sezónu v IndyCar.

Syn legendárního pilota Formule 1 Michaela Schumachera opět závodí v zámoří. O uplynulém víkendu se Mick Schumacher poprvé představil v seriálu IndyCar. Dění v americkém paddocku si podle všeho...

2. března 2026  16:30

Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou

Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel...

2. března 2026  16:27

