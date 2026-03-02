V noci jsme nespali, slyšeli jsme výbuchy. Medveděv po zisku titulu uvízl v Dubaji

„Je to hodně neobvyklá situace. Nikdo neví, kdy budeme moci odletět, není jasné, na jak dlouho tohle bude,“ zmínil Medveděv v rozhovoru pro ruský podcast Bolshoi Tennis. „Jen čekáme, co se stane v následujících hodinách či dnech.“
Ruský tenista měl odehrát finále v Dubaji v sobotu v sedm večer tamního času. Už tehdy bylo jasné, že ze země se do americké Kalifornie nedostane. „Hned po skončení turnaje v sobotu jsme všem z řad funkcionářů, hráčů i personálu ATP prodloužili ubytování o další tři dny,“ informovali organizátoři podniku.
Medveděv tak v Dubaji i se svou rodinou zůstal. A v rozhovoru uvedl, že se mu v noci ze soboty na neděli nedařilo usnout. „Byla to divoká noc, moc jsme nespali. Měli jsme trochu strach, přece jen v noci všechno působí intenzivněji. Opakovaně jsme slyšeli výbuchy a viděli exploze.“
Přesto ale Medveděv zůstává klidný.
„Všechno je pro mě teď v pořádku, i když některé záběry, které vidíme na internetu, vypadají nebezpečně. Dostal jsem spoustu zpráv od přátel i rodiny, všichni mají obavy, ale já jsem opravdu v pohodě,“ dodal.
Společně s ním měl ve Spojených arabských emirátech zůstat také jeho krajan Andrej Rubljov či zmíněný Nizozemec Griekspoor. Naopak na poslední chvíli se podařilo odletět Kanaďanovi Félixu Augeru-Aliassimu a Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu.
„Když jsme odlétali z Dubaje, říkali jsme: Dá-li Bůh, doletíme bezpečně. Po opuštění íránského vzdušného prostoru jsem otevřel zprávy a tam bylo tohle,“ uveřejnil na svém Telegramu fotografii leteckého radaru s uzavřeným nebem nad Íránem.
„My jsme to zvládli, všechno je v pořádku. Važte si každé chvíle, buďte co nejvíc se svými blízkými,“ dodal Bublik.
V Dubaji dlouhodobě žije i bývalá belgická tenistka Maryna Zanevská. „Díky přátelům jsem mohla opustit centrum města a přesunout se do klidnější oblasti. Tam, kde bydlíme, bylo poměrně rušno, ozvalo se i několik explozí. A když žijete ve 47. patře, necítíte se zrovna bezpečně,“ napsala na svém Instagramu.
Problémy má aktuálně také Dán Holger Rune. Ačkoliv od října kvůli prasklé achillovce nehraje, právě jeho zdravotní potíže ho přivedly do nemocnice v Dauhá, kde podstupoval léčbu. V neděli v 7:40 ráno měl letět do Los Angeles, dál ale zůstává v Kataru.
„Holger byl včera opravdu vyděšený. Ze všech stran se na nás valí brutální zprávy a záběry útoků. Náš let byl samozřejmě zrušen a teď vůbec netušíme, kdy se odsud dostaneme,“ uvedla pro TV2 jeho matka Aneke.
„Prožili jsme divokou noc, moc jsme toho nenaspali. Všechno se v noci zdá ještě brutálnější. Strávili jsme poměrně dost času na recepci, kde na nás byli velmi milí, takže jsme se nakonec vrátili na pokoje a usnuli.“
Je pravděpodobné, že tenisté na Blízkém východě budou muset ještě nějaký čas pobýt. Podle zdrojů by se mohli autobusem přepravit buď do Ománu či Rijádu, což ale považují za zbytečně riskantní. Medveděv tak nejspíše o turnaj v Indian Wells přijde.