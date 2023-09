Medveděv otřásl sebedůvěrou Alcaraze a vyhlíží desetkrát lepšího Djokoviče

Medveděva v pátečním semifinále nakopl hned první set, v jehož zkrácené hře od stavu 3:3 získal čtyři body v řadě a ujal se vedení. Druhé dějství opanoval jednoznačně 6:1, až ve třetím mírně zakolísal a prohrál 3:6. Ve čtvrté sadě ale vydržel na servisu bezchybný a po proměnění čtvrtého mečbolu se mohl radovat.

„Ve třetím setu jsem hrál tak na devět a půl, možná deset bodů z deseti, což bylo proti Carlosovi málo,“ hodnotil na tiskové konferenci. „Ale celkově jsem dobře hrál i podával, v důležitých momentech se mi podařilo trefit lajny nebo ukázat pár skvělých úderů.“

Tím dvacetiletého Španěla zaskočil a oplatil mu obě letošní porážky, v nichž nezískal ani set.

„Odehrál opravdu výtečný zápas,“ uznal Alcaraz. „Myslel jsem si, že jsem lepší hráč a dokážu najít řešení, když se zápas nevyvíjí v můj prospěch. Ale teď musím svůj názor přehodnotit. Ještě nejsem dost vyspělý, abych taková utkání zvládal. Musím se poučit.“

Vinou direktu od ruského soupeře přišel o naději na obhajobu loňského titulu z New Yorku, v pondělí přepustí post světové jedničky Djokovičovi, což bylo jasné už po prvním kole.

Nespokojený španělský tenista Carlos Alcaraz se rozčiluje v semifinále US Open.

Den po vyřazení navíc Alcaraz oznámil, že se příští týden nezúčastní Davis Cupu, v němž Španělsko ve skupině doma ve Valencii narazí na Česko, Koreu a Srbsko. Jelikož postupují první dva týmy a účast zatím přihlášeného Djokoviče je vzhledem k jeho stále trvající zámořské misi rovněž nejistá, půjde o vyrovnané zápolení.

Právě s hvězdným Srbem se v nedělním finále US Open, které začne ve 22:00 českého času, utká Medveděv. Jistě si vzpomenete, že si o trofej z Flushing Meadows proti sobě zahráli už v roce 2021, kdy Djokovičovi zbýval poslední krůček k zisku kalendářního grandslamu, avšak neodolal tlaku a báječně hrajícímu Rusovi podlehl třikrát 4:6.

„Ale on se vždycky zlepší v porovnání s posledním zápasem,“ varuje nyní Medveděv. „Když jsem tehdy zvítězil v New Yorku, on mě o dva měsíce později porazil v Paříži. Stejně tak letos prohrál s Carlosem na Wimbledonu, ale nedávno v Cincinnati uspěl.“

Daniil Medveděv v semifinále US Open

Srbský majitel 23 grandslamových pohárů v pátečním semifinále ve třech setech zastavil překvapení turnaje Bena Sheltona, před závěrečným duelem tak ušetřil cenné síly.

„Bude hrát desetkrát lépe než tehdy ve finále, takže pokud ho chci porazit znovu, musím být taky desetkrát lepší. A o to se pokusím,“ slibuje Medveděv.

Tenisoví fanoušci sice ve finále US Open vyhlíželi spíše další epický střet Djokoviče a Alcaraze, kteří nadchli nejen na letošním travnatém grandslamu, nicméně i když srbského velikána místo svalnatého Španěla prověří vytáhlý Rus, o zábavu bude jistě postaráno.