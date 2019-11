POHLED: Druhá česká mise fešáka Daniho. Ta první nevyšla

Berdych o den dřív zpohlavkoval Nadala 6:2, 6:0, 7:6. S Murraym měl kladnou bilanci 6-4. Mohlo se zdát, že s novým trenérem konečně zvládne životní průlom.

Nezvládl ho. Skotovi podlehl 7:6, 0:6, 3:6, 5:7 a na dalších čtyřech grandslamech pod chlapíkem, jenž je mladší než on, nepřekročil čtvrtfinále. Loučili se bez fanfár v květnu 2016 po Berdychově porážce s Goffinem 0:6, 0:6 v Římě.

Dívkami a dámami obdivovaný fešák narozený ve venezuelské Valencii se nyní objevuje v podobné roli. Osud jej znovu zavál do Česka, kde přebírá Karolínu Plíškovou. Také ona v pokročilém stadiu kariéry stále marně baží po jednom ze čtyř nejprestižnějších titulů.

Platí pro ni totéž, co pro Berdycha. Vysoká úroveň hry. Vcelku časté výpravy do čtvrtfinále v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku. Jen jediné finále. A v něm prohra.

Před Vallverduem, který po Berdychovi pracoval též s Dimitrovem, Del Potrem či Wawrinkou, stojí skoro stejně zásadní výzva. Dokáže proměnit českou hvězdu v šampionku? Pomůže jí lépe zvládat zlomové mače?



Berdycha nepřetvořil. Cíl zůstal v nedohlednu, ačkoliv Vallverdu tenkrát na zahrádce v Melbourne tvrdil: „Tomáš je blízko. Předvádí tenis nejvyšší kvality.“

Habán z Valmezu během jeho angažmá na hlavních akcích třikrát vypadl ve čtvrtém kole - s Tsongou na Roland Garros, se Simonem ve Wimbledonu a Gasquetem na US Open. Na dalším Australian Open jej ve čtvrtfinále skolil Federer.

Vallverdu k němu nastupoval coby Lendlův učeň. Byl pobočníkem legendárního Čechoameričana, jenž čekatele Murrayho postrčil k úžasným vítězstvím. „Naučil jsem se od něj, jak se má přistupovat k velkým zápasům a jak na ně hráče psychicky připravit,“ říkal onehdy u protinožců.

Ač od Lendla leccos okoukal a provází jej pověst pečlivého pozorovatele a mazaného stratéga, u paličatého Berdycha neuspěl.

Rovněž Plíšková se dosud sveřepě držela svého stylu. A „něco“ jí chybí. Vallverdu se po pěti letech opět pokusí o náročné kouzlo.

Tentokrát na okruhu WTA, s nímž zatím nemá zkušenosti. Naděje žije. Konkurence je otevřenější než na ATP Tour v roce 2015.

Světová dvojka udělala zajímavý tah. Poté, co vyzkoušela české odborníky, najala si Australanku Stubbsovou a Španělku Martínezovou. Na podzim otestovala Ukrajinku Savčukovou, která nyní v týmu doplní Venezuelana Vallverdua.

Karolína Plíšková s Tomášem Krupou, Rennae Stubbsovou či Conchitou Martínezovou.

Pomoc hledá na různých světadílech. Nicméně ani Marťan či příslušník jiné mimozemské civilizace jí vysněný triumf nezaručí.

Aby umocnila své šance, musí největší krok udělat sama - opustit svou komfortní zónu a naučit se hrát velké zápasy jinak než dosud.

Odvážněji. Riskantněji. S větší sebedůvěrou. Klíčové údery za ni ani fešák Dani neodehraje.