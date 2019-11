Plíšková má kouče. Vede ji Vallverdú, bývalý trenér Berdycha i Murrayho

dnes 12:26

Nejlepší českou tenistku povede do příští sezony trenér se zvučným životopisem. Do týmu světové dvojky Karolíny Plíškové přichází jako hlavní kouč Dani Vallverdú - třiatřicetiletý Venezuelan působil v minulosti u Tomáše Berdycha i světových hvězd Andyho Murrayho, Juana Martína del Potra či Stana Wawrinky. „Jsem přesvědčená, že mi má hodně co nabídnout,“ uvedla Plíšková.

Když Plíšková po Turnaji mistryň prohlásila, že zvažuje změnu, bylo to poměrně překvapivé. Se španělskou legendou Conchitou Martínezovou zažila jeden z nejlepších roků kariéry, zároveň však líčila, že by ráda konečně prolomila svoji bilanci na grandslamech. „Chci na velké zápasy něco změnit. Jinak se připravit, v určitých momentech něco jinak zahrát,“ říkala. „I kdybych měla pro zkoušku určitých věcí obětovat nějaké turnaje a měla třeba i vypadnout z desítky, chci to příští rok zkusit jinak.“ Do této mise ji tedy povede Vallverdú. Martínezová má zase práci Poté, co ji propustila Karolína Plíšková, Conchita Martínezová dlouho bez práce nezůstala: nově povede krajanku Garbiňe Muguruzaovou. Ta už má sice ve vitríně dva grandslamové tituly (Roland Garros 2016, Wimbledon 2017), ale poslední dobou se i kvůli zdravotním potížím trápila, letos v All England Clubu i na US Open vypadla shodně v 1. kole. „Od začátku byl pro mě jednou z priorit. Má za sebou vynikající výsledky, tenisu rozumí jako málokdo a jsem přesvědčená, že mi má hodně co nabídnout. Už teď se těším na start přípravy,“ uvedla Plíšková v tiskové zprávě a Venezuelan vzkázal: „Karolína je skvělá hráčka a těším se, že jí svou prací pomůžu k dosažení jejích cílů. WTA je pro mě něco nového, ale já mám výzvy rád.“ Vallverdú byl totiž zatím spojen výhradně s mužským tenisem. Berdych si pod jeho vedením v roce 2015 zahrál semifinále Australian Open. U Murrayho působil v časech, kdy pod dozorem Ivana Lendla konečně dobyl grandslam. A do toho další velcí klienti: Del Potro, Wawrinka, Dimitrov... Na práci u Plíškové nebude sám, trenérský štáb doplní bývalý ukrajinská deblistka Olga Savčuková. Conchita Martínezová a Karolína Plíšková během tréninku na Fed Cup v Ostravě. „S Karolínou se z okruhu znají dlouho a mají spolu vřelý vztah. Už spolu letos byly na turnaji v čínském Čeng-čou, který Karolína nakonec ovládla,“ řekl Michal Hrdlička, manžel a manažer Plíškové. Zůstává naopak kondiční kouč Azuz Simčič. Plíšková začne přípravu na stejném místě jako loni, příští týden míří na soustředění na Tenerife. Jako kouč(ka) ji v od roku 2016 postupně vedli Jiří Vaněk, David Kotyza, Tomáš Krupa, Rennae Stubbsová a naposledy Martínezová, za tu dobu získala jedenáct titulů a stala se světovou jedničku.