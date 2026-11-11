Mladé české naděje začaly finálový turnaj, který se uskutečnil minulý týden v Káhiře, výhrami ve skupině nad Tchaj-wanem, Kolumbií a Austrálií. V semifinále pak porazily Velkou Británii a ve finále zdolaly Japonsko.
K vítězství 2:1 nejvíc přispěla Zajíčková, jež nejprve zvládla dvouhru a poté po boku Kovačkové uspěla i v rozhodující čtyřhře. Český pár v ní slavil až po dramatickém super tiebreaku, který získal poměrem 11:9.
A právě v klíčovém utkání mladým reprezentantkám pomohla netradiční vzpruha.
„V polovině druhého setu si holky začaly zpívat Skákal pes přes oves. Asi se tím uklidnily,“ přiblížila na středeční tiskové konferenci kapitánka Pavlína Tichá. „V super tiebreaku prohrávaly 6:8, ale vybojovaly to. Emča pak za nimi přiběhla na kurt a měla slzy v očích, bylo to hodně emotivní.“
„Nevěděla jsem, čím nám pomoct, tak jsem začala zpívat,“ vysvětlila s úsměvem Kovačková, jež je stejně jako Zajíčková členkou TK Sparta Praha. Společně tvoří sehraný pár – letos ovládly debl juniorek na Roland Garros i ve Wimbledonu.
V Káhiře se českým talentům dařilo i v juniorském Davis Cupu. Tým ve složení Tommy Luxa, Matyáš Maršík a Tobiáš Zapský získal stříbro, ve finále nestačil na Francii 1:2.
A také díky tomu zvládly závěr rozhodující čtyřhry i v Káhiře.
„Jája se mě zeptala: Mám to švihnout do lajny? Řekla jsem jí: Švihni! A vyšlo to do rohu,“ popisovala kapitánka. „V závěru znervózněly i Japonky, Jája zahrála nějaké loby a Kačka udržela líp hlavu. A naštěstí to dopadlo.“
Za vítězství společně s prostějovskou Chladovou dostaly zlaté medaile, kapitánka tu svou věnovala do nové Síně slávy Českého tenisového svazu, kam se odměnami přišly pochlubit.
A aby jim nebylo líto, že nedostaly pohár, předseda svazu Petr Pála jim přinesl ukázat trofej pro šampionky seniorského BJK Cupu, aby si ji mohly potěžkat a také viděly, kam to jednou mohou dotáhnout.
„Přeju vám všechno nejlepší do další kariéry. Přál bych vám, abyste jednou mohly mít v držení i tenhle velký pohár,“ prohlásil Pála.
„Je velká motivace mít tady jednou taky fotku,“ doplnila Zajíčková, když se rozhlédla po Síni slávy.
A mladým šampionkám poslala vzkaz i kapitánka seniorské reprezentace Barbora Strýcová: „Strašně moc bych vám chtěla pogratulovat, je to neuvěřitelný úspěch. Viděla jsem, jak jste fungovaly jako tým, jak jste se podporovaly. Velké věci začínají u těch menších, máte krásně našlápnuto. Držím vám palce a těším se na vás.“
Tak třeba už za pár let...