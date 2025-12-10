Další tenistka opustila Rusko. Jen ať jde, nic pro nás nevyhrála, reaguje Kafelnikov

Autor:
  16:01
Pouhých pár dní poté, co se v Petrohradu zúčastnila kontroverzní exhibice pod záštitou firmy Gazprom, ruská tenistka Anastasia Potapovová oznámila, že získala rakouské občanství a od příští sezony bude tuto zemi reprezentovat. Jde už o několikátý podobný případ za poslední dobu, což nutí ruské funkcionáře reagovat.
Anastasia Potapovová ve třetím kole US Open

Anastasia Potapovová ve třetím kole US Open | foto: AP

Ruska Anastasija Potapovová během třetího kola Wimbledonu
Ruská tenistka Anastasia Potapovová na turnaji v Lausanne
Anastasija Potapovová slaví vyhraný set v prvním kole US Open.
Ruská tenistka Anastasija Potapovová během zápasu třetího kola turnaje v Indian...
28 fotografií

„Dobře, změnila si občanství. A co s tím mám dělat, mám kvůli tomu brečet?“ rozohnil se pro ruský web Sport-Express dvojnásobný grandslamový vítěz Jevgenij Kafelnikov, momentálně místopředseda ruské tenisové federace.

„Co kdy pro Rusko vyhrála? Já to nedokážu říct, vy to nedokážete říct, takže je dobře, že jde pryč.“

Jeho slova jsou sice trochu přehnaná, neboť 24letá Potapovová byla juniorskou světovou jedničkou a v této kategorii vyhrála wimbledonskou dvouhru. Mezi dospělými dosud získala tři tituly z okruhu WTA a nejvýše se propracovala na 21. místo žebříčku. Není to sice vyložená hvězda, ale tenis umí hrát velmi solidně.

Ruská, pardon, rakouská tenistka Potapovová uspěla se změnou občanství

Nicméně v Rusku od ní měli větší očekávání, a tak je fakt, že když tuto zemi nyní coby světová padesátka opouští, velká ztráta to pro dlouholetou tenisovou velmoc není.

Proto významné osobnosti tamního sportu pro web championat.com uvádějí, že její čin nevnímají jako zradu, ale spíše jako pochopitelný krok za sportovní prosperitou. I když jde rozhodně o situaci k zamyšlení.

I proto, že Potapovová byla v mládežnických kategoriích upřednostňována před o dva roky starší Jelenou Rybakinovou. Ta kvůli tomu v roce 2018 „přestoupila“ do Kazachstánu a v poslední době je jednou z nejlepších hráček světa, v sezoně 2022 dokonce vyhrála Wimbledon.

Ruska Anastasija Potapovová během třetího kola Wimbledonu

Naopak Potapovová se podobným úspěchům ani nepřiblížila a v Rusku mezitím spoléhají na jiné hráčky – především teprve osmnáctiletou Mirru Andrejevovou, která už zakotvila v top 10.

Rodačka ze Saratova byla až osmou nejvýše postavenou Ruskou na žebříčku, a tak ji k odchodu do Rakouska, kde poslední dva roky žije, motivovala zejména vidina větší podpory. A také možnost startovat třeba i na olympijských hrách či v BJK Cupu, z něhož jsou Rusky kvůli agresi své země na Ukrajině vyloučeny.

V Rakousku se Potapovová rázem stala jasnou jedničkou, přeskočila Julii Grabherovou (95.).

„Rakousko je země, kterou miluji, která je neuvěřitelně pohostinná a kde se momentálně cítím doma. Mám to ve Vídni ráda a těším se, až tam najdu svůj druhý domov,“ napsala minulý týden, když novinu oznamovala.

Zvenčí to nevypadá, že by její odchod z Ruska měly zapříčinit politické problémy. V březnu 2023 v Indian Wells nosila před zápasem tričko ruského fotbalového klubu Spartak Moskva, za což schytala ostrou kritiku. O rok dříve, když Elina Svitolinová kvůli čerstvě zahájenému útoku na Ukrajinu hrozila bojkotem jejich vzájemného zápasu, prohlásila, že „ruští sportovci jsou rukojmí současné situace“.

Nezdá se tedy, že by byla ve sporu s režimem Vladimira Putina, byť je možné, že s oznámením přestupu čekala schválně až po exhibici v Petrohradu, aby nevzbudila hněv a nepřišla o odměnu. Právě kvůli možnému finančnímu kalkulu se fanouškům její postup nezamlouvá.

Její případ je každopádně velmi odlišný od Darji Kasatkinové, jež válku odsoudila a navíc zveřejnila svou homosexuální orientaci, která je v Rusku přísně sankcionovaná. Letos v březnu oznámila, že získala australské občanství, takže ani ona už rodnou zemi nereprezentuje.

Krátce před Potapovovou oznámily změnu občanství z ruského na uzbecké Kamilla Rachimovová (97.) a Marija Timofejevová (142.). U nich je hlavním důvodem snaha o lepší sportovní příležitosti, protože v Rusku byly podprůměrné.

Ruská tenistka Anastasia Potapovová na turnaji v Lausanne

Každopádně exodus hráček po vypuknutí války na Ukrajině je značný. Prezident ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev už v březnu varoval, že něco takového může nastat. „Nehrají se u nás soutěže, hráče nemůžeme finančně podporovat,“ uvedl pro championat.com.

Na případ Potapovové nyní reagoval: „Je to pro nás překvapení. Mohu se jen domnívat, že se chce dostat na příští olympijské hry, do našeho týmu by se podle žebříčku nevešla. A taky si pořád stěžovala na to, že má problémy s vízy.“

I výhody při cestování mohou být jednou z hlavních motivací – s rakouským pasem se Potapovová jistě bude moct pohybovat snáze než s ruským.

Nicméně Tarpiščev opakuje, že její odchod nebere jako zradu: „Sportovci si nemění své mateřské země, jen sportovní občanství.“

10. prosince 2025  16:01

