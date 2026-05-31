Další šok na Roland Garros, Šwiateková končí. Siniaková je ve čtvrtfinále čtyřhry

Pětadvacetiletá Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila ani set, stejně tak ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové.
Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.
Patnáctá nasazená Kosťuková potvrdila výbornou aktuální formu. Třiadvacetiletá vítězka antukových turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála už 16. zápas po sobě a na grandslamu si zahraje druhé čtvrtfinále kariéry po premiérovém v roce 2024 na Australian Open.
„Jsem z toho v šoku. Porazit takovou hráčku, která tady čtyřikrát vyhrála... Nemůžu tomu uvěřit,“ radovala se Kosťuková poté, co po hodině a 39 minutách proměnila první mečbol.
Ve čtvrtfinále může kyjevská rodačka narazit na krajanku Elinu Svitolinovou, která bude ve 4. kole hrát se Švýcarkou Belindou Bencicovou.
Vyřazení Šwiatekové je dalším překvapením závěru prvního týdne Roland Garros, během nějž se s Paříží rozloučili světová jednička Jannik Sinner, vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič či obhájkyně loňského titulu Coco Gauffová.
Postupuje Siniaková i Nouza
Turnajové jedničky Siniaková s Townsendovou, které letos triumfovaly na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vyhrály na Roland Garros druhý duel bez ztráty setu. Zaznamenaly 20. vítězství z posledních 21 zápasů, do kterých nastoupily.
Kičenokovou a Ninomijaovou porazily za hodinu a 17 minut. Ve čtvrtfinále se utkají se slovensko-britskou dvojicí Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová, nebo belgicko-slovinským párem Magali Kempenová, Andreja Klepačová.
Česko-americká dvojice získala proti Kičenokové a Ninomijaové první set díky vydařené koncovce a brejku v 10. hře. Ve druhé sadě se Siniaková a Townsendová brzy ujaly vedení 4:1 a proměnily poté na přijmu první mečbol.
Nouza se probojoval do čtvrtfinále grandslamu podruhé za sebou. V lednu se mezi nejlepších osm párů dostal na Australian Open právě s Riklem. Oba tenisté ale na konci března ukončili spolupráci.
Nouza s Oberleitnerem vyhráli nedělní duel na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové za necelé dvě hodiny. V utkání neztratili ani jednou servis. Příště budou hrát s nasazenými pětkami Italy Andreou Vavassorim, Simonem Bollelim, nebo švýcarsko-britskou dvojicí Jakub Paul, Marcus Willis.
Česko-rakouský pár získal první set díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě je ale Rikl s Pavláskem k brejkbolu nepustili, vynutili si zkrácenou hru a v ní uspěli 7:1. Rozhodla třetí sada, v níž Nouza s Oberleitnerem prolomili podání soupeřů ve čtvrtém gamu a duel poté dotáhli k vítězství.
Večer čeká osmifinále Menšíka
Jakub Menšík bude v neděli večer hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Dvacetiletý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.
|
Menšík vyzve ruského vzteklouna. Už polepšeného? Krotí ho bývalá jednička
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je v osmifinále grandslamu podruhé. Postoupil do něj také letos na Australian Open, kde však musel před utkáním se Srbem Novakem Djokovičem odstoupit kvůli zranění břišního svalu. Na Roland Garros si postupem mezi nejlepších šestnáct vylepšil maximum.
Vítěz loňského turnaje Masters v Miami zahájil turnaj v Paříži třísetovým vítězstvím nad domácím Titouanem Droguetem. Ve 2. kole porazil po takřka pětihodinové bitvě Argentince Mariana Navoneho a potřeboval po utkání kvůli křečím lékařskou pomoc. Dokázal se ale zotavit a v pátek vyřadil nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura po setech 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.
Zatímco proti De Minaurovi ukončil Menšík sérii pěti porážek, s osmadvacetiletým Rubljovem má pozitivní bilanci 2:0. Porazil ho před dvěma lety na turnajích v Dauhá a Šanghaji, které se hrály na tvrdém povrchu.