Další šok na Roland Garros, Šwiateková končí. Siniaková je ve čtvrtfinále čtyřhry

  13:30aktualizováno  14:03
Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. S Američankou Taylor Townsendovou porazily ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:2. Uspěl také Petr Nouza s Rakušanem Neilem Oberleitnerem, kteří zdolali Patrika Rikla s Adamem Pavláskem 6:2, 6:7, 6:3. Naopak čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla nečekaně už v osmifinále. Polskou tenistku, jež na pařížské antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, porazila v neděli 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťuková.
Nešťastná Iga Šwiateková v osmifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Pětadvacetiletá Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila ani set, stejně tak ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové.

Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.

Patnáctá nasazená Kosťuková potvrdila výbornou aktuální formu. Třiadvacetiletá vítězka antukových turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála už 16. zápas po sobě a na grandslamu si zahraje druhé čtvrtfinále kariéry po premiérovém v roce 2024 na Australian Open.

„Jsem z toho v šoku. Porazit takovou hráčku, která tady čtyřikrát vyhrála... Nemůžu tomu uvěřit,“ radovala se Kosťuková poté, co po hodině a 39 minutách proměnila první mečbol.

Marta Kosťuková slaví vítězství v osmifinále Roland Garros.

Ve čtvrtfinále může kyjevská rodačka narazit na krajanku Elinu Svitolinovou, která bude ve 4. kole hrát se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Vyřazení Šwiatekové je dalším překvapením závěru prvního týdne Roland Garros, během nějž se s Paříží rozloučili světová jednička Jannik Sinner, vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič či obhájkyně loňského titulu Coco Gauffová.

Postupuje Siniaková i Nouza

Turnajové jedničky Siniaková s Townsendovou, které letos triumfovaly na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vyhrály na Roland Garros druhý duel bez ztráty setu. Zaznamenaly 20. vítězství z posledních 21 zápasů, do kterých nastoupily.

Kičenokovou a Ninomijaovou porazily za hodinu a 17 minut. Ve čtvrtfinále se utkají se slovensko-britskou dvojicí Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová, nebo belgicko-slovinským párem Magali Kempenová, Andreja Klepačová.

Česko-americká dvojice získala proti Kičenokové a Ninomijaové první set díky vydařené koncovce a brejku v 10. hře. Ve druhé sadě se Siniaková a Townsendová brzy ujaly vedení 4:1 a proměnily poté na přijmu první mečbol.

Nouza se probojoval do čtvrtfinále grandslamu podruhé za sebou. V lednu se mezi nejlepších osm párů dostal na Australian Open právě s Riklem. Oba tenisté ale na konci března ukončili spolupráci.

Nouza s Oberleitnerem vyhráli nedělní duel na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové za necelé dvě hodiny. V utkání neztratili ani jednou servis. Příště budou hrát s nasazenými pětkami Italy Andreou Vavassorim, Simonem Bollelim, nebo švýcarsko-britskou dvojicí Jakub Paul, Marcus Willis.

Česko-rakouský pár získal první set díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě je ale Rikl s Pavláskem k brejkbolu nepustili, vynutili si zkrácenou hru a v ní uspěli 7:1. Rozhodla třetí sada, v níž Nouza s Oberleitnerem prolomili podání soupeřů ve čtvrtém gamu a duel poté dotáhli k vítězství.

Večer čeká osmifinále Menšíka

Jakub Menšík bude v neděli večer hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Dvacetiletý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.

Menšík vyzve ruského vzteklouna. Už polepšeného? Krotí ho bývalá jednička

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je v osmifinále grandslamu podruhé. Postoupil do něj také letos na Australian Open, kde však musel před utkáním se Srbem Novakem Djokovičem odstoupit kvůli zranění břišního svalu. Na Roland Garros si postupem mezi nejlepších šestnáct vylepšil maximum.

Vítěz loňského turnaje Masters v Miami zahájil turnaj v Paříži třísetovým vítězstvím nad domácím Titouanem Droguetem. Ve 2. kole porazil po takřka pětihodinové bitvě Argentince Mariana Navoneho a potřeboval po utkání kvůli křečím lékařskou pomoc. Dokázal se ale zotavit a v pátek vyřadil nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura po setech 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Zatímco proti De Minaurovi ukončil Menšík sérii pěti porážek, s osmadvacetiletým Rubljovem má pozitivní bilanci 2:0. Porazil ho před dvěma lety na turnajích v Dauhá a Šanghaji, které se hrály na tvrdém povrchu.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

Švýcarský útočník Andres Ambühl (10) dostává ocenění za odehrání rekordního...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Cristiano Ronaldo v portugalské fotbalové reprezentaci, Lionel Messi v té argentinské. Tyto příklady propojení sportovní dlouhověkosti s národními týmy vás asi napadnou okamžitě. Ale co v hokeji? Tam...

31. května 2026

Fantazie! Perušič a Sedlák se probili do finále ostravského turnaje

Jiří Sedlák se raduje z bodu v utkání s Američany.

Senzace nekončí! Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák jsou ve finále ostravského turnaje Beach Pro Tour Elite. V semifinále porazili Američany Taylora Crabba a Andrewa Beneshe 2:1 (-19, 12,...

31. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:58

Provod na pět let, Holeš na dva, novou smlouvu ve Slavii má i Chytil

Slávistický záložník Lukáš Provod pózuje s dresem s číslovkou 2031. Právě na...

Než v neděli večer po přípravném utkání proti Kosovu odcestují s národním mužstvem do dějiště mistrovství světa ve Spojených státech, Lukáš Provod, Tomáš Holeš a Mojmír Chytil svou budoucnost...

31. května 2026  13:36

ONLINE: Slovácko - Artis 3:0, debakl hostů. Náskok domácích jistí Suchan

Sledujeme online
Momentka z úvodního utkání baráže mezi Artisem Brno a Slováckem.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. Fotbalisté Slovácka mají v baráži nakročeno k udržení prvoligové příslušnosti. Odveta proti Artisu Brno má výkop ve 13 hodin a...

31. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:32

Fotbalové přestupy ONLINE: Provod ve Slavii prodloužil smlouvu do roku 2031

Sledujeme online
Slávistický záložník Lukáš Provod pózuje s dresem s číslovkou 2031. Právě na...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

31. května 2026  13:30

První země bojkotují návrat Běloruska do hokeje. Rusko cítí šanci: Pozastavíme KHL

Ruská osmnáctka podlehla Bělorusku 5:6 po prodloužení.

Čtvrteční rozhodnutí mezinárodní federace (IIHF) už přináší odmítavé reakce. Běloruští hokejisté dostali povolení k účasti na šampionátech do 18 let i na ženském MS. „Postoj mezinárodní federace je...

31. května 2026  13:15

Flamíková se Šantrůčkovou si doveslovaly pro životní úspěch. Ovládly závod SP

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod Světového poháru v Seville v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsaly si premiérový triumf v seriálu v kariéře. Ve Španělsku...

31. května 2026  12:05,  aktualizováno  13:02

Čtenáři radí Koubkovi: Ideální čas na zkoušku. Chtějí vidět Horníčka i Kabonga

Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Stejně jako trenér Miroslav Koubek by i čtenáři rádi nasadili sestavu plnou neozkoušených tváří. V nedělním utkání proti Kosovu (16:00) by podle tradiční ankety iDNES.cz dali šanci fotbalistům, které...

31. května 2026  12:45

Krejčí pokračuje v medailovém víkendu. Bronz má i z kayakcrossové časovky

Jakub Krejčí závodí na ME v kajak krosu.

Slalomář Jakub Krejčí skončil na Světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kayakcrossu, v němž se odpoledne uskuteční ještě vyřazovací jízdy. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant navázal na úspěch ze...

31. května 2026  12:09

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Bojovali o zlato, jenže zemřel prezident. Když komunisté stáhli hokejisty z MS

Premium
Klement Gottwald se stal prezidentem až v roce 1948 (na snímku krátce...

Do Švýcarska vyrazili reprezentovat zřízení, v které ani sami nevěřili. V tichosti. Cestovali pod přísným státním dohledem. S černými páskami za diktátora Stalina. S dresy, na nichž bílého lva...

31. května 2026

Menšík vyzve ruského vzteklouna. Už polepšeného? Krotí ho bývalá jednička

Ruský tenista Andrej Rubljov se zlobí ve třetím kole Roland Garros.

Andrej Rubljov je kromě tenisových dovedností proslulý také častými výlevy vzteku. Mnohokrát už zničil raketu, nadává, hádá se. Zkrátka umí vypěnit. V poslední době se ale zklidnil. Pomáhá mu jeho...

31. května 2026  11:45

