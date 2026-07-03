Další derby pro Bartůňkovou, čeká ji duel s Krejčíkovou. Muchová vyzve kvalifikantku

Bartůňková už v předchozím kole nastoupila proti krajance, ve dvou setech si poradila s Kateřinou Siniakovou. „Když jdu na kurt, popravdě mě nezajímá, kdo stojí na druhé straně. Koncentruji se výhradně na sebe a na svůj vlastní výkon. To se mi povedlo a myslím, že jsem předvedla slušný tenis,“ vyprávěla po zápase.
ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Barbora Krejčíková
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Teď ji čeká wimbledonská šampionka z roku 2024 Krejčíková. Ta má za sebou velký skalp, minule si poradila se světovou pětkou a vítězkou Roland Garros Mirrou Andrejevovou. Proti Bartůňkové, se kterou se utká poprvé v kariéře, je papírovou favoritkou. Ovšem mladší z Češek letos předvádí skvělé výkony.
Muchová proti rozjeté Tchajwance
Vítězka derby se bude moct v dalším kole opět utkat s Češkou, a to v případě, že svůj zápas zvládne Muchová. Od jejího třetího osmifinále v All England Clubu v kariéře ji dělí thajská kvalifikantka Savangkevová, která v hlavní soutěži vyřadila finalistku Roland Garros Maju Chwaliňskou a Američanku Alycii Parksovou.
ONLINE: K. Muchová vs. M. Savangkevová
Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.
Česká tenistka by měla podle předpokladů uspět a protáhnout si sérii vítězství na trávě, před Wimbledonem ovládla turnaj v Bad Homburgu. Do osmifinále se na londýnském majoru dostala naposledy před pěti lety, loni vypadla hned v prvním kole.
Co dalšího nabízí pátý ten Wimbledonu?
- O postup do osmifinále si zahraje také Novak Djokovič. Na centrkurtu vyzve od 14.30 SELČ francouzského soupeře Arthura Rinderknecha.
- Zápas čeká i světovou jedničku Jannika Sinnera. Obhájce titulu se tentokrát nepředvede na centrálním dvorci, ale na kurtu číslo jedna. Jeho oponentem bude Američan Jenson Brooksby.
- I mezi ženami se představí vládkyně žebříčku. Arynu Sabalenkovou nečeká úplně jednoduchý úkol, Jelena Ostapenková z Lotyšska umí soupeřky potrápit.
Páteční program Wimbledonu:
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Rinderknech (25-Fr.) - Djokovič (7-Srb.), Sabalenková (1-Běl.) - Ostapenková (Lot.), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Zheng (USA)
Kurt č. 1 (14:00): Kasatkinová (Austr.) - Ósakaová (14-Jap.), Sinner (1-It.) - Brooksby (USA), Liuová (USA) - Gauffová (7-USA)
Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Muchová (10-ČR) - Savangkevová (Thaj.).
Kurt č. 18 (12:00): třetí zápas Bartůňková - Krejčíková (obě ČR).