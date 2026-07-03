Další derby pro Bartůňkovou, čeká ji duel s Krejčíkovou. Muchová vyzve kvalifikantku

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Aktualizujeme   15:00

Nikola Bartůňková se soustředí na úder ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Další den, další porce zápasů na grandslamovém Wimbledonu. O postup do osmifinále zabojují i tři české tenistky, ovšem jen ve dvou duelech. Barboru Krejčíkovou a Nikolu Bartůňkovou čeká vzájemné derby, Karolína Muchová vyzve thajskou kvalifikantku Manančaju Savangkevovou. Obě utkání budeme sledovat v podrobných reportážích, jejich vítězky se v dalším kole postaví proti sobě.

Bartůňková už v předchozím kole nastoupila proti krajance, ve dvou setech si poradila s Kateřinou Siniakovou. „Když jdu na kurt, popravdě mě nezajímá, kdo stojí na druhé straně. Koncentruji se výhradně na sebe a na svůj vlastní výkon. To se mi povedlo a myslím, že jsem předvedla slušný tenis,“ vyprávěla po zápase.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Barbora Krejčíková

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Teď ji čeká wimbledonská šampionka z roku 2024 Krejčíková. Ta má za sebou velký skalp, minule si poradila se světovou pětkou a vítězkou Roland Garros Mirrou Andrejevovou. Proti Bartůňkové, se kterou se utká poprvé v kariéře, je papírovou favoritkou. Ovšem mladší z Češek letos předvádí skvělé výkony.

Muchová proti rozjeté Tchajwance

Vítězka derby se bude moct v dalším kole opět utkat s Češkou, a to v případě, že svůj zápas zvládne Muchová. Od jejího třetího osmifinále v All England Clubu v kariéře ji dělí thajská kvalifikantka Savangkevová, která v hlavní soutěži vyřadila finalistku Roland Garros Maju Chwaliňskou a Američanku Alycii Parksovou.

ONLINE: K. Muchová vs. M. Savangkevová

Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.

Česká tenistka by měla podle předpokladů uspět a protáhnout si sérii vítězství na trávě, před Wimbledonem ovládla turnaj v Bad Homburgu. Do osmifinále se na londýnském majoru dostala naposledy před pěti lety, loni vypadla hned v prvním kole.

Co dalšího nabízí pátý ten Wimbledonu?

  • O postup do osmifinále si zahraje také Novak Djokovič. Na centrkurtu vyzve od 14.30 SELČ francouzského soupeře Arthura Rinderknecha.
  • Zápas čeká i světovou jedničku Jannika Sinnera. Obhájce titulu se tentokrát nepředvede na centrálním dvorci, ale na kurtu číslo jedna. Jeho oponentem bude Američan Jenson Brooksby.
  • I mezi ženami se představí vládkyně žebříčku. Arynu Sabalenkovou nečeká úplně jednoduchý úkol, Jelena Ostapenková z Lotyšska umí soupeřky potrápit.

Páteční program Wimbledonu:

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Rinderknech (25-Fr.) - Djokovič (7-Srb.), Sabalenková (1-Běl.) - Ostapenková (Lot.), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Zheng (USA)

Kurt č. 1 (14:00): Kasatkinová (Austr.) - Ósakaová (14-Jap.), Sinner (1-It.) - Brooksby (USA), Liuová (USA) - Gauffová (7-USA)

Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Muchová (10-ČR) - Savangkevová (Thaj.).

Kurt č. 18 (12:00): třetí zápas Bartůňková - Krejčíková (obě ČR).

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bartůňková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Bartůňková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
3. 7. 16:50
  • 2.38
  • -
  • 1.61
Muchová vs. SawangkaewováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Muchová vs. Sawangkaewová //www.idnes.cz/sport
3. 7. 18:00
  • 1.07
  • -
  • 8.57
Samsonovová vs. BouzkováTenis - 3. kolo dvouhry - 4. 7. 2026:Samsonovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
4. 7. 12:00
  • 2.18
  • -
  • 1.72
Cîrsteaová vs. NoskováTenis - - 4. 7. 2026:Cîrsteaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
4. 7. 12:00
  • 2.80
  • -
  • 1.45
Lehečka vs. MunarTenis - - 4. 7. 2026:Lehečka vs. Munar //www.idnes.cz/sport
4. 7. 12:00
  • 1.29
  • -
  • 3.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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