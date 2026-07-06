Další Češka? Jako vážně? Krejčíkové sebrali telefon, o potížích mluvit nechtěla

„Zápas mohl dopadnout jakkoliv. Jsem na sebe pyšná za to, jak jsem hrála a jak jsem dokázala bojovat,“ líčila předloňská šampionka travnatého grandslamu na tiskové konferenci.
Došly vám ve třetím setu trochu síly? Vypadalo to, že už se nepohybujete tak dobře.
Trošku ano.
Cítila jste nějaké konkrétní omezení, nebo šlo spíše o vyčerpání?
Asi to nechci otevírat.
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Sama Karolína zmínila, že si vašeho problému s levou nohou všimla. Nechcete o tom mluvit jako výraz respektu k soupeřce, abyste nesnižovala její vítězství?
Ne, zkrátka to nechci podrobněji rozebírat. Vnitřně je to pro mě složité, protože mě limitoval určitý problém. Ale jak říkám, nechci se v tom rýpat. Myslím, že i ve třetím setu jsme hrály na vysoké úrovni. Karolína mě za stavu 1:2 brejkla čistou hrou, pak si udržela servis a celkově odehrála všechny tři sety velmi dobře. Tak to zkrátka je.
Čím pro vás byla Karolína nepříjemnou soupeřkou?
Je nesmírně talentovaná. Co občas předvedla, bylo neskutečné. Jdete na síť, máte výměnu napůl vyhranou a ona vás stejně prohodí. Vám nezbývá než to hodit za hlavu a soustředit se na další míč. V žebříčku se nachází vysoko a je zdravá, což je pro ni klíčové. Když jí slouží zdraví, hraje skvělý tenis. Bylo skvělé s ní být na kurtu a bojovat o vítězství.
Ukázaly jste pár povedených výměn, také divákům se utkání líbilo. Užila jste si ho i vy sama?
Samozřejmě. Myslím, že tenis, který jsme předváděly, měl vysokou úroveň a velkou kvalitu. Bojovaly jsme o každý míč, každý byl důležitý. Jely jsme naplno, na maximum našich možností. Jedna z nás ale vyhrát musela.
Co jste si pomyslela ráno, když vám řekli, že nastoupíte právě proti Karolíně? Bylo to pro vás už druhé derby v řadě, ve třetím kole jste porazila Nikolu Bartůňkovou.
Byla jsem překvapená. Teď už jsem docela unavená, takže si přesně nevzpomenu, ale nějak jsem to komentovala. Ptala jsem se kluků, jestli to myslí vážně. Pak jsem ale dodala, že pro český tenis je to skvělé. Znamenalo to, že budeme mít zástupkyni ve čtvrtfinále takto velkého turnaje.
Karolína říkala, že jste se po třetím kole potkaly v šatně a že vám prý nechtěla říct, že spolu budete hrát, aby vám nenarušila rituál.
To je od ní hezké.
Jak to vlastně děláte, že se jméno soupeřky dozvíte až v den zápasu? Přece jen jsou toho plná média i sociální sítě.
Sebrali mi telefon, takže jsem neměla šanci se to dozvědět.
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Opravdu?
Ano, vzali mi ho se slovy: „Na nic se nebudeš dívat, máš tu jenom televizi.“ Tak jsme sledovaly tenis tam. Občas se sice stane, že skončí zápas a na kurtu hned hlásí, kdo bude hrát příště, ale před tím se snažím rychle utéct. Je to docela zábavné, člověk musí být neustále ve střehu. Někdy se samozřejmě stane, že mi to někdo řekne nebo se to dozvím, ale sama tomu rozhodně nejdu naproti.
Vy už jste Wimbledon vyhrála, myslíte si, že to může dokázat i Karolína, které grandslamový titul zatím chybí?
Určitě. Teď jí budu fandit, stejně jako všem ostatním Češkám. Bylo by skvělé, kdyby se to znovu podařilo a na tabuli šampionek přibylo další české jméno. Jsme na trávě a myslím, že tady se může stát naprosto cokoliv.
I když vám osmifinále nevyšlo, jak velké povzbuzení si z Wimbledonu odvezete? Porazila jste tady Mirru Andrejevovou a teď jste odehrála vyrovnaný zápas s další soupeřkou z elitní desítky.
Odehrála jsem tu čtyři kvalitní zápasy, tři vyhrála a jeden prohrála. A na začátku týdne bych z postupu do osmifinále byla šťastná, protože se mi letos na grandslamech moc nedařilo. Byla jsem často zraněná, nehrála jsem a začátek roku pro mě byl nesmírně těžký.
Takže věříte, že druhá polovina sezony bude lepší?
Doufám, že ano. Věřím, že mě tyto zápasy nakopnou a naskočím na správnou vlnu. Myslím, že hraju dobře. I dnes jsem předvedla velmi slušný výkon, když vezmu v úvahu, že je to teprve můj pátý turnaj po návratu. V globálním měřítku mám z toho vystoupení radost. Bude mě to motivovat do další práce. Můj čas zase přijde.