Za nápadem stojí podle BBC agent obou hráčů Stuart Duguid a aktéři už se k možné konfrontaci, která se plánuje na leden 2026 při turnaji ATP v Hongkongu, vyjadřují.
„Sabalenková je úžasná, je opravdový charakter. Myslím, že ona je typem hráčky, která opravdu věří, že vyhraje,“ prohlásil s tradičním sebevědomím Kyrgios v podcastu s dalším bouřlivákem Alexanderem Bublikem.
„Zkusím mu nakopat, co budu moct,“ reagovala Běloruska ve čtvrtek po postupu do finále US Open, v němž bude v sobotu obhajovat titul proti domácí Amandě Anisimovové. „Myslím, že je to skvělý nápad. Bude to velkolepá podívaná a zábava, zvlášť proti někomu, jako je Nick,“ uvedla trojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře.
Někdejší wimbledonský finalista v posledních letech prakticky nehraje, kvůli zraněním v žebříčku spadl až na 651. místo, což je předaleko za jeho maximem v podobě 13. příčky. V této sezoně absolvoval jen čtyři dvouhry, z nichž vyhrál jedinou.
Přesto o duelu se Sabalenkovou říká: „Ona mě neporazí. Opravdu si myslíte, že se musím snažit na sto procent? Ale půjdu do toho na maximum. Nechci, aby vyhrála, protože reprezentuju mužskou stranu. Řekl bych, že to bude tak 6:2.“
Server tennis.com píše, že exhibice by měla mít speciální pravidla: Kyrgios bude mít jen jedno podání namísto dvou a jeho strana kurtu bude menší.
Zápas už teď přitahuje enormní pozornost a je jasné, že Australan i Běloruska se na něj těší.
Jak asi dopadne?