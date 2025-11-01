V listopadu se mohl podívat i na Davis Cup do Boloně, ale kvůli tomu, že turnajovou sezonu už ukončil, dal kapitán Tomáš Berdych přednost jeho kamarádovi Vítu Kopřivovi. „Jsem s tím v pohodě. Víťa si to zaslouží, i když si stejně asi nezahraje. Ale trochu mě mrzí, že se Tomáš neozval dřív.“
Co tím myslíte?
Potěšilo mě, že mi zavolal, na druhou stranu to měl udělat tak či tak, protože jsem čtvrtý hráč a na finálový turnaj jede pět lidí. Myslím, že mě kontaktoval později, než by bylo vhodné kvůli plánování programu. Samozřejmě jsem věděl, že bude Davis Cup, ale Tomáš mi dlouho nedal vědět, takže jsem se zařídil podle sebe. A když mi volal, už jsem měl program naplánovaný.
Buddhismus mě taky učí nebrat všechno tak vážně, že jsou důležitější věci než sport. Pak se taky hodně pracuje s vědomím, což mi hodně pomohlo dostat se tam, kde jsem teď.