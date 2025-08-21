Díky švagrové baletce naživo obdivoval Berdycha. Teď je Svrčina pátým ve stovce

V neděli v Cancúnu pozvedl po dramatickém finálovém boji, ve kterém musel překonat nepříjemné křeče, svou pátou trofej z challengerů a třetí letos. A ačkoliv po náročném týdnu a přeletu nezvládl první kolo kvalifikace na US Open, pokud se v elitní stovce udrží, na dalších grandslamech ho čeká rovnou hlavní soutěž.
Stejně jako jeho čtyři kolegy. Nejvýše je v žebříčku nejmladší Jakub Menšík, který zaujímá 16. příčku, za ním jsou na 21. a 22. místě Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. A na 87. pozici se drží nejstarší z Čechů Vít Kopřiva.
Pátý český tenista ve stovce. Svrčina po triumfu v Cancúnu zaznamenal milník
Právě Svrčinův kamarád se do stovky rovněž probojoval letos. A společně tak doplňují úspěšnou trojici daviscupových reprezentantů.
Svrčina nedávno zapsal i první výhru na podniku kategorie Masters, když uspěl v prvním kole turnaje v Torontu. A tam se pro web ATP rozpovídal o svých zálibách, motivaci k tenisu i svých idolech: Rafaelu Nadalovi a Novaku Djokovičovi.
Poznejte Dalibora Svrčinu
Oblíbené knihy: „Do Kanady jsem si vzal dvě. Tou první je buddhistická kniha, tou druhou knížka Nic mě nezastaví od motivačního spíkra Davida Gogginse, který je známý pro svou jedinečnou mentalitu a neuvěřitelnou fyzickou kondici, běhá třeba ultramaratony.“
Co obdivuje na Gogginsovi: „Líbí se mi, že se vždycky žene až na hranici svých možností. Myslím, že spousta lidí v dnešní době žije až moc pohodlně. Proto je podle mě důležité vycházet ze své komfortní zóny.“
V čem si od něj bere inspiraci: „Říká, že musíš dělat i to, co nemáš rád a co je ti nepříjemné. Jinak se nikam neposuneš. A když se ráno probudíš, tak nemáš strávit hodinu na telefonu, ale raději udělat něco pro sebe. Tím se snažím řídit.“
Každodenní návyk: „Každé ráno se protáhnu nebo si zacvičím jógu. A to samé dělám i před spaním. I když jsem ospalý nebo se mi nechce, vždycky to udělám.“
Proč vzhlížel k Nadalovi: „Líbilo se mi jeho nastavení a to, jak je milý. Vždycky na mě působil hrozně sympaticky a zároveň soustředěně. Takže jsem usoudil, že je opravdu dobrý člověk.“
Djokovič jako vzor: „Snažím se mít podobné nastavení jako on. Líbí se mi jeho přístup k životu a věci, které dělá mimo kurt. Je to opravdu chytrý člověk, snaží se porozumět životu, nejen tenisu.“
Svrčina jako malý kluk: „Byl jsem hodně aktivní dítě. Pořád jsem běhal, chtěl jsem soutěžit s ostatními a porážet je. Nejdřív jsem hrál fotbal, ale pak jsem si zamiloval tenis. Dokázal jsem na kurtu strávit i tři hodiny v kuse.“
Vztah k Monte Carlu: „Několikrát jsem s rodiči byli na tamním turnaji. Můj bratr Filip žil v Monaku, protože jeho manželka tam tancovala balet. Takže jsme je navštívili a rovnou jsme šli na tenis. V té době tam hráli Berdych se Štěpánkem, hodně jsem k nim vzhlížel.“
O nedávném střetnutí s Medveděvem v Torontu: „Obdivuju, jak je disciplinovaný. Hraje pořád stejně a neudělá ani jednu hloupou chybu. Myslím, že to je největší rozdíl mezi těmi nejlepšími a hráči o úroveň níž, třeba na challengerech.“
Tenisový život: „Každý den si připomínám, že je to něco, o čem jsem snil od dětství. I když prohraju, snažím se si opakovat, že právě proto hraju tenis. Abych se zlepšoval. Spousta lidí takovou šanci nedostane, tak si to chci užívat, vytěžit ze všech turnajů maximum a tvrdě pracovat.“