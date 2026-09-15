Dvanáctého září v noci zasáhla ruská raketa v Oděse bytový komplex s 25 patry. Podle zpráv ukrajinských úřadů bylo zraněno nejméně 38 lidí včetně pětiměsíčního dítěte.
A jeden ze zcela zničených apartmánů patřil rodině Jastremské, momentálně 110. hráčky světa.
„Takhle vypadá ‚ruský svět‘. Přímý zásah raketou Kalibr,“ napsala na Instagramu.
„Přežila jediná věc, ručník z Roland Garros. To je symbolické. Kousek z tenisového světa přežil útok ruské rakety. Ale náš domov ne,“ doplnila semifinalistka Australian Open 2024.
Na závěr označila účty organizací WTA a Světový tenis a kritizovala je, že od začátku války dovolují hrát ruským tenistům a tenistkám pod neutrálním statusem.
„Podívejte se na tyhle obrázky. Tohle je skutečný význam neutrality z ukrajinské strany kurtu.“
S její tragédií nesoucítil trenér Odobašič, jenž přidal komentář podporující agresora. A doplnil ho ještě srdíčkem. Nejde sice o známého kouče, ale v reakci na to byl vyloučen z Globální asociace profesionálních trenérů.