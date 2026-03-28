Významné jubileum jí příhodně vyšlo zrovna na den, kdy vyrazila na trať Pražského půlmaratonu. Právě běhání ji po tenisové kariéře pohltilo, už 20. dubna okusí prestižní Bostonský maraton.
Jen o deset dní dříve absolvuje premiéru v roli kapitánky českých tenistek v Billie Jean King Cupu, v prvním kole kvalifikace povede tým proti silným Švýcarkám. „Velká výzva. Jednou bych chtěla s holkami pohár vyhrát,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES Premium.
Takže hned po čtyřicátinách budete mít pořádně napilno.
Je to tak. A cítím, že čas najednou běží mnohem rychleji, což mi trochu nahání strach. Vidím to na svých dětech, jak rychle rostou. Říkám si: „Sakra, je mi čtyřicet a vkročila jsem do druhé půlky mého života.“ A úplně mě to dohání k šílenství.
Je strašné nehrát – když jsem se na utkání jen dívala, tak nervozita z vás nespadne, naopak graduje. S mými emocemi se budu muset krotit, protože hráčka potřebuje z kapitánky cítit, že se nic neděje.