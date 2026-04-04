Bouzková v Bogotě postoupila do finále, o titul zabojuje i nový český deblový pár

Ve finále na okruhu WTA Tour si Bouzková zahraje podeváté. Její soupeřkou bude Panna Udvardyová, s níž se utká poprvé v kariéře. Osmá nasazená Maďarka zdolala v tříhodinovém duelu, který byl navíc ve druhém setu na dlouhou dobu přerušen kvůli dešti, domácí Emilianu Arangovou 6:7, 6:3, 7:6.
Sedmadvacetiletá Češka bojovala v proměnlivém počasí s argentinskou kvalifikantkou takřka dvě hodiny. První set si favoritka v závěru zkomplikovala, když za stavu 5:3 nedokázala dopodávat, v tiebreaku ho ale nakonec získala 7:5. Druhou sadu už proti 206. hráčce světa zvládla lépe a při svém třetím startu v Bogotě došla stejně jako při premiéře v roce 2024 do finále.
Turnaj žen v Bogotě
antuka, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - semifinále:
Bouzková (1-ČR) - Ortenziová (Arg.) 7:6 (7:5), 6:2
Povedená premiéra nového českého deblu
Český pár Pavlásek, Rikl v sobotním semifinále porazil 7:6, 7:6 indicko-rakouskou dvojici Šríram Baladži, Neil Oberleitner, oba tiebreaky vyhrál 7:5.
Jednatřicetiletý Pavlásek a o čtyři roky mladší Rikl hrají v rumunské metropoli první turnaj poté, co po Miami přerušili dosud úspěšnou spolupráci Rikl s Petrem Nouzou. Společně loni vyhráli dva turnaje ATP a letos postoupili do čtvrtfinále Australian Open a debutovali v Davis Cupu. Nouzovým novým partnerem je Belgičan Joran Vliegen.
Pavlásek bude v neděli na Tiriac Open usilovat o první titul na ATP Tour v kariéře, v minulých třech letech prohrál s třemi různými partnery pět finálových duelů. V nedělním vyvrcholení se česká dvojice střetne s nejvýše nasazeným párem Sadio Doumbia a Fabien Reboul z Francie.
Do finále dvouhry postoupil stejně jako předloni Argentinec Mariano Navone, který v souboji s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem odvrátil dva mečboly. Semifinálové drama vyhrál po třech hodinách a 32 minutách. Šedesátý hráč světa je na okruhu ATP ve finále potřetí, titul dosud nezískal.
V roce 2024 prohrál Navone v Bukurešti finále s Mártonem Fucsovicsem. V neděli tentokrát maďarského soupeře mít nebude. Třetí nasazený Fábián Marozsán prohrál třísetovou bitvu s kvalifikantem Danielem Méridou 7:6, 3:6, 1:6. Jednadvacetiletý Španěl si finále na elitním okruhu zahraje poprvé v kariéře.
Turnaj mužů v Bukurešti
antuka, dotace 612 620 eur
Čtyřhra - semifinále:
Pavlásek, Rikl (ČR) - Baladži, Oberleitner (Indie/Rak.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Nepovedená generálka Bencicové na BJK Cup
Švýcarská jednička Belinda Bencicová v generálce na souboj s českými tenistkami vypadla na turnaji WTA v Charlestonu ve čtvrtfinále.
Dvanáctá hráčka světového žebříčku, jež antukový turnaj v Charlestonu v roce 2022 vyhrála, nestačila na domácí Američanku Madison Keysovou po dvou a půl hodinách 6:4, 3:6 a 2:6.
V této sezoně zatím Bencicová přes čtvrtfinálove neprošla. Utkání Poháru Billie Jean Kingové se bude hrát příští týden v pátek a v sobotu v Bielu na tvrdém povrchu.
Turnaj žen v Charlestonu
antuka, dotace 2 300 000 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále:
V 36 letech kariérní úspěch
Šestatřicetiletý argentinský tenista Marco Trungelliti se na antuce v Marrákeši probojoval z kvalifikace poprvé v kariéře až do finále turnaje ATP Tour. Nejstarší debutant v duelu o titul v historii se o premiérovou trofej utká s teprve devatenáctiletým Španělem Rafaelem Jódarem, který se ve finále představí rovněž poprvé.
Trungelliti, jenž v Maroku prožívá životní týden, vyřadil v semifinále nejvýše nasazeného Luciana Darderiho. Italského obhájce titulu porazil 6:4, 7:6 a jako nejstarší hráč v historii poprvé v kariéře pronikne ve světovém žebříčku do první stovky. Dosud bylo jeho maximem 112. místo.
„Samozřejmě, že jsem tomu věřil, proto jsem teď tady. Jinak by to ani nešlo,“ řekl Trungelliti v rozhovoru na kurtu ke svému rekordnímu počinu. Dosud byl nejstarším debutantem ve finále na okruhu ATP Víctor Estrella Burgos z Dominikánské republiky, který se poprvé do finále dostal v roce 2015 ve věku 34 let. „Celý týden se mi dařilo odcházet z kurtu s vítězstvím. Tak doufejme, že se to povede ještě jednou,“ dodal argentinský tenista.
Aktuálně 89. hráč pořadí ATP Jódar, přemožitel Tomáše Macháče z osmifinále, deklasoval za 64 minut dalšího Argentince Camila Uga Carabelliho 6:2, 6:1.
Turnaj mužů v Marrákeši
antuka, dotace 612 620 eur
Dvouhra - semifinále:
Trungelliti (Arg.) - Darderi (1-It.) 6:4, 7:6 (7:2)