Česká Lípa v červnu opět ožije ženským světovým tenisem

Již 22. ročník mezinárodního turnaje tenistek Crystalex Mácha Lake Open by Moneta Bank se i letos uskuteční v České Lípě, a to od 11. do 18. června včetně úvodní kvalifikace. Jedná se o čtvrté nejvýznamnější klání žen v Česku.