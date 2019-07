Patnáctiletá hvězda. Gauffová vidí, co vám s životem může udělat tenis

Tenis

Dalších 7 fotografií v galerii Na kvalifikační zápas na turnaji ve Washingtonu, jímž se Cori Gauffová vrátila na scénu, přišly tři tisíce lidí. A mladá hvězdička se divákům ochotně podepisovala. | foto: Profimedia.cz

dnes 13:59

Měl to být návrat do reality. Možná i tvrdé, ale užitečné probuzení ze sna. Přechod z nejslavnějšího tenisového místa světa do kvalifikace na jednom obyčejném turnaji. Jenže Cori Gauffová řečená Coco je prostě výjimečná – a proto přišlo něco úplně opačného.

Jen pro připomenutí: patnáctiletá Američanka regulérně pobláznila Wimbledon, když na úvod vyřadila Venus Williamsovou, pak ji začali pořadatelé nasazovat na centrkurt a ona došla až do 4. kola. Láskyplně o ní hovořili Serena Williamsová i Roger Federer. Taky se o ní na Twitteru zmínila Michelle Obamová, na což teenagerka reagovala vysloveně s otevřenými ústy: „Byla jsem v šoku. Ze všech nepravděpodobných možností bych tohle čekala nejmíň. Dějí se bláznivé věci.“ A platí to pořád. Na kvalifikační zápas na turnaji ve Washingtonu, jímž se Gauffová vrátila na scénu, přišly tři tisíce lidí, což je naprostý rekord dějin akce. Novou americkou sportovní celebritu přítomní neustále povzbuzovali a na závěr jí dopřáli potlesk vestoje. Cori Gauffová po vítězném kvalifikačním utkání ve Washingtonu. „Před čtyřmi týdny mě neznal doslova nikdo. A teď... Šílené,“ uvedla pro The New York Times.

„Před čtyřmi týdny mě neznal nikdo. A teď... Šílené! Ještě jsem si na to nezvykla.“ Seznam dívek jejího věku, které po pár úspěších vyhasly, je nebezpečně dlouhý, neboť na ženském okruhu se ty nejlepší dostávají mezi profesionálky relativně brzy. To mladíci dominující v juniorských kategoriích po přechodu mezi muže trpí, zvlášť v současné éře nadpodzemského tria Federer, Nadal, Djokovič. Své o tom ví Frances Tiafoe, vzývaný americký megatalent, který se i v 21 letech stále teprve snaží prorazit. „Zvykej si. Odteď už budeš pořád ‚ta další superstar‘,“ vzkázal Gauffové, aby byla připravená na to, že její výhry budou oslavovány a porážky pitvány. Ona ovšem reportérům ve Washingtonu upřímně popisovala: „Nepřipadá mi to normální a ještě jsem si nezvykla.“ Vzhledem k tomu, že se tenis aktuálně přesunul za Atlantik, je příští velká šance jasná: prorazit i na US Open. Tlak na držitele amerického pasu je na betonovém grandslamu ohromující, ale podpora také. Gauffová uvedla, že touží po trofeji už nyní, v metropoli USA. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Pak nejspíš bude muset nuceně brzdit, což pro ni paradoxně může být dobrá zpráva. WTA totiž mimořádně mladým tenistkám koriguje maximální možný počet profesionálních turnajů: pro věk 15 až 16 let jde o deset akcí za rok.

„Chápu to, jasným cílem je nás chránit,“ říkala ve Wimbledonu. „Ale taky bych chtěla hrát víc, to je zřejmé. Uvidíme. Slyšela jsem, že se pravidlo možná upraví.“ S každým dalším rokem věku se počet startů zvyšuje, v případě mimořádného posunu v žebříčku existují i výjimky, neboť pak už by na tom tratili i sponzoři a fanoušci. Cori Gauffová Čísla a zajímavosti 146. místo žebříčku WTA patří Gauffové, největšímu příslibu okruhu.

žebříčku WTA patří Gauffové, největšímu příslibu okruhu. 10 turnajů za rok smí hrát, víc ne – je jí pořád jen 15 let. Talentovaná slečna Coco je zatím na 146. pozici a washingtonský test naznačí mnohé, vždyť už ve druhém zápase by ji měla čekat Lesja Curenková (35.) a pak grandslamová šampionka Sloane Stephensová.

„Je logické, že její cesta nabídne vzestupy i pády,“ zůstává v klidu tenistčin otec Corey. „Zažije ohromující vítězství i devastující porážky, ze kterých se bude sbírat. Pro mě není složité zůstat nohama na zemi. Hned jsme se vrátili k tomu, co je třeba zlepšovat a pilovat.“ Jen už tak nebudou moci činit v klidu a v ústraní. Mánie okolo Coco očividně neskončila.