Mám strach, když ke mně fanoušci běží. Sokyně Krejčíkové hovořila o stalkingu

Příběh třicetileté Collinsové je velkým letošním tématem.

Záměr skončit sdělila už v lednu, zdůvodnila ho zdravotními potížemi. Konkrétně revmatoidní artritidou a endometriózou, kvůli které musela i na operaci. Vyjádřila přání založit rodinu a vrhnout se na nové životní výzvy.

A poslední kolečko po tenisových štacích zvládá ve velkém stylu.

Sezonní bilanci má aktuálně 39 výher a jedenáct porážek, ovládla turnaje v Miami a Charlestonu. Kdyby se do žebříčku počítaly jen letošní body, byla by šestou nejlepší. V klasickém pořadí zaujímá taktéž velmi slušivou jedenáctou pozici.

Přesto ji dost možná životní forma – lépe si počínala jen zkraje roku 2022, kdy se objevila ve finále Australian Open – nepřesvědčila, aby si odchod do sportovní penze rozmyslela.

Aktuálně se soustředí, aby si na posledním Wimbledonu v kariéře splnila jedno velké přání: „Snažím se v turnaji zůstat tak dlouho, dokud si nezahraju na centrkurtu.“

Pravděpodobně nejproslulejší tenisový dvorec dosud poznala jen jako deblistka, před letoškem bylo jejím singlovým maximem z All England Clubu třetí kolo z roku 2019.

„Moc se mi tady nedařilo, což teď chci změnit.“

Přes Dánku Tausonovou, Maďarku Gálfiovou, a Brazilku Haddadovou Maiaovou prošla bez ztráty setu do osmifinále, v němž se utká s Krejčíkovou. A bude jí chtít vrátit porážku z loňského září, kdy jí podlehla v semifinále podniku v San Diegu, který Češka následně opanovala.

„Tehdy hrála skvěle a už předtím dosáhla na spoustu úspěchů,“ uvědomuje si Collinsová.

I Krejčíková chová k soupeřce značný respekt: „Je velmi solidní a kvalitní hráčka.“

Wimbledon příloha iDNES.cz

„Má letos brutální sezonu a super výsledky,“ přidává kouč Češky Pavel Motl. „Bára s ní naposledy vyhrála, tak uvidíme, co teď. Něco vymyslíme.“

Dalším cílem, který by si Collinsová ráda odškrtla, je účast na olympijských hrách. Do Paříže se chystá, často mluví o tom, jak s oblibou reprezentuje svou zemi a schází se v týmu s krajankami.

„A ještě bych se chtěla dostat do druhého týdne mého domácího grandslamu US Open, což se mi zatím nepodařilo. To by bylo úžasné.“

Vzhledem k tomu, že se s tenisem zanedlouho rozloučí a svými zdařilými výsledky poutá pozornost, snaží se využít zbývajícího času, aby otevřela závažná témata, která se sportem souvisí.

Hovoří o svých zdravotních potížích, před Wimbledonem zmínila, že velkým a nepříliš často probíraným problémem je stalking.

„Hodně z nás mělo během působení na okruhu potíže s bezpečností,“ vyprávěla pro britský deník The Daily Telegraph. „Zažila jsem několik takových situací a nikdy není příjemné, když se musíte ohlížet přes rameno. Necítím se dobře, když se ocitnu ve velké skupině lidí. Mám strach, když ke mně fanoušci běží, něco na mě házejí nebo se mě dotýkají.“

Že jí tato součást tenisové slávy už brzy ze života vypadne, jí tedy rozhodně nemrzí. Avšak jiné aspekty milovaného sportu postrádat bude, a proto se s ním snaží rozloučit co nejdůstojněji.

V pondělí proti Krejčíkové se na centrkurt nedostane, rivalky se střetnou večer na dvorci číslo 1. Collinsová se tak bude snažit postoupit, aby získala další šanci vyřídit si své wimbledonské účty.