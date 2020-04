Vítězila, zářila a trpěla depresemi. Mladičkou Gauffovou soužila sláva

„Dařilo se mi a to s sebou přinášelo humbuk a pozornost, které jsem nechtěla. Dva roky zpátky jsem přemýšlela, jestli to je to, co jsem opravdu chtěla. Pak jsem začala hrát jen pro sebe a ne pro ostatní lidi a našla zase lásku k tenisu,“ řekla v příspěvku pro projekt Za raketou, který se snaží nahlédnout do duše hráčů.

Gauffová v minulé sezoně vtrhla do profesionálního tenisu právě v červenci ve Wimbledonu. A coby patnáctiletá teenagerka se dostala do první padesátky žebříčku.

„Byla jsem ale hodně blízko, abych toho nechala. Byla jsem ztracená. A zmatená. Ale vyšla jsem z toho silnější, a když mám tohle za sebou, to je i odpověď na to, jak to, že jsem na kurtu tak klidná,“ dodala.

Tenistka z Floridy je aktuálně na 52. místě žebříčku, loni v říjnu v Linci oslavila první titul na okruhu WTA. Američané v ní vidí novou Serenu Williamsovou. Pomoci by jí mohlo, že jedno složité období už má za sebou.