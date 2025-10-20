Co nejsilnější sestava. Berdych nominoval na Davis Cup, kde číhá jednička Alcaraz

Markéta Plšková
  16:01
Přesně za měsíc budou v italské Boloni hrát čeští tenisté úvodní zápas finálového turnaje Davis Cupu. A pokud budou chtít postoupit dál, musí porazit silné Španělsko s Carlosem Alcarazem. Kapitán Tomáš Berdych proto povolal stálice Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče a Adama Pavláska. A jako pátý člen k nim přibyde Vít Kopřiva.
Tomáš Berdych sleduje Jiřího Lehečku při zápase Davis Cupu proti Spojeným...

Tomáš Berdych sleduje Jiřího Lehečku při zápase Davis Cupu proti Spojeným státům. | foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz) - Český tenisový svaz

Jakub Menšík slaví s kapitánem Tomášem Berdychem rozhodující bod v daviscupovém...
Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným...
Jiří Lehečka slaví vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům.
Čeští tenisté slaví postup na finálový turnaj Davis Cupu, kam se dostali po...
„Nebude tam tedy nikdo z mladých nebo juniorů,“ narážel Berdych na tiskové konferenci na Maxima Mrvu a Petra Brunclíka, kteří pod jeho vedením sbírali zkušenosti na minulých srazech. „Potřebujeme mít co nejsilnější tým, protože ten formát je hodně jiný a může být buď extrémně krátký, nebo extrémně dlouhý.“

Pokud by Češi utkání se Španělskem, které se hraje do dvou vítězných bodů, prohráli, na finálovém turnaji končí. V opačném případě by je čekalo sobotní semifinále proti Argentině, či Německu. O titul, který v Boloni obhajuje domácí Itálie, se poté hraje v neděli.

Lehečka obrat z mečbolů nedotáhl a třetí titul nezískal. Finále prohrála i Valentová

Češi do závěrečného turnaje postoupili díky výhře nad Spojenými státy, které porazili v září na Floridě. „Euforie pořád doznívá, bylo to super. Jen je škoda, že tam nebylo moc českých fanoušků. V Boloni jich snad bude co nejvíc,“ přeje si Berdych.

Oslovil jste kromě Víta Kopřivy ještě někoho jiného?
Rozhodoval jsem se mezi ním a Daliborem Svrčinou. Jeden z hlavních aspektů, proč jsem se rozhodl pro Vítka, byla konzultace o tom, jaké mají plány. Dalibor se rozhodl po posledním turnaji ukončit sezonu, mít volno a pak se připravovat dál. Vítek má v plánu hrát turnaje do konce sezony a jelikož chci co nejsilnější tým, rozhodl jsem se pro něj. Snad budou všichni v pořádku, ale kdyby ne, Dalibor bude nachystaný.

Hned na úvod vás čeká utkání se Španělskem, přál jste si lehčího soupeře?
Pokud chceme vyhrát, tak v tomhle formátu člověk musí porazit víc týmů, než jsme byli my zvyklí. A jedni z nich jsou Španělé, tak proč s nimi nezačít.

Těžký los, Češi mají ve čtvrtfinále Davis Cupu Španěly. Budou čelit Alcarazovi?

V nominaci mají i světovou jedničku Carlose Alcaraze.
On toho bude mít plné brýle. Čekají ho dva velké turnaje, kde by mohl hrát až do konce, a bude toho mít hodně, takže jeho start není jistý. Budeme čekat, kdo proti nám vyběhne a bude na nás nachystaný. Ale v tomhle rychlém formátu je šance je porazit, i když budou mít Alcaraz. Myslím, že kluci na to mají, ale to se uvidí až za pár týdnů.

Minulý týden se dařilo Jiřímu Lehečkovi, který na turnaji v Bruselu došel až do finále. Je to příslib dobré formy pro Davis Cup?
Je to něco, co tým může posouvat. Zdravá konkurence a to, že se budou chtít přetahovat, je může hnát jen kupředu. Což se děje. Jirka sice prohrál ve finále, ale odehrál skvělý turnaj. Je to pro něj dobrý vstup do závěru sezony, kdy ho čekají dva velké turnaje a pak finále Davis Cupu. Udělal dobře, pro jaký program se po zářijovém utkání Davis Cupu rozhodl. Na konci roku z toho může profitovat.

Naopak Jakub Menšík a Tomáš Macháč se potýkali se zdravotními problémy, ptal jste se jich, jak se cítí?
Mluvil jsem s nimi, aktuálně by měli být v pořádku. Tomáš hraje turnaj ve Vídni, Kuba v Basileji. I to je ukazatel toho, že jsou připravení a že to v závěru sezony zvládnou. Jsou to profíci, ví co mají udělat. Myslím, že se podle toho i zachovají a vše bude v pořádku.

Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání Davis Cupu proti Američanům.
Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se...

Vy sám máte hodně zkušeností z náročného tenisového podzimu, dáváte hráčům nějaké rady?
Teď už nechci říct, že je pozdě, ale příprava na závěrečné období musí začít trochu dřív. Asi kolem US Open. Sezona je hodně dlouhá. Příprava se dělá brzy a je to na rozložení, které už kluci mají dané a mají ho v kalendáři. Není potřeba do toho zasahovat. Každý dělá to nejlepší, co může. Já jsem v pozici, kde se budu snažit je mít v co nejlepším stavu a v tom týdnu udělat maximum možného.

Také vás čeká jiný formát finále Davis Cupu, než na který jste byl zvyklý jako hráč.
Nabízí se mi přirovnání ke Světovému poháru v Düsseldorfu, který se hrál ve stejném formátu. U takhle vrcholné akce to bude něco nového. Je to ale jen tenis a člověk musí vyhrát oproti tomu druhému poslední balon. Když si vše sedne, tak ten den v tom krátkém zápase může člověk porazit kohokoliv.

Hrajete ve čtvrtek, kdy budete mít s týmem sraz?
Letíme v sobotu a v neděli bude první trénink. Slotů na to, abychom se dostali na centrkurt, kde se bude hrát zápas, je méně. Je dobré mít pár dní, aby si kluci vyzkoušeli, jak se na něm budou cítit.

Čeští tenisté slaví postup na finálový turnaj Davis Cupu, kam se dostali po...

Ještě je čas, ale už mezi hráči krystalizuje vhodný pár pro debl?
Nechám to na danou situaci, jak to bude vypadat. Kdybych ale měl brát zkušenosti z Ameriky, tak to, co tam předvedli Jakub Menšík a Tomáš Macháč za výkon, to byl velice dobrý debl. Když bude všechno ideální, tak by to mohla být jedna ze žhavých variant, kdo by měl hrát.

Koukáte se už na případné semifinálové soupeře?
U Německa je velká otázka, jestli nakonec bude Zverev. Neznamená to, že bychom se báli, že má skvělou formu, ale pořád je to třetí čtvrtý hráč světa. Argentinci mají vyrovnaný tým, nemají nikoho extra výrazného. Ale všechno budeme řešit až na místě. Bude to podobné jako při klasických turnajích, kdy člověk zjišťuje, jak probíhají další zápasy. Spíš než model Davis Cupu to bude model individuálních turnajů.

