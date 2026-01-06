Co dělat, když je soupeř o 41 centimetrů vyšší? Australan si na obra pomohl židlí

„Snažím se nebrat můj tenis až příliš vážně,“ vysvětlil 24letý Sweeny pro web ATP, co ho k žertíku vedlo.
S o čtyři roky starším Američanem, který v Brisbane obhajuje loňské finále a díky své výšce spoléhá především na dělový servis, prohrál v pondělí 3:6 a 5:7. Dostal 21 es, sám dal jen dvě.
Ale příliš ho to nezarmoutilo. Když při soupeřově mečbolu nedosáhl na další prudké podání, pohotově zamířil pro plastovou židličku. A při pozápasové zdravici díky ní alespoň na chvíli vystoupal do Opelkových výšin. Byť jen dočasně.
Šedesátý hráč světa na to reagoval úsměvem a soupeře objal. Společně hned na prvním turnaji v sezoně vykouzlili virální tenisový moment.
Sweeny stoupnutí na židli odkoukal od Dudiho Sely, který tímto kouskem pobavil tenisový svět v roce 2014 v Bogotě, kdy už pošesté v řadě prohrál s jiným vyhlášeným čahounem Ivem Karlovičem. Tyhle dva hráče dělilo 36 centimetrů.
„Přijde mi to ikonické a vtipné. A představuje to nastavení, se kterým do letošního roku jdu. Snažím se prostě bavit,“ popisuje momentálně 183. tenista světa.
Svými výsledky se tedy dosud příliš nezviditelnil, ale teď jeho srandička koluje internetem.