Co dělat, když je soupeř o 41 centimetrů vyšší? Australan si na obra pomohl židlí

Autor:
  14:01
S velkou dávkou vtipu přistoupil australský tenista Dane Sweeny k porážce v prvním kole turnaje v Brisbane. Když nestačil na nejvyššího hráče na okruhu Reillyho Opelku, který ho převyšuje o propastných 41 centimetrů, při podání ruky u sítě si stoupl na židli, aby se k rivalovi nemusel natahovat vzhůru. Díky tomu si soupeři rázem mohli hledět z očí do očí. A především se oba nasmáli.

„Snažím se nebrat můj tenis až příliš vážně,“ vysvětlil 24letý Sweeny pro web ATP, co ho k žertíku vedlo.

S o čtyři roky starším Američanem, který v Brisbane obhajuje loňské finále a díky své výšce spoléhá především na dělový servis, prohrál v pondělí 3:6 a 5:7. Dostal 21 es, sám dal jen dvě.

Ale příliš ho to nezarmoutilo. Když při soupeřově mečbolu nedosáhl na další prudké podání, pohotově zamířil pro plastovou židličku. A při pozápasové zdravici díky ní alespoň na chvíli vystoupal do Opelkových výšin. Byť jen dočasně.

Šedesátý hráč světa na to reagoval úsměvem a soupeře objal. Společně hned na prvním turnaji v sezoně vykouzlili virální tenisový moment.

Sweeny stoupnutí na židli odkoukal od Dudiho Sely, který tímto kouskem pobavil tenisový svět v roce 2014 v Bogotě, kdy už pošesté v řadě prohrál s jiným vyhlášeným čahounem Ivem Karlovičem. Tyhle dva hráče dělilo 36 centimetrů.

„Přijde mi to ikonické a vtipné. A představuje to nastavení, se kterým do letošního roku jdu. Snažím se prostě bavit,“ popisuje momentálně 183. tenista světa.

Svými výsledky se tedy dosud příliš nezviditelnil, ale teď jeho srandička koluje internetem.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bouzková vs. BadosaováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 6. 1. 2026:Bouzková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 2:2
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Jovicová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 1. kolo - 6. 1. 2026:Jovicová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
6. 1. 23:30
  • 1.47
  • -
  • 2.65
Waltertová vs. ViďmanováTenis - - 7. 1. 2026:Waltertová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
7. 1. 00:30
  • 1.97
  • -
  • 1.76
Kopřiva vs. KleinTenis - - 7. 1. 2026:Kopřiva vs. Klein //www.idnes.cz/sport
7. 1. 03:30
  • 1.89
  • -
  • 1.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Co dělat, když je soupeř o 41 centimetrů vyšší? Australan si na obra pomohl židlí

Americký tenista Reilly Opelka slaví postup do finále turnaje v Brisbane.

S velkou dávkou vtipu přistoupil australský tenista Dane Sweeny k porážce v prvním kole turnaje v Brisbane. Když nestačil na nejvyššího hráče na okruhu Reillyho Opelku, který ho převyšuje o...

6. ledna 2026  14:01

Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Ačkoliv neměl takový výběr hokejistů z NHL jako třeba Kanaďané, Američané nebo Švédové, i tak má za sebou nelehký úkol. Kouč Radim Rulík skládal tým, který má čelit zmíněným favoritům a ideálně je i...

6. ledna 2026

Prokop zazářil na Dakaru, mezi automobily už je po životním výsledku druhý

Aktualizujeme
Martin Prokop a Viktor Chytka na Dakaru míjí českého fanouška.

Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově. Novým lídrem kategorie je v úterý nejrychlejší Američan Mitch Guthrie, na...

6. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  13:55

Sabalenková chce odvetu s Kyrgiosem. Navrhuje ale zásadní změnu pravidel

Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“

Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková by si dokázala představit pokračování exhibičního duelu v němž se nedávno střetla s Australanem Nickem Kyrgiosem. Po porážce v Bitvě pohlaví v Dubaji ale...

6. ledna 2026  13:40

Proti Austrálii vyhrála jen Krejčíková, Čechy i tak čeká v United Cupu čtvrtfinále

Jakub Menšík se soustředí na úder během utkání United Cupu.

Čeští tenisté postoupili podruhé za sebou do čtvrtfinále United Cupu smíšených týmů. I přes porážku s domácí Austrálií 1:2 prošli mezi osm nejlepších ze druhého místa ve skupině D. V boji o...

6. ledna 2026  9:48,  aktualizováno  13:28

MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

Klára Peslarová pod ledovou sprškou v semifinále s USA.

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých...

6. ledna 2026  11:33,  aktualizováno  13:21

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

6. ledna 2026  13:06

Muchová na úvod sezony vydřela postup do osmifinále v Brisbane

Karolína Muchová se natahuje po míčku ve druhém kole turnaje v Brisbane.

Karolína Muchová na úvod nové tenisové sezony vydřela ve 2. kole turnaje v Brisbane vítězství 4:6, 6:1, 7:6 nad Australankou Ajlou Tomljanovicovou. V osmifinále se jedenáctá nasazená Češka střetne s...

6. ledna 2026  13:02

Za půl roku ve Slavii. Přijď jako buldok a vůdce, slyšel Halinský od Trpišovského

Denis Halinský na zahajovacím tréninku Teplic.

Vysněný scénář fotbalového stopera Denise Halinského: na jaře pomůže Teplicím udržet pozici ve střední ligové skupině, v létě se přesune do Slavie, kde zabojuje o místo v základní sestavě. „Cítím, že...

6. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

6. ledna 2026  12:49

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

6. ledna 2026  12:35

Chelsea má nového trenéra. Dle očekávání přichází Rosenior ze Štrasburku

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Příliš dlouho bez trenéra nebyli. Fotbalisty Chelsea nově povede jedenačtyřicetiletý anglický kouč Liam Rosenior, jenž přichází ze Štrasburku. V Londýně podepsal smlouvu do roku 2032 a premiéru si...

6. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.