Bartyová se jedničkou nestane, v Cincinnati podlehla Kuzněcovové

Čtyřiatřicetiletá Kuzněcovová je aktuálně až na 153. místě světového žebříčku a v Cincinnati startuje na divokou kartu.

Na turnaji přitom dvojnásobná grandslamová vítězka vyřadila Američanku Sloane Stephensovou, ve čtvrtfinále Plíškovou a nyní i šampionku z Roland Garros Bartyovou.

Ta by se v případě postupu do finále dostala po týdnu zpět do čela žebříčku a zajistila by si pozici nejvýše nasazené hráčky US Open. Po její dnešní nečekané porážce na prvním místě zůstane Ósakaová, jež musela v pátek vzdát čtvrtfinále s Američankou Sofií Keninovou.

Kuzněcovová prošla do finále poprvé v dosud strastiplném roce. Měnila trenéry, musela pauzírovat se zraněným zápěstím, pak s kolenem a do USA odletěla později, než plánovala. Měsíce totiž čekala na vízum a nemohla kvůli tomu obhajovat titul ve Washingtonu.

V Cincinnati se Kuzněcovová pořadatelům odvděčila za divokou kartu postupem do finále a bude hrát o 19. titul v kariéře. Její soupeřkou bude buď Keninová, nebo jiná Američanka Madison Keysová.