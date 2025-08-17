Kdepak to jsme? Přestavba turnaje za pět a půl miliardy přivádí tenisty k úžasu

Betonové plochy a asfaltové chodníky, z nichž v obvyklé srpnové výhni na americkém středovýchodě sálal žár, nahradily travnaté plochy a záhony s květinami i keři.
Dva tisíce stromů byly vysazeny, aby se s jejich postupným růstem a košatěním dříve nepříliš přitažlivá zákoutí časem proměnila v části okouzlujícího tenisového parku.
Hned naproti tenisu stojí lunapark s neskutečnými horskými dráhami, do kterého jsme měli volný vstup. Jednou jsme do něj vyrazily s Luckou Hradeckou a báječně si vyčistily hlavy.