Kdepak to jsme? Přestavba turnaje za pět a půl miliardy přivádí tenisty k úžasu

Areál tenisového turnaje v Cincinnati prošel před ročníkem 2025 velkou modernizací, která vyšla na 5,5 miliardy korun. | foto: Aaron Doster-Imagn Images

Karel Knap
  12:00
Všechny velkorysé změny patrně oslnily tenistku Arynu Sabalenkovou tak mocně, že vůbec nezmerčila tu možná nejviditelnější novinku. Nejen ženská světová jednička si po příjezdu do areálu, v němž se koná tradiční klání Cincinnati Open, připadala jako v říši divů. I proto obhájkyni titulu museli reportéři výslovně upozornit na odlišnou barvu kurtů.

Betonové plochy a asfaltové chodníky, z nichž v obvyklé srpnové výhni na americkém středovýchodě sálal žár, nahradily travnaté plochy a záhony s květinami i keři.

Dva tisíce stromů byly vysazeny, aby se s jejich postupným růstem a košatěním dříve nepříliš přitažlivá zákoutí časem proměnila v části okouzlujícího tenisového parku.

Hned naproti tenisu stojí lunapark s neskutečnými horskými dráhami, do kterého jsme měli volný vstup. Jednou jsme do něj vyrazily s Luckou Hradeckou a báječně si vyčistily hlavy.

Klára Koukalováo areálu v Cincinnati

