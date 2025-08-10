Lehečka měl pomalejší rozjezd, Menšík si v Cincinnati suverénně došel pro postup

Česká jednička Menšík se při debutu na Cincinnati Open zdržel na kurtu jen 73 minut. Devatenáctiletý tenista nenabídl o dva roky staršímu soupeři za celý zápas jediný brejkbol, sám mu naopak třikrát sebral podání a i ve druhém vzájemném zápase uspěl. Quinna letos porazil bez ztráty setu i ve stejné fázi Masters v Madridu.
Třiadvacetiletý Lehečka si v úvodním setu vybral na servisu slabou chvilku v pátém gamu. O rok staršímu soupeři ze druhé stovky světového žebříčku nabídl dva brejkboly a Boyer jeho zaváhání využil k zisku setu.
Do druhé sady ale český reprezentant vstoupil suverénně, rychle se ujal vedení 5:0 a vynutil si třetí set, v němž pokračoval na vítězné vlně. Hned v prvním gamu sebral Boyerovi znovu podání a náskok už uhájil.
Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi dvanáctým nasazeným Daniilem Medveděvem a Australanem Adamem Waltonem.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati
tvrdý povrch:
Muži (dotace 9 193 540 dolarů):