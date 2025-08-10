Lehečka měl pomalejší rozjezd, Menšík si v Cincinnati suverénně došel pro postup

Autor: ,
  19:44aktualizováno  20:58
Nasazení čeští tenisté Jakub Menšík a Jiří Lehečka zvládli na turnaji v Cincinnati své úvodní zápasy a na akci Masters postoupili do třetího kola. Po úvodním volném losu přehrál šestnáctý nasazený Menšík amerického soka Ethana Quinna hladce 6:4, 6:2. Roli favorita potvrdil i dvaadvacátý nasazený Lehečka v duelu s dalším domácím hráčem Tristanem Boyerem, držitele divoké karty ale zdolal až po dvouhodinovém boji 4:6, 6:1, 6:4.

Jiří Lehečka hraje forhend na turnaji v Torontu. | foto: Frank GunnAP

Česká jednička Menšík se při debutu na Cincinnati Open zdržel na kurtu jen 73 minut. Devatenáctiletý tenista nenabídl o dva roky staršímu soupeři za celý zápas jediný brejkbol, sám mu naopak třikrát sebral podání a i ve druhém vzájemném zápase uspěl. Quinna letos porazil bez ztráty setu i ve stejné fázi Masters v Madridu.

Třiadvacetiletý Lehečka si v úvodním setu vybral na servisu slabou chvilku v pátém gamu. O rok staršímu soupeři ze druhé stovky světového žebříčku nabídl dva brejkboly a Boyer jeho zaváhání využil k zisku setu.

Kompletní tenisové výsledky

Do druhé sady ale český reprezentant vstoupil suverénně, rychle se ujal vedení 5:0 a vynutil si třetí set, v němž pokračoval na vítězné vlně. Hned v prvním gamu sebral Boyerovi znovu podání a náskok už uhájil.

Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi dvanáctým nasazeným Daniilem Medveděvem a Australanem Adamem Waltonem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati

tvrdý povrch:

Muži (dotace 9 193 540 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Menšík (16-ČR) - Quinn (USA) 6:4, 6:2
Lehečka (22-ČR) - Boyer (USA) 4:6, 6:1, 6:4

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. JovicováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 10. 8. 2025:Nosková vs. Jovicová //www.idnes.cz/sport
10. 8. 23:30
  • 2.39
  • -
  • 1.60
Krejčíková vs. SvitolinováTenis - 2. kolo - 11. 8. 2025:Krejčíková vs. Svitolinová //www.idnes.cz/sport
11. 8. 01:00
  • 3.56
  • -
  • 1.31
Garcíová vs. MuchováTenis - 2. kolo - 11. 8. 2025:Garcíová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
11. 8. 02:30
  • 4.60
  • -
  • 1.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Lehečka měl pomalejší rozjezd, Menšík si v Cincinnati suverénně došel pro postup

Aktualizujeme

Jiří Lehečka postoupil na tenisovém turnaji Masters v Cincinnati do třetího kola. Dvaadvacátý nasazený český hráč, jenž měl na úvod volný los, potvrdil v duelu s domácím Tristanem Boyerem roli...

10. srpna 2025  19:44,  aktualizováno  20:44

ONLINE: Sparta - Olomouc 0:0, Koutný hrál rukou mimo vápno a vidí červenou kartu

Sledujeme online

Sparťanské fotbalisty prověří soupeř, na kterého v minulé sezoně doma neuměli. V utkání 4. kola Chance Ligy hostí Sigmu Olomouc, která je navíc porazila ve finále poháru. Duel můžete od 20.00...

10. srpna 2025  19:10,  aktualizováno  20:39

Čeští junioři ovládli na ME čtvrtkařskou štafetu, Švábíková slavila bronz i osobák

Čtvrtkaři Ondřej Loupal, Lukáš Mareš, Tomáš Horák a Michal Rada vyhráli na juniorském mistrovství Evropy štafetu a získali pro českou výpravu v Tampere třetí zlato. Sbírku doplnili o bronz tyčkařka...

10. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  20:13

Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš

Protlačili se k vedení v zápase i přesto, že soupeř byl do té doby lepší. Když po přestávce naznačili zlepšení, přišlo vyloučení. „Moment, který nechápu,“ komentoval trenér David Horejš zbytečný...

10. srpna 2025  20:11

Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík

Ani ve 4. kole fotbalové ligy se Baník Ostrava nedočkal prvního vítězství. Doma podlehl v regionálním derby Karviné 1:2. Tu poslal po změně stran do vedení po zaváhání domácí obrany Labík, pak sice...

10. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  19:59

Liverpoolu vstup do sezony nevyšel, první triumf v superpoháru slaví Crystal Palace

Fotbalisté Crystal Palace vyhráli poprvé v historii anglický Superpohár. Úřadující vítězové Anglického poháru zdolali v úvodním utkání nové sezony mistrovský Liverpool 3:2 na penalty. V normální...

10. srpna 2025  19:05

Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského

Jablonečtí fotbalisté zůstávají v aktuálním ročníku neporažení, ve 4. kole zvítězili na hřišti Bohemians 1:0. O výhře rozhodl už v prvním poločase gólem Chramosta. Domácí zápas dohrávali v deseti,...

10. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:31

McNulty osolil časovku ve Wieliczce a jako první Američan ovládl Kolem Polska

Brandon McNulty vyhrál jako první americký cyklista závod Kolem Polska. Sedmadvacetiletý jezdec týmu UAE Emirates-XRG rozhodl triumfem v závěrečné časovce na 12,5 kilometru, která se jela ve městě...

10. srpna 2025  17:29

Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens

Pardubičtí fotbalisté získali ve 4. kole první bod v aktuálním ročníku Chance Ligy. Ve východočeském derby s Hradcem Králové prohrávali po gólu Petráška, ale takřka celý druhý poločas hráli v početní...

10. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  17:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Karabec může odejít za Šulcem, Sparta dotáhla Mercada

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

10. srpna 2025  16:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petržilková vynechá letošní sezonu: Pro restart potřebuju řádný odpočinek

Čtvrtkařka Tereza Petržilková vynechá celou letošní atletickou sezonu. Medailistka ze štafet na předloňském mistrovství světa a letošním halovém evropském šampionátu se v minulých měsících potýkala s...

10. srpna 2025  15:45

Sparta vítá Preciadova krajana. Přivádí ekvádorského reprezentanta Mercada

Reprezentují spolu národní tým, teď se potkají i v klubové kabině. Fotbalová Sparta dotáhla příchod třiadvacetiletého ekvádorského křídelníka Johna Mercada z portugalské ligy, krajana krajního...

10. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.