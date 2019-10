Ať se místo vlády starají rodiče. Čína hledá recept na tenisové šampionky

dnes 0:00

Šen-čen (Od našeho zpravodaje) - I ve zběsile se rozvíjejícím Šen-čenu, kde žije zhruba 13 milionů lidí a výhledově jich bude ještě více, se najdou oázy klidu. Bohužel pro tenisový Turnaj mistryň kupříkladu i hala Sports Bay Center. A nedá se čekat, že by to místní inženýři, podnikatelé v IT či dělníci ze všemožných koutů Číny ve čtvrtek 30.10. změnili. Přitom jejich vlast bude hrát o maximum možného. O aspoň jednu semifinalistku ve čtyřhře.

„My ovšem potřebujeme velké hvězdy, lídry. Jejich dopad na sport je totiž obrovský," říká v Šen-čenu ambasadorka akce Čeng Ťie.