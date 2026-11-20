Do města na severu Itálie dorazili ve čtvrtek, v pátek tam poprvé trénovali. A hned poznali, že oproti loňsku je čekají změny. Tenisový kurt totiž v areálu výstaviště Bologna Fiere stojí v jiné hale než před rokem, kdy tým kapitána Tomáše Berdycha prohrál ve čtvrtfinále se Španělskem.
Letos začne proti Kanadě (v úterý od 16:00) a loňský bolavý nezdar bude chtít přebít veselejšími zážitky.
„Jsem rád, že jsme tady o něco dřív, že si můžeme na kurt více zvyknout. Zatím se na něm cítím dobře, odskoky jsou fajn,“ prohlásil na pátečním online setkání s novináři Jiří Lehečka.
Před rokem mu vadilo, že před zápasem neměl tolik času sžít se s povrchem, aby proti Španělům podal optimální výkon. Proto v pátek nadšeně skočil po možnosti trénovat nejen dopoledne, ale i odpoledne. A zjistil, že rychlost kurtu a jeho další vlastnosti jsou podobné jako loni.
„Arena taky vypadá hezky, dokonce líp,“ srovnával. „Akorát ze šatny musíme jezdit na kurt čtyři minuty autem.“
Českou sestavu pro finálový turnaj Davis Cupu v Boloni tvoří Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rikl.
Účast mezi nejlepšími osmi týmy si reprezentanti vybojovali v září v pražské O2 areně, kde porazili Američany 3:2.
Právě on povede výběr kapitána Berdycha jako jednička. V žebříčku se nachází na 14. místě, o pouhých 40 bodů před Jakubem Menšíkem.
Oba měli od zářijového Davis Cupu v Praze, kde si Češi výhrou 3:2 nad Američany účast na Final 8 zajistili, rozdílné výsledky. Zatímco Lehečka hlavně díky finálovým účastem v Tokiu a Basileji nasbíral povedené zápasové skóre 10:5, Menšík ze sedmi utkání vyhrál čtyři.
„Po US Open si začaly sedat věci, na kterých jsem začal pracovat s novým trenérem. A bylo to poznat,“ zmínil Lehečka přínos kouče Frédérica Fontanga. „Trochu mě mrzelo, že jsem finále v Basileji nedotáhl k titulu, ale i tak to byl super týden.“
„Potom jsem měl volno, trochu jsem si odpočinul, ale nemohl jsem odletět na dva týdny do tepla a úplně zregenerovat. Měl jsem klasické pochůzky a lékařské kontroly a pak už jsem zase začal trénovat.“
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Očekávaný druhý singlista Menšík se navíc ve svém zatím posledním duelu před necelým měsícem ve Vídni po nepříjemném pádu uhodil hlavou o kurt a musel odřeknout účast na Masters v Paříži.
„Ale teď už je v pohodě,“ prozradil Berdych.
Drobné komplikace tak řeší jen deblista Patrik Rikl, který stále ještě pociťuje dozvuky zranění břišního svalu.
„Dopoledne trénoval, má ještě doporučení od profesora Koláře, že se měl lehce vyhnout servisu. Ale do zápasu by to mělo být bez problémů,“ přiblížil český kapitán.
Jeho svěřenci budou proti severoamerickým soupeřům, kteří Davis Cup v roce 2022 vyhráli, nastupovat jako favorité.
Hlavní hrozbu bude představovat Félix Auger-Aliassime, nyní sice „až“ 17. hráč pořadí ATP, ale ještě v srpnu byl na čtvrté pozici. Spadl kvůli tomu, že od poloviny října kvůli zranění nehrál žádný turnaj. Proto stále není zcela jisté, zda se v Boloni představí, případně v jaké bude formě.
Už definitivně Kanaďanům vypadl Denis Shapovalov, bývalý člen top 10, který měl plnit roli dvojky. Kvůli zranění se omluvil i Gabriel Diallo.
„Určitě jsou to významné změny,“ potvrdil Berdych. „Na Félixe si musíme dávat velký pozor, ale k výhře jsou potřeba dva body. On je sice může udělat, ale třeba čtyřhru bude nejspíš hrát s klukem, u kterého Kanaďané budou rádi, jestli to do Boloni vůbec stihne.“
Liam Draxl (165. v žebříčku) a Duncan Chan (250. ve čtyřhře) totiž ještě hrají domácí challenger. „A my jim s nadsázkou fandíme, aby se jim zrovna tam dařilo,“ pousmál se Berdych.
V nominaci Kanaďanů jsou ještě Alexis Galarneau (190.) a dvacetiletý Keegan Rice (614.).
„Pokud kluci předvedou standardní výkon, tak bychom utkání měli zvládnout,“ přemítá český kapitán.
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V semifinále by čeští tenisté případně vyzvali lepšího ze souboje mezi Italy a Koreou. V tomto utkání se očekává postup domácích, kteří zaútočí už na čtvrtý daviscupový titul v řadě. Ale bez zraněného Jannika Sinnera jsou jistě i oni k poražení.
„Cíle máme opravdu ty nejvyšší,“ vyhlásil Berdych. „Velkou váhu přikládám prvnímu zápasu, od kterého se můžeme odrazit. A pokud ho zvládneme, tak to pak může dopadnout až tím nejlepším možným způsobem. Proto jsme tady a bylo by to hezké, kdyby se povedlo.“