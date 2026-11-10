Honosný komplex v kalifornské poušti je jeho sedmým dějištěm za posledních osm ročníků. A opět pouze přechodným, od příští sezony se má Turnaj mistryň na tři sezony usadit v Charlotte. Předtím se konal v Singapuru, Šen-čenu, Guadalajaře, Fort Worthu, Cancúnu a v posledních dvou letech v Rijádu.
Různá místa přinášela různá úskalí. Většinou chabou diváckou účast, často nevyhovující herní podmínky a někdy také pochybnosti o hostitelských zemích.
Až nyní se zdá, že Ženská tenisová asociace pro svou vlajkovou loď konečně zařídila veselejší zítřky. Ale jelikož se potýká s hrozbou bankrotu, pořád nelze mluvit o ideálním stavu.
Mužský Turnaj mistrů vystřídal od roku 2009 pouze dvě dějiště. Dvanáct ročníků viděl Londýn a od sezony 2021 převzal štafetu italský Turín.