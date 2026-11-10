Ženský tenis odvrací bankrot, chce ukončit stěhování mistryň. Ale šetří na nich

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
  12:00
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Karolína Muchová se napřahuje k forhendu v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Slunečná obloha, teploty kolem třicítky, zaplněné tribuny… Probíhající Turnaj mistryň v Indian Wells na první pohled připomíná idylku. Ale jde spíš o nultý ročník nové, snad zářivější éry tohoto prestižního podniku pro nejlepší tenistky sezony, který v minulých letech čelil tvrdé kritice. A také nestabilitě.

Honosný komplex v kalifornské poušti je jeho sedmým dějištěm za posledních osm ročníků. A opět pouze přechodným, od příští sezony se má Turnaj mistryň na tři sezony usadit v Charlotte. Předtím se konal v Singapuru, Šen-čenu, Guadalajaře, Fort Worthu, Cancúnu a v posledních dvou letech v Rijádu.

Různá místa přinášela různá úskalí. Většinou chabou diváckou účast, často nevyhovující herní podmínky a někdy také pochybnosti o hostitelských zemích.

Až nyní se zdá, že Ženská tenisová asociace pro svou vlajkovou loď konečně zařídila veselejší zítřky. Ale jelikož se potýká s hrozbou bankrotu, pořád nelze mluvit o ideálním stavu.

Mužský Turnaj mistrů vystřídal od roku 2009 pouze dvě dějiště. Dvanáct ročníků viděl Londýn a od sezony 2021 převzal štafetu italský Turín.

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Témata: Sport, Indian Wells

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