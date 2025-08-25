Chaos na US Open. Mečbol narušil fotograf, Medveděv zuřil a pak bitvu málem otočil

Markéta Plšková
  10:25
Takový scénář se na tenisovém grandslamu jen tak nevidí. Benjamin Bonzi v prvním kole US Open vedl nad Daniilem Medveděvem 6:3, 7:5 a 5:4 a zrovna si při svém podání hýčkal mečbol. Jenže na kurt v tu dobu vešel neukázněný fotograf, který chtěl zachytit vítěznou euforii. A nespokojený Rus kvůli tomu vyvolal roztržku, jež vyústila v bláznivou pětisetovou bitvu. Kterou však nazlobený Medveděv stejně prohrál.
Daniil Medveděv v prvním kole US Open.

Daniil Medveděv v prvním kole US Open. | foto: Adam HungerAP

Fanoušci chytají raketu Daniila Medveděva v prvním kole US Open.
Benjamin Bonzi se raduje ze zisku výměny v prvním kole US Open.
Daniil Medveděv v prvním kole US Open.
Daniil Medveděv se obrací k fanouškům po diskusi s rozhodčím v prvním kole US...
16 fotografií

Možná by se chyba jednoho z fotografů dala přejít poněkud klidněji, pokud by umpirový rozhodčí neučinil kontroverzní rozhodnutí: poté, co Bonzi při úvodním podání na mečbolu napálil míček do síťky, načež se udál incident s fotografem, se rozhodčí Greg Allensworth rozhodl, že místo druhého bude Francouz znovu zahrávat první servis.

Jako kompenzaci za vyrušení, které reportér způsobil.

A to Medveděv příliš neunesl.

Nejprve pobízel publikum, aby hlasitě projevilo nesouhlas, a pak se začal s umpirovým sudím dohadovat. „Chce jít domů, lidi, nechce tu být. Je placený za zápas a ne od hodiny,“ křičel do kamery. „Co říkal Reilly Opelka? Co říkal Reilly Opelka?“

Americký tenista, na kterého Medveděv odkazoval, měl s Allensworthem rovněž neshody, na únorovém turnaji v Dallasu ho hlasitě kritizoval: „Ten chlap by tu práci vůbec neměl dělat, nebo by měl dostat volno, aby se něco přiučil.“

Rus měl v neděli v New Yorku nejspíš stejný názor. A diváci v ochozech s ním souzněli. Ještě několik minut nespokojeně bučeli, na rozhodčího ukazovali palce dolů a podporováni Medveděvem učinili z tenisového duelu spíše cirkusové představení.

„Druhé podání, druhé podání,“ rozkřičeli se, načež jim Medveděv ukázal symbol srdce.

„Fanoušci odvedli všechnu práci, já jsem toho moc neudělal,“ vyprávěl pak Rus na tiskové konferenci. „Dav si to udělal po svém, aniž bych ho k tomu moc pobízel, byla zábava to sledovat.“

Daniil Medveděv hecuje diváky v prvním kole US Open.

A Bonzi? Ten jen čekal, až se situace uklidní a on bude moct znovu servírovat. „Daniil to začal. Přilil olej do ohně,“ stěžoval si po zápase v roli vítěze.

Ale také se mohlo stát, že nadějně rozehrané utkání ztratí. Po šestiminutové pauze duel nedopodával, třetí set navíc ztratil v tiebreaku. A povzbuzený Medveděv se rozjel. Ve čtvrtém setu nepovolil Francouzovi ani jeden game a vyrovnal na 2:2.

Závěr bláznivé bitvy ale nezvládl a Bonzi se tak po téměř čtyřech hodinách radoval z vítězství 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6 a 6:4.

„Nemám tušení, jak jsem zápas vyhrál,“ povídal v pozápasovém rozhovoru zatímco jeho frustrovaný ruský soupeř rozflákal raketu. „Bylo to šílené. Možná jsem získal nové fanoušky, ale i pár odpůrců. Bylo to divoké utkání, úplně šílený scénář.“

Benjamin Bonzi slaví v prvním kole US Open.

Oba se pak k situaci vyjádřili na tiskových konferencích. „Nebyl jsem naštvaný na fotografa… nebylo to nic zvláštního,“ objasnil Medveděv. „Mezi servisy se často ozve nějaký zvuk z hlediště a neřeší se to. Ale dobře, tohle mi pomohlo vrátit se do zápasu. Byla to zábava. Ale to rozhodnutí rozhodčího mě naštvalo.“

Americký tenisový svaz později potvrdil, že fotograf byl ze zápasu vyveden, a dokonce mu byla odebrána akreditace na celý turnaj.

Medveděv už potřetí za sebou vypadl na grandslamu v prvním kole, takto se poroučel i na Roland Garros a ve Wimbledonu, letos si připsal jen jedno vítězství na majoru. A jelikož na US Open obhajoval loňské čtvrtfinále, čeká ho i propad žebříčkem.

Bývalý první hráč světa tak stále prodlužuje sérii trápení, turnaj vyhrál naposledy v květnu 2023. „Hraju špatně a v důležitých momentech ještě hůř. Nic se mi nedaří, servis, return, volej, cokoliv. Příští rok musím hrát lépe.“

Ale spíš než s jeho herním propadem teď bude spojován s kontroverzní situací v New Yorku.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bailly vs. MrvaTenis - 1. kolo - 25. 8. 2025:Bailly vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
25. 8. 14:00
  • 1.79
  • -
  • 1.93
Kvitová vs. ParryováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 25. 8. 2025:Kvitová vs. Parryová //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:05
  • 2.74
  • -
  • 1.47
Krejčíková vs. MbokováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 25. 8. 2025:Krejčíková vs. Mboková //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:05
  • 2.80
  • -
  • 1.45
Jacquemotová vs. BouzkováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 25. 8. 2025:Jacquemotová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
25. 8. 21:00
  • 3.28
  • -
  • 1.35
Williamsová vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 26. 8. 2025:Williamsová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
26. 8. 01:00
  • 9.06
  • -
  • 1.07
Sinner vs. KopřivaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 26. 8. 2025:Sinner vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.01
  • -
  • 25.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Chaos na US Open. Mečbol narušil fotograf, Medveděv zuřil a pak bitvu málem otočil

Takový scénář se na tenisovém grandslamu jen tak nevidí. Benjamin Bonzi v prvním kole US Open vedl nad Daniilem Medveděvem 6:3, 7:5 a 5:4 a zrovna si při svém podání hýčkal mečbol. Jenže na kurt v tu...

25. srpna 2025  10:25

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Když na jaře hráči hokejové Komety zvedali nad hlavy pohár pro mistry extraligy, experti viděli v týmu houževnatost, nadšení, ofenzivní sílu a totální obětavost, ztělesněnou zejména vítězem indexu...

25. srpna 2025  10:21

Sáňkařka zmeškala dopingové kontroly, teď přijde o ZOH. Kariéra v troskách, říká

Elitní rakouská sáňkařka Madeleine Egleová dostala za zameškané dopingové kontroly trest na 20 měsíců a přijde o účast na olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. O postihu za prohřešek,...

25. srpna 2025  10:20

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky....

25. srpna 2025  10:04

Stříbro po 15 letech. Štafeta čtvrtkařek převzala medaile z HMS v Dauhá 2010

V katarském Dauhá tehdy doběhly čtvrté, ale už od roku 2011 mají doma bronz po dopingu jedné z Jamajčanek. Před šesti lety se rozhodlo o dalším posunu vzhůru po trestu za doping Rusky Taťjany...

25. srpna 2025  9:57

Čeští mladíci nepolevují. Na volejbalovém MS do 21 let zaútočí na triumf ve skupině

Čeští volejbalisté do 21 let vyhráli na mistrovství světa v Číně i čtvrtý zápas v základní skupině. Bulharsko porazili 3:0 a do osmifinále postoupí nejhůře z druhého místa. O první místo v tabulce se...

25. srpna 2025  9:40

Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

„Tome, můžu trochu zesílit hudbu?“ ptá se Eliška Hrubá. Kondiční kouč týmu Tomáš Železný s úsměvem přikývne. „Když mě uslyšíte, tak jo,“ potvrdí klidným hlasem.

25. srpna 2025  9:38

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

25. srpna 2025  9:28

Trapas u rozhovoru. Reportérka se spletla, kapitán po debaklu dostal otázku na výhru

Fotbalová bundesliga o víkendu odstartovala úvodním kolem. A také jedním trapasem. Přímo v živém vysílání televize Sky Sports, které na rozhovor přišel Marco Friedl. Brémský kapitán po závěrečném...

25. srpna 2025  9:17

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

O nadvládě dvou mladíků. Proč jsou lepší? A překonají boje Federera s Nadalem?

Na čtyřech posledních turnajích, na kterých se sešli, si to rozdali ve finále. A tak je hlavní motiv US Open jasný. Zahrají si o titul opět Jannik Sinner a Carlos Alcaraz? I když poslední grandslam...

25. srpna 2025  9:07

Dlouhé čekání, masakr, hledání motivace. Jak se atleti připravují na pozdní MS

Mistrovství světa až v půlce září? Na tak pozdní vrcholnou akci nejsou atleti příliš zvyklí. A tak se mnozí z nich musí neustále motivovat, aby tu nejlepší výkonnost po náročných měsících závodění...

25. srpna 2025  8:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.