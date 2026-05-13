Repríza 25 let starého finále, Ulihrach znovu vyzve Nováka: Hecovačky nejsou

Stanislav Kučera
  17:49
Po 25 letech uvidí prostějovský challenger, největší mužský tenisový turnaj v Česku, další utkání mezi Bohdanem Ulihrachem a Jiřím Novákem. Finalisté ročníku 2001 před letošním soubojem o titul, který se uskuteční v neděli 7. června, odehrají exhibici a oživí si tak vlastní úspěšné kariéry.
Bohdan Ulihrach na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově, kde odehraje...

Bohdan Ulihrach na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově, kde odehraje exhibici. | foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Bohdan Ulihrach na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově, kde odehraje...
Tenista Bohdan Ulihrach
Jiří Novák v podcastu Z voleje.
MENTOR. Bohdan Ulihrach se bude na pražské Spartě věnovat talentovaným juniorům.
7 fotografií

Čtvrtstoletí staré finále v Prostějově tenkrát ovládl Ulihrach, který Nováka přetlačil 6:4, 6:7 a 6:3. Ale z vítězné bitvy si toho už moc nevybavuje.

„Ani nevím, že jsme hráli tři sety,“ pousmál se na středeční tiskové konferenci, na níž organizátoři představili letošní ročník tradičního challengeru.

Dnes 51letý Ulihrach, který se v žebříčku ATP dostal nejvýše na 22. pozici, vyhrál v Prostějově i v sezoně 1997.

Bohdan Ulihrach na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově, kde odehraje exhibici.

„Jezdil jsem tam rád, byla výhoda, že se bydlelo přímo na kurtech. Turnaj byl vždycky pověstný tím, že na něj přijeli ti, co vypadli na Roland Garros v prvním týdnu. Mohou se tam nalákat opravdu velké hvězdy.“

Se stejně starým Novákem je Ulihrach pořád v kontaktu. Kdysi spolu tvořili úderné daviscupové duo, na kurtu se sedmkrát střetli proti sobě. Bilanci má jen těsně lepší Novák (4:3).

„Jednou jsem od něj v Moskvě dostal 1:6 a 0:6 (v roce 2001), porazil jsem ho v Prostějově a na Long Islandu. A další zápasy si nevybavuju,“ popisoval Ulihrach.

Ale před nadcházející exhibicí v Prostějově nemá ambice vzájemné skóre srovnat. „Žádné hecovačky nejsou, proběhne to v přátelském duchu. Oba to budeme chtít přežít ve zdraví, abychom se nezranili.“

Novák, někdejší světová pětka, na středečním setkání s novináři chyběl, protože je se svou svěřenkyní Barborou Krejčíkovou na turnaji v Parmě. Dvojnásobné grandslamové šampionce pomáhá po vleklých zraněních dostat se zpátky do špičky.

Barbora Krejčíková a kapitán Jiří Novák slaví českou výhru na United Cupu.

„Před dvěma roky měl docela velké zdravotní problémy a říkal mi, že je rád, že nemusí být doma, kde mu to připomíná to těžké období,“ podotkl Ulihrach. „On je pohodový kluk, nekonfliktní. Byl pátý na světě, má výborné oko. Jako trenér má určitě co předat.“

Naopak Ulihrach se po kariéře, v níž vyhrál tři turnaje ATP Tour a dostal se i do finále Masters v Indian Wells, na koučování nedal.

„Jak jsem skončil, tak jsme měli těžce nemocnou dceru, v jejím prvním roce života. Zkoušel jsem jezdit asi půl roku se sestrami Plíškovými, ještě než se dostaly do stovky. Pak to nějak vyšumělo a ani se mi nikdo neozval.“

„Teď se mám dobře. Chodím hrát právě s dcerou, ale je jí patnáct let a je trochu v pubertě, takže už se mnou moc hrát nechce. A v létě jezdím na kole, v zimě lyžuju.“

Tenista Bohdan Ulihrach

Současný tenis sleduje spíše zpovzdálí, ale vnímá, že se českým mužům daří. „Lehečka klepe na dveře první desítky, Menšík už tam skoro byl. Jejich čas přijde, určitě mají na to vyhrát Davis Cup.“

Zaznamenal i zlepšení Víta Kopřivy, který by měl být hlavní tváří letošního prostějovského challengeru. „Znám se s jeho trenérem Jardou Pospíšilem, který o něm říká, že je strašně hodný kluk, jenže mu chybí trochu ten drajv. Nahoru šel pomaličku, ale teď je mu 28 a dostává se tam.“

A klidně to za necelý měsíc může dopadnout tak, že právě Kopřiva ho po exhibici v Prostějově na kurtu vystřídá a půjde bojovat o titul.

Taháky Kopřiva či Kokkinakis, Menšík nejspíš ne

Hlavními hvězdami letošního, už 33. ročníku challengeru Unicredit Czech Open, který proběhne v Prostějově ve dnech 1. až 7. června, by měli být daviscupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina a Max Mrva.

„Jsem rád, že jsme dospěli k tak famóznímu číslu, jako je 33. ročník. Ne u všech sportovních projektů to bývá běžné. Znám spoustu akcí, které začaly slavně a špatně skončily,“ řekl na středeční tiskové konferenci majitel pořádající agentury TK Plus Miroslav Černošek.

Turnaj se uskuteční na antuce tradičně ve druhém týdnu grandslamového Roland Garros. Loni v Prostějově triumfoval Hugo Dellien z Bolívie, účastnil se i Jakub Menšík.

Ředitelka turnaje Petra Černošková na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově

„Nacházíme se ve finální fázi přípravy, předělávali jsme kompletně centrální kurt. V pondělí byla uzávěrka přihlášek a máme kompletní hráčské pole. Tím, že jsme v termínu druhého týdne Roland Garros, může se to měnit, ale v současné době si myslím, že je turnaj hodně silný,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková.

Hlavní českou nadějí by měl být Kopřiva, kterému patří ve světovém žebříčku 55. místo. „Nepřejeme klukům, aby se jim v Paříži nedařilo, ale když se to sejde, tak Víťa v Prostějově bude. Udělal obrovský skok a klepe na první padesátku. Neskutečně se zlepšil a jeho progres je obrovský. Na listině jsou také Dalibor Svrčina, Zdeněk Kolář a Vitalij Sačko, který je u nás od pěti let a bereme ho jako domácího hráče,“ řekla Černošková.

Na turnaji by mohli startovat také Alex Molčan ze Slovenska, Španěl Roberto Bautista nebo Ital Federico Cina. Organizátoři mohou udělit volné karty, jednu z nich už obdržel Mrva. O dalších se ještě rozhodne.

„Co se týče účasti dalších českých hráčů, tam to asi nevyjde,“ odpověděla Čenošková na možnou účast Menšíka či Jiřího Lehečky. „Máme ale žádost o volnou kartu od Thanasiho Kokkinakise, který se vrací po zranění. V případě neúspěchu v Paříži máme žádost od Alejandra Tabila z Chile. Nemáme to ještě uzavřené a čekáme, jak to dopadne.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. ŚwiatekováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 13. 5. 2026:Pegulaová vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
6:1, 6:2
  • -
  • -
  • -
Kolář vs. DellienTenis - - 13. 5. 2026:Kolář vs. Dellien //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 3:2
  • 2.05
  • -
  • 1.77
Svitolinová vs. RybakinováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 13. 5. 2026:Svitolinová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
13. 5. 19:00
  • 3.13
  • -
  • 1.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

ONLINE: Hradec Králové - Liberec 0:0, boj o Evropu. Domácí jsou aktivnější, chybí góly

Sledujeme online
Liberecký bek Aziz Kayondo (vlevo) dělá vše pro to, aby si nepustil hradeckého...

Liberečtí fotbalisté mají nejspíš poslední naději, jak se udržet v boji o účast v pohárové Evropě. Ve třetím kole nadstavby ve skupině o titul se představí na hřišti nejvážnějšího konkurenta Hradce...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  17:49

Repríza 25 let starého finále, Ulihrach znovu vyzve Nováka: Hecovačky nejsou

Bohdan Ulihrach na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově, kde odehraje...

Po 25 letech uvidí prostějovský challenger, největší mužský tenisový turnaj v Česku, další utkání mezi Bohdanem Ulihrachem a Jiřím Novákem. Finalisté ročníku 2001 před letošním soubojem o titul,...

13. května 2026  17:49

Déšť, pády a drama v závěru. Ciccone na Giru přišel o růžový dres, jde do něj Eulálio

Sledujeme online
Ital Giulio Ciccone z Lidl-Trek během propršené páté etapy italského Gira

Radoval se, jak je pro něj zisk růžového dresu splněným snem. Domácí Giulio Ciccone v něm ale nakonec vydržel jen jediný den. V páté etapě italského Gira mu ho z úniku uzmul portugalský cyklista...

13. května 2026  17:39

Ženská PWHL se rozrůstá, nově ji doplní týmy z Las Vegas a Hamiltonu. A kdo dál?

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Zámořskou profesionální hokejovou ligu žen PWHL bude od nové sezony hrát jedenáct týmů. Po Detroitu, který byl jako nováček představen minulý týden, rozšíří soutěž ve čtvrtém ročníku i týmy z Las...

13. května 2026  17:10

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým

Hokejisté Finska slaví gól proti Slovensku.

V únoru zmeškal vytoužený olympijský turnaj v Miláně, a tak ani chvíli neváhal, když dostal pozvánku na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Útočník Aleksander Barkov ovšem není jediným velkým...

13. května 2026  17:09

Obleky hokejistů budí rozpaky. Fanoušci v nich vidí pyžamo i uniformu Wednesday

Odlet české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Fribourgu, 12. května...

Český národní hokejový tým už se ve Švýcarsku připravuje na první zápas letošního mistrovství světa. Reprezentace do dějiště šampionátu odletěla v úterý a při té příležitosti představila i nové...

13. května 2026

Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce,...

13. května 2026  16:42

Sporting, Bodö, Lyon či Fenerbahce. Sparta může vyhlížet soupeře v boji o Ligu mistrů

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Letošní čtvrtfinalista Ligy mistrů Sporting Lisabon, senzace Bodö/Glimt, Lyon s Pavlem Šulcem, turecký gigant Fenerbahce nebo největší řecký klub Olympiakos Pireus. Sparťanští fotbalisté, kteří s...

13. května 2026  16:41

V Dynamu po titulu opět přichází převrat. Pardubický klub mění vedení

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Zisk titulu pro hokejové Pardubice zároveň zjevně znamená nebezpečnou situaci pro lidi z vedení klubu. Zhruba dva týdny po vybojování trofeje pro vítěze extraligy v Dynamu končí jeho generální...

13. května 2026  16:07

Jako hrát v nacistickém Německu, kritizuje Ukrajinka Rusko. Od WTA dostala pokutu

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open

Pozornost upoutala už na začátku roku na Australian Open, když po prohře s obhájkyní titulu přišla na tiskovou konferenci v tričku s nápisem: „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen,...

13. května 2026  16:06

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

Všichni čeští zlatí hoši! Připomeňte si týmy, které vyhrály mistrovství světa v hokeji

Československé a české hokejové reprezentace získaly dohromady třináct titulů...

Ve Švýcarsku začíná v pátek 15. května mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace bude znovu usilovat o zápis mezi nejúspěšnější týmy historie. Československo a později samostatné Česko získaly...

13. května 2026  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.