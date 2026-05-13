Repríza 25 let starého finále, Ulihrach znovu vyzve Nováka: Hecovačky nejsou

Čtvrtstoletí staré finále v Prostějově tenkrát ovládl Ulihrach, který Nováka přetlačil 6:4, 6:7 a 6:3. Ale z vítězné bitvy si toho už moc nevybavuje.
„Ani nevím, že jsme hráli tři sety,“ pousmál se na středeční tiskové konferenci, na níž organizátoři představili letošní ročník tradičního challengeru.
Dnes 51letý Ulihrach, který se v žebříčku ATP dostal nejvýše na 22. pozici, vyhrál v Prostějově i v sezoně 1997.
„Jezdil jsem tam rád, byla výhoda, že se bydlelo přímo na kurtech. Turnaj byl vždycky pověstný tím, že na něj přijeli ti, co vypadli na Roland Garros v prvním týdnu. Mohou se tam nalákat opravdu velké hvězdy.“
Se stejně starým Novákem je Ulihrach pořád v kontaktu. Kdysi spolu tvořili úderné daviscupové duo, na kurtu se sedmkrát střetli proti sobě. Bilanci má jen těsně lepší Novák (4:3).
„Jednou jsem od něj v Moskvě dostal 1:6 a 0:6 (v roce 2001), porazil jsem ho v Prostějově a na Long Islandu. A další zápasy si nevybavuju,“ popisoval Ulihrach.
Ale před nadcházející exhibicí v Prostějově nemá ambice vzájemné skóre srovnat. „Žádné hecovačky nejsou, proběhne to v přátelském duchu. Oba to budeme chtít přežít ve zdraví, abychom se nezranili.“
Novák, někdejší světová pětka, na středečním setkání s novináři chyběl, protože je se svou svěřenkyní Barborou Krejčíkovou na turnaji v Parmě. Dvojnásobné grandslamové šampionce pomáhá po vleklých zraněních dostat se zpátky do špičky.
„Před dvěma roky měl docela velké zdravotní problémy a říkal mi, že je rád, že nemusí být doma, kde mu to připomíná to těžké období,“ podotkl Ulihrach. „On je pohodový kluk, nekonfliktní. Byl pátý na světě, má výborné oko. Jako trenér má určitě co předat.“
Naopak Ulihrach se po kariéře, v níž vyhrál tři turnaje ATP Tour a dostal se i do finále Masters v Indian Wells, na koučování nedal.
„Jak jsem skončil, tak jsme měli těžce nemocnou dceru, v jejím prvním roce života. Zkoušel jsem jezdit asi půl roku se sestrami Plíškovými, ještě než se dostaly do stovky. Pak to nějak vyšumělo a ani se mi nikdo neozval.“
„Teď se mám dobře. Chodím hrát právě s dcerou, ale je jí patnáct let a je trochu v pubertě, takže už se mnou moc hrát nechce. A v létě jezdím na kole, v zimě lyžuju.“
Současný tenis sleduje spíše zpovzdálí, ale vnímá, že se českým mužům daří. „Lehečka klepe na dveře první desítky, Menšík už tam skoro byl. Jejich čas přijde, určitě mají na to vyhrát Davis Cup.“
Zaznamenal i zlepšení Víta Kopřivy, který by měl být hlavní tváří letošního prostějovského challengeru. „Znám se s jeho trenérem Jardou Pospíšilem, který o něm říká, že je strašně hodný kluk, jenže mu chybí trochu ten drajv. Nahoru šel pomaličku, ale teď je mu 28 a dostává se tam.“
A klidně to za necelý měsíc může dopadnout tak, že právě Kopřiva ho po exhibici v Prostějově na kurtu vystřídá a půjde bojovat o titul.
Taháky Kopřiva či Kokkinakis, Menšík nejspíš ne
Hlavními hvězdami letošního, už 33. ročníku challengeru Unicredit Czech Open, který proběhne v Prostějově ve dnech 1. až 7. června, by měli být daviscupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina a Max Mrva.
„Jsem rád, že jsme dospěli k tak famóznímu číslu, jako je 33. ročník. Ne u všech sportovních projektů to bývá běžné. Znám spoustu akcí, které začaly slavně a špatně skončily,“ řekl na středeční tiskové konferenci majitel pořádající agentury TK Plus Miroslav Černošek.
Turnaj se uskuteční na antuce tradičně ve druhém týdnu grandslamového Roland Garros. Loni v Prostějově triumfoval Hugo Dellien z Bolívie, účastnil se i Jakub Menšík.
„Nacházíme se ve finální fázi přípravy, předělávali jsme kompletně centrální kurt. V pondělí byla uzávěrka přihlášek a máme kompletní hráčské pole. Tím, že jsme v termínu druhého týdne Roland Garros, může se to měnit, ale v současné době si myslím, že je turnaj hodně silný,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková.
Hlavní českou nadějí by měl být Kopřiva, kterému patří ve světovém žebříčku 55. místo. „Nepřejeme klukům, aby se jim v Paříži nedařilo, ale když se to sejde, tak Víťa v Prostějově bude. Udělal obrovský skok a klepe na první padesátku. Neskutečně se zlepšil a jeho progres je obrovský. Na listině jsou také Dalibor Svrčina, Zdeněk Kolář a Vitalij Sačko, který je u nás od pěti let a bereme ho jako domácího hráče,“ řekla Černošková.
Na turnaji by mohli startovat také Alex Molčan ze Slovenska, Španěl Roberto Bautista nebo Ital Federico Cina. Organizátoři mohou udělit volné karty, jednu z nich už obdržel Mrva. O dalších se ještě rozhodne.
„Co se týče účasti dalších českých hráčů, tam to asi nevyjde,“ odpověděla Čenošková na možnou účast Menšíka či Jiřího Lehečky. „Máme ale žádost o volnou kartu od Thanasiho Kokkinakise, který se vrací po zranění. V případě neúspěchu v Paříži máme žádost od Alejandra Tabila z Chile. Nemáme to ještě uzavřené a čekáme, jak to dopadne.“