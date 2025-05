Maďarský tenista Zsombor Piros vyhrál ostravský challenger Ostra Group Open 2025 by Purposia. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Hady během turnaje sázel na výborné rychlé podání, čehož jsem se obával, ale ve finále mu tolik nešlo. Zvládl jsem to,“ řekl Piros, který za svůj nejlepší duel na turnaji kromě toho finálového označil první kolo, v němž přešel přes Dalibora Svrčinu 6:3, 6:1. „Dalibor byl favorit a ta výhra mě nakopla.“

Piros triumf na turnaji dotovaném 91 250 eur chce oslavit typicky českým jídlem – smaženým sýrem. „Je to mé nejoblíbenější jídlo, večeřím ho často. Moje maminka dělá ten nejlepší, takže si ho určitě dám,“ usmál se.

Dodal, že na ostravském turnaji je už poněkolikáté. „Rád se tady vracím a doufám, že přijedu i příští rok,“ podotkl Zsombor Piros, 270. hráč světa, který byl nejvýše 127. v roce 2023.

Je Piros nečekaným vítězem?

„Překvapilo mě, že porazil Svrčinu,“ řekl ředitel Ostra Group Open Václav Roubíček. „Když jsem ale viděl, jak proti němu hrál výborně, tak jsem tušil, že by se mohl dostat daleko, ale že vyhraje... Na to jsem nemyslel.“

Podle Roubíčka turnaj přinesl víc překvapivých výsledků. „Vždyť tady vypadly hvězdy, které dříve byly ve světové dvacítce,“ upozornil Roubíček na Francouze Adriana Mannarina, někdejší světovou 17., a Rusa Aslana Karaceva, bývalou čtrnáctku. Mannarino prohrál hned v prvním kole s Ukrajincem Vitalijem Sačkovem 0:6, 6:7 a Karacev ve druhém s Petrem Brunclíkem 7:6, 3:6, 3:6.

„Brunclík se ukázal v perfektním světle,“ zmínil Václav Roubíček tažení osmnáctiletého mladíka z kvalifikace až do čtvrtfinále, kde ztroskotal na Gauthierovi Onclinovi 6:1, 0:6, 5:7. „Do budoucna by mohl něco dokázat. Je to levák, vysoký a hraje s takovou jiskrou, pokorou a pod dobrým trenérem. Po Berdychovi a Štěpánkovi byla v mužích díra, ale teď už zase máme kvalitní tenisty a je super, že se ukazují i další.“

Libanonec Hady Habib se v Ostravě probojoval až do finále.

Každopádně ostravský turnaj stojí na úspěších českých tenistů. Šest jich bylo v hlavní soutěži, ale ani jeden se nedostal do semifinále. Nasazená jednička Vít Kopřiva vypadl ve čtvrtfinále s Habibem 3:6, 4:6.

„Ano, díky české účasti přijde více diváků, ale bylo pěkné počasí, takže plno bylo každý den,“ usmál se Václav Roubíček. „Navíc se hrál jeden z nejlepších tenisů v celé historii turnaje. Ale samozřejmě bych byl radši, kdyby v semifinále a finále byl některý z Čechů.“