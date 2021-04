O české tenisové challengery mají zájem i Australané Tomic a Kokkinakis

Na dvorcích SC Ostrava v Komenského sadech se bude hrát od 26. dubna do 2. května. Z domácích hráčů se přímo do hlavní soutěže Ostra Group Open 2021 by Moneta dostali Lukáš Rosol a Zdeněk Kolář. Divoké karty mají Jiří Lehečka, Patrik Rikl a Martin Krumich.

Bývalý sedmnáctý hráč světa Tomic je aktuálně až na 210. místě. Osmadvacetiletý rebel se letos dostal z kvalifikace do druhého kola Australian Open, na antuce neuspěl v kvalifikaci v Monte Carlu a tento týden prohrál s Čechem Vítem Kopřivou ve druhém kole challengeru v Římě.

Pražský turnaj I.ČLTK Prague Open by Moneta, jehož 21. edice se uskuteční od 3. do 9. května na Štvanici, už tradičně spojuje mužský challenger a ženskou akci série ITF.

„Už loni jsme ukázali světu, že umíme zorganizovat v době covidu velké turnaje. Snažíme se i nadále udržet tradici, kterou léta budujeme, a proto jsme rádi, že turnaj i v této době může proběhnout. A zároveň nás těší, že dokážeme přilákat zajímavá jména tenistů,“ řekl ředitel tenisového klubu I.ČLTK Praha Vladislav Šavrda v tiskové zprávě.

Mezi muži by se měla po zranění kotníku vrátit na kurty česká dvojka Tomáš Macháč, jediný domácí hráč přímo v hlavní soutěži. Divoké karty zatím organizátoři neoznámili a dá se očekávat, že stejně jako pro turnaj žen dostanou příležitost české naděje.

Mezi nejvýše nasazené mají u Negrelliho viaduktu patřit Slováci, v pavouku mužů Norbert Gombos a Andrej Martin, mezi ženami Viktoria Kužmová. Pětadvacetiletý Kokkinakis, bývalý 69. hráč světa se skalpem Švýcara Rogera Federera, je aktuálně mezi náhradníky.