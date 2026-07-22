Cestuje, studuje, hraje tenis. Největší sen Bouzkové? Chci vyrazit na Antarktidu

V úterý na domácí akci oslavila 28. narozeniny, jako překvapení dostala dort s ohňostrojem a dárky. A už zbrojí na středeční druhé kolo.
Narozeniny na tomto turnaji slavíte často, že?
Ano, je to moc hezké. Dostala jsem dárečky, připravili pro mě moc hezký zážitek. Zároveň se musím soustředit na zápasy, děje se toho hodně. Ale užívám si to.
Tušila jste, že vás tady čeká překvapení?
Snažili se to utajit, ale dost naléhali, že bych měla dorazit, i když nemám zápas. Takže mi to bylo jasné. Dostala jsem kytičku, velkého plyšového mumínka, karty a knížku.
Moc se mi líbilo na Aljašce, ráda jezdím na hory, lyžuju, chodím do různých parků. Před pár lety jsem se po sezoně vracela do Japonska a udělala jsem si objížďku, což byl skvělý zážitek.