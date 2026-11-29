Výběr kapitána Tomáše Berdycha vypadl v letošním ročníku v semifinále, v pátek Češi prohráli v Boloni s domácí Itálií 1:2 na zápasy. Předtím porazili ve čtvrtfinále Kanadu 2:0 a dříve v kvalifikaci zdolali USA 3:2 a Švédsko 3:1.
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POHLED: Úspěch se nerodí hned. Další šance je ale pryč a slabina tíží stále víc
Jako hlavní hvězda norského týmu se nabízí trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud, kterému ve světovém žebříčku patří 18. místo. Dvojkou by mohl být dvacetiletý Nicolai Budkov Kjaer, který je v tuto chvíli na 172. příčce. Další norský hráč Viktor Durasovic figuruje až na 532. místě.
Češi by se mohli opět opírat o 14. hráče světa Jiřího Lehečku nebo o příčku níže postaveného Jakuba Menšíka. Součástí týmu kapitána Tomáše Berdycha na finálovém turnaji v Boloni byli také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Příští ročník Davis Cupu se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se v září uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast domácí Itálie.
Los prvního kola kvalifikace Davis Cupu
5. - 7. února
Česko - Norsko