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Cesta do finále: skromná opora Nosková, Muchová naměkko a husí kůže Strýcové

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  19:24
Češky podporují Karolínu Muchovou před semifinále BJK Cupu v Šen-čenu.

Češky podporují Karolínu Muchovou před semifinále BJK Cupu v Šen-čenu. | foto: AP

Karolína Muchová se hecuje v semifinále BJK Cupu proti Španělkám.
Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví postup českých tenistek do...
Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví postup českých tenistek do...
Linda Nosková slaví postup českých tenistek do finále BJK Cupu.
32 fotografií
Čtvrtfinále s Britkami vyhrály 2:0, semifinále se Španělkami zvládly rovněž bez ztráty bodu. České tenistky zatím potvrzují, že na finálový turnaj BJK Cupu do Šen-čenu přivezly nejnabitější sestavu. A už vyhlíží nedělní utkání o titul, na který čekají od roku 2018. „Ještě nám zbývá poslední krok.“

V pátečním semifinále proti Španělkám neztratily reprezentantky ani jeden set. Přestože wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová musely řešit dílčí zádrhely, v konečném součtu protivnice předčily.

„Obě holky bych pochválila za všechno,“ hodnotila kapitánka Barbora Strýcová.

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V tomto rozpoložení budou její svěřenkyně favoritkami i v nedělním utkání o prestižní trofej (od 11:00 SELČ). Ať už budou stát proti Itálii, či Ukrajině – tyto země se ve druhém semifinále střetnou v sobotu.

„Jsme ve finále. Když to říkám, tak mám úplně husí kůži,“ dodala Strýcová pro Českou televizi. „Na neděli se těšíme, jsme motivované a holky udělají pro vítězství všechno.“

K semifinálové výhře nad Španělkami zavelela Muchová, jež porazila Jessicu Bouzasovou 7:5 a 6:4.

Karolína Muchová se hecuje v semifinále BJK Cupu proti Španělkám.
Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví postup českých tenistek do finále BJK Cupu.
Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví postup českých tenistek do finále BJK Cupu.
Linda Nosková slaví postup českých tenistek do finále BJK Cupu.
32 fotografií

Pro jednu z nejlepších českých tenistek posledních sezon šlo o první vystoupení v reprezentaci od listopadu 2022. A teprve čtvrté ve dvouhře v kariéře.

Pozvánku do národního týmu mnohokrát odmítla kvůli zranění, ale do Šen-čenu, v závěru své životní sezony, přicestovala. A týmovou atmosféru si užívá.

„Je to opravdu změna. Celý rok hrajeme za sebe, ale tady máme každá stejný cíl. Hecujeme se, trénujeme spolu, chodíme na večeře... Je to moc fajn. Nejvíc se mě vždycky dotkne, skoro až do slz, když hraje hymna a držíme se kolem ramen,“ líčila v nahrávce pro česká média.

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V úterý proti Velké Británii ještě – poněkud překvapivě – zůstala na lavičce a místo ní nastoupila Marie Bouzková. Ale na Španělky už byla světová osmička připravená.

Proti 93. tenistce žebříčku Bouzasové nastupovala jako velká favoritka, ale v úvodním setu jí trvalo, než se rozjela. Hrála totiž první utkání po třech týdnech a teprve čtvrté od červencového finále Wimbledonu.

„Ze začátku jsem se trochu hledala. Ale myslím, že v klíčových momentech jsem to zvládla dobře.“

Poté, co v prvním setu otočila stav 2:4 a rozhodla v koncovce, měla druhou sadu pod kontrolou. A zařídila Češkám uklidňující vedení 1:0.

Karolína Muchová s kapitánkou Barborou Strýcovou v semifinále BJK Cupu proti...
Karolína Muchová slaví zisk bodu v semifinále BJK Cupu proti Španělkám.

Naopak Nosková je reprezentační stálicí a také spolehlivou lídryní. Od debutu v listopadu 2023 odehrála v BJK Cupu deset singlových zápasů a osm z nich vyhrála.

Hlavní oporou je také v čínském velkoměstě, kde po výhře nad Britkou Katie Boulterovou uspěla i proti Španělce Cristině Bucsaové. Shodou okolností si stanovila zrcadlové skóre, první utkání vyhrála 6:2, 7:6, druhé 7:6, 6:2.

I když největší komplimenty mířily právě na ni, protože v obou případech zařídila rozhodující druhý bod potřebný k postupu, hovořila skromně.

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„Je to krásný pocit, ale rozhodně to není jen moje zásluha. Dneska to odstartovala Kája, vyhrála i Mary (Bouzková) tři dny zpátky. Všechno je týmová práce.“

Rovněž ona měla proti Bucsaové největší problémy v první sadě. Prohospodařila v ní vedení 5:2 a také dva setboly, ve zkrácené hře prohrávala 2:4. Nakonec ale koncovku ubojovala. A druhé dějství zakončila sérií čtyř gamů v řadě.

Nicméně po proměněném mečbolu na české lavičce žádná velká euforie nezavládla. Samozřejmě byla spousta úsměvů i objetí, ale družstvo nabité hvězdami si nepřijelo jen pro účast ve finále.

Linda Nosková a Karolína Muchová slaví postup českých tenistek do finále BJK...

„Nemůžeme pořádně slavit, pořád se chceme soustředit,“ vysvětlila Strýcová. „Z týmu je cítit, že poslední krok je ještě třeba udělat. A všichni si uvědomujeme, že bude těžký.“

Zatím poslední české finále z roku 2018, kdy se soutěž jmenovala Fed Cup, pamatují ze současného týmu pouze Kateřina Siniaková, jež tehdy proti Američankám udělala dva body, a právě Strýcová, která přidala třetí výhru.

Nosková, Muchová, Bouzková ani Sára Bejlek triumfální pocit ještě nezažily. V neděli to budou chtít změnit. A třeba nastartují podobnou dynastii, jakou Češky měly v letech 2011 až 2018, kdy získaly šest titulů.

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