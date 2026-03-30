Český tenista opět v top 10? Už je nejvyšší čas. Ale musím se ještě zlepšit, ví Lehečka

Jiří Lehečka a Jakub Menšík už se o boj o top 10 razantně přihlásili. A prestižní metu by mohli splnit velmi brzy, ideálně letos.
První zmiňovaný se po nedělní účasti ve finále Masters v Miami, v němž prohrál s Jannikem Sinnerem dvakrát 4:6, posunul v žebříčku na kariérní maximum. Dosud byl nejlépe šestnáctý, v pondělí se z 22. místa vyhoupl na čtrnácté.
I když mu do top 10 pořád chybí přes tisíc bodů, je na dohled. Bezpochyby má schopnosti, aby se mezi nejexkluzivnější společnost dostal, zároveň sám cítí, že ještě potřebuje vyladit určité nedostatky.
„Takové zápasy mi ukazují, že mám pořád velký, velký prostor pro zlepšení,“ říkal na tiskové konferenci po porážce se Sinnerem. „Odehrál jsem velmi dobrý turnaj a se svou hrou jsem spokojený, ale vím, že se budu muset zlepšovat nadále, jestli chci porážet tyhle kluky v závěrečných kolech turnajů Masters a grandslamů.“
V dalším růstu brání výkyvy
V Miami porazil třeba světovou sedmičku Taylora Fritze, až do finále si počínal suverénně, ani jednou neztratil servis. A i proti Sinnerovi se dokázal držet, mnohem lépe než třeba na loňském Roland Garros, kde s ním uhrál pouhé tři gamy.
Když se může na podání spolehnout a funguje mu i forhend, drtivým tlakem umí dostat do úzkých každého soka.
„Je pro nás moc důležité, aby tuhle úroveň udržel i do budoucna, protože to je klíčové k tomu, aby se dostal na nejvyšší příčky,“ uvědomuje si i jeho kouč Michal Navrátil.
A Menšík?
Ten vstupoval do letošního ročníku obřího turnaje Masters na Floridě rovněž kousek za desítkou, coby světová dvanáctka. Po neúspěšné obhajobě, při níž narazil už ve třetím kole, sice klesl na 26. příčku, ale podle bodů pouze za letošní rok je jedenáctý.
Hned o místo za Lehečkou.
V příštích týdnech a měsících budou dělat vše pro to, aby navázali na Berdycha, současného daviscupového kapitána.
Hlavní pro ně bude, aby zlepšili konzistentnost výkonů, která je dosud pravidelně trápila.
Stačí vzpomenout na loňskou sezonu. Lehečka ji zahájil postupem do osmifinále Australian Open a pak v Dauhá přes Carlose Alcaraze prošel do semifinále. Jenže z osmi následujících zápasů vyhrál jediný. Trvalo mu, než se opět rozjel, načež postoupil třeba do čtvrtfinále US Open.
A také letošní rok začal vlažně, poznamenalo ho zranění kotníku hned při prvním startu. Do Miami měl zápasovou bilanci 6:5, ale nepřestával věřit, že se zase někdy trefí. „Mám velkou radost, že to konečně zlomil,“ vyzdvihuje Navrátil.
Menšík loni od konce května do závěru roku vyhrál pouze na dvou akcích více než jeden zápas. Díky tomu ale v druhé polovině letoška moc bodů neobhajuje, tudíž se může nastartovat k dalšímu skoku.
Pozitivní je, že oba Češi se dokážou stabilně držet mezi elitou. K tomu, aby se posunuli ještě výše, potřebují odstranit výkyvy. Aby fenomenální výsledek nenahradilo tápání, jako tomu bylo loni.
Ideálně na každém turnaji postup do čtvrtfinále a na několika vystřelit ještě dál. Tak jako Alexander Zverev, Fritz, Daniil Medveděv, Novak Djokovič a další esa.
O Alcarazovi a Sinnerovi ani nemluvě, ti si jedou vlastní ligu.
Česko mezi šesti nejlepšími zeměmi
Lehečkovi je 24 let, Menšíkovi o čtyři méně, takže perspektivu pořád mají.
Je symbolické, že se oba po roce vystřídali ve finále v Miami, byť Lehečka Menšíkův loňský triumf nenapodobil.
„Mám za kluky obrovskou radost. Jdou správným směrem a doufám, že se budou pořád motivovat, aby takových výsledků bylo víc a víc,“ přeje si trenér Navrátil.
A mimochodem, i v ženském žebříčku usilují dvě Češky o průnik do první desítky. Karolína Muchová na ni z jedenácté pozice ztrácí necelých dvě stě bodů, Linda Nosková ze 14. místa 320.
Alespoň jednoho tenistu i jednu tenistku v elitní patnáctce pořadí mají Itálie, Rusko, Amerika, Kanada, Kazachstán a také Česko.
Což je povzbudivá zpráva i směrem ke grandslamům, na nichž tuzemský tenis čeká na semifinále od US Open 2024.
Právě žebříček, i když ho tenisté řeší neradi, jim k dalším úspěchům pomáhá. Lepší nasazení znamená alespoň papírově snazší los. A ten se vždy hodí.