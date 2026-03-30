Český tenista opět v top 10? Už je nejvyšší čas. Ale musím se ještě zlepšit, ví Lehečka

Stanislav Kučera
  11:15
Při otázce na žebříčkové umístění vám tenisté většinou odpovědí, že ho příliš nesledují, protože je to pro ně jen číslo. Ale kdo by nechtěl být například mezi deseti nejlepšími hráči světa? Konkrétně na tento úspěch čekají čeští muži už přes devět let, naposledy se v elitní společnosti vyhříval Tomáš Berdych v lednu 2017. Teď se zdá, že dlouhé období může skončit. Nebo by spíš mělo.
Jiří Lehečka s trofejí pro poraženého finalistu na turnaji v Miami. | foto: AP

Jiří Lehečka a Jakub Menšík už se o boj o top 10 razantně přihlásili. A prestižní metu by mohli splnit velmi brzy, ideálně letos.

První zmiňovaný se po nedělní účasti ve finále Masters v Miami, v němž prohrál s Jannikem Sinnerem dvakrát 4:6, posunul v žebříčku na kariérní maximum. Dosud byl nejlépe šestnáctý, v pondělí se z 22. místa vyhoupl na čtrnácté.

I když mu do top 10 pořád chybí přes tisíc bodů, je na dohled. Bezpochyby má schopnosti, aby se mezi nejexkluzivnější společnost dostal, zároveň sám cítí, že ještě potřebuje vyladit určité nedostatky.

„Takové zápasy mi ukazují, že mám pořád velký, velký prostor pro zlepšení,“ říkal na tiskové konferenci po porážce se Sinnerem. „Odehrál jsem velmi dobrý turnaj a se svou hrou jsem spokojený, ale vím, že se budu muset zlepšovat nadále, jestli chci porážet tyhle kluky v závěrečných kolech turnajů Masters a grandslamů.“

V dalším růstu brání výkyvy

V Miami porazil třeba světovou sedmičku Taylora Fritze, až do finále si počínal suverénně, ani jednou neztratil servis. A i proti Sinnerovi se dokázal držet, mnohem lépe než třeba na loňském Roland Garros, kde s ním uhrál pouhé tři gamy.

Když se může na podání spolehnout a funguje mu i forhend, drtivým tlakem umí dostat do úzkých každého soka.

„Je pro nás moc důležité, aby tuhle úroveň udržel i do budoucna, protože to je klíčové k tomu, aby se dostal na nejvyšší příčky,“ uvědomuje si i jeho kouč Michal Navrátil.

A Menšík?

Ten vstupoval do letošního ročníku obřího turnaje Masters na Floridě rovněž kousek za desítkou, coby světová dvanáctka. Po neúspěšné obhajobě, při níž narazil už ve třetím kole, sice klesl na 26. příčku, ale podle bodů pouze za letošní rok je jedenáctý.

Hned o místo za Lehečkou.

V příštích týdnech a měsících budou dělat vše pro to, aby navázali na Berdycha, současného daviscupového kapitána.

Hlavní pro ně bude, aby zlepšili konzistentnost výkonů, která je dosud pravidelně trápila.

Stačí vzpomenout na loňskou sezonu. Lehečka ji zahájil postupem do osmifinále Australian Open a pak v Dauhá přes Carlose Alcaraze prošel do semifinále. Jenže z osmi následujících zápasů vyhrál jediný. Trvalo mu, než se opět rozjel, načež postoupil třeba do čtvrtfinále US Open.

A také letošní rok začal vlažně, poznamenalo ho zranění kotníku hned při prvním startu. Do Miami měl zápasovou bilanci 6:5, ale nepřestával věřit, že se zase někdy trefí. „Mám velkou radost, že to konečně zlomil,“ vyzdvihuje Navrátil.

Menšík loni od konce května do závěru roku vyhrál pouze na dvou akcích více než jeden zápas. Díky tomu ale v druhé polovině letoška moc bodů neobhajuje, tudíž se může nastartovat k dalšímu skoku.

Pozitivní je, že oba Češi se dokážou stabilně držet mezi elitou. K tomu, aby se posunuli ještě výše, potřebují odstranit výkyvy. Aby fenomenální výsledek nenahradilo tápání, jako tomu bylo loni.

Ideálně na každém turnaji postup do čtvrtfinále a na několika vystřelit ještě dál. Tak jako Alexander Zverev, Fritz, Daniil Medveděv, Novak Djokovič a další esa.

O Alcarazovi a Sinnerovi ani nemluvě, ti si jedou vlastní ligu.

Česko mezi šesti nejlepšími zeměmi

Lehečkovi je 24 let, Menšíkovi o čtyři méně, takže perspektivu pořád mají.

Je symbolické, že se oba po roce vystřídali ve finále v Miami, byť Lehečka Menšíkův loňský triumf nenapodobil.

„Mám za kluky obrovskou radost. Jdou správným směrem a doufám, že se budou pořád motivovat, aby takových výsledků bylo víc a víc,“ přeje si trenér Navrátil.

A mimochodem, i v ženském žebříčku usilují dvě Češky o průnik do první desítky. Karolína Muchová na ni z jedenácté pozice ztrácí necelých dvě stě bodů, Linda Nosková ze 14. místa 320.

Alespoň jednoho tenistu i jednu tenistku v elitní patnáctce pořadí mají Itálie, Rusko, Amerika, Kanada, Kazachstán a také Česko.

Což je povzbudivá zpráva i směrem ke grandslamům, na nichž tuzemský tenis čeká na semifinále od US Open 2024.

Právě žebříček, i když ho tenisté řeší neradi, jim k dalším úspěchům pomáhá. Lepší nasazení znamená alespoň papírově snazší los. A ten se vždy hodí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Vukic vs. BaadiTenis - - 30. 3. 2026:Vukic vs. Baadi //www.idnes.cz/sport
30. 3. 14:30
  • 1.06
  • -
  • 8.46
Bennani vs. HalysTenis - - 30. 3. 2026:Bennani vs. Halys //www.idnes.cz/sport
30. 3. 16:00
  • 8.60
  • -
  • 1.06
Putincevová vs. SunováTenis - - 30. 3. 2026:Putincevová vs. Sunová //www.idnes.cz/sport
30. 3. 17:00
  • 1.45
  • -
  • 2.72
Lysová vs. VolynetsováTenis - - 30. 3. 2026:Lysová vs. Volynetsová //www.idnes.cz/sport
30. 3. 17:00
  • 2.13
  • -
  • 1.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

30. března 2026  12:09

Vzepětí velikánů v Praze. Na samém konci přece jen i se čtverným axelem Malinina

Premium
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.

Jindy velmi kritická Kateřina Kamberská, mezinárodní rozhodčí ISU, v závěru pražského světového šampionátu jen žasla: „Co tu ukázaly ženy, bylo z říše snů. A teď při mužích už mi začínají docházet...

30. března 2026

Baseballista Schneider: Nehraju kvůli jménu na zádech. Bude pokračovat v reprezentaci?

Martin Schneider na World Baseball Classic.

Ačkoli je baseball celosvětovým fenoménem, v Česku se do povědomí širšího spektra diváků dostal až před několika lety. Jedním ze zlomů byla historicky první účast českého národního týmu na prestižním...

30. března 2026  11:38

Český tenista opět v top 10? Už je nejvyšší čas. Ale musím se ještě zlepšit, ví Lehečka

Jiří Lehečka s trofejí pro poraženého finalistu na turnaji v Miami.

Při otázce na žebříčkové umístění vám tenisté většinou odpovědí, že ho příliš nesledují, protože je to pro ně jen číslo. Ale kdo by nechtěl být například mezi deseti nejlepšími hráči světa? Konkrétně...

30. března 2026  11:15

Dva a půl roku po operaci mozku vyhrál Woodland další golfový turnaj PGA

Gary Woodland

Dva a půl roku po operaci nádoru na mozku se americký golfista Gary Woodland dočkal dalšího vítězství. V Houstonu ovládl turnaj PGA Tour. V 41 letech si prožil další turbulentní emoce. Pátý titul v...

30. března 2026  10:54

Martinec hodnotí sezonu Hradce: Kdo mohl, tak hrál, klobouk dolů

Královéhradecká střídačka s trenérem Tomášem Martincem

Na začátku sezony mohli několik týdnů vypisovat konkurs na obránce, na samém jejím konci zase na útočníky. Mezitím jen občas zažili situaci, kdy měli k dispozici celý kádr. Hradecký Mountfield...

30. března 2026  10:49

Čeští curleři na MS opět prohráli. Švýcarům podlehli v dodatečném endu

Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)

Čeští curleři podlehli ve svém pátém duelu na mistrovství světa v USA Švýcarsku 7:9 v dodatečném endu a s bilancí jedné výhry a čtyř porážek jsou v tabulce na předposledním dvanáctém místě....

30. března 2026  10:14

Denver otočil zápas NBA s Golden State, Jokič další triple double nepřidal

Nikola Jokič se jako tank řítí ke koši Golden State. Brání ho Draymond Green.

Basketbalisté Denveru otočili zápas NBA s Golden State a vyhráli na domácí palubovce 116:93. Hvězdný pivot Nikola Jokič se pokoušel o pátý triple double za sebou, nakonec mu chyběly dvě asistence. V...

30. března 2026  10:07

Lehečka se po finále v Miami posunul na životní 14. místo světového žebříčku

Jiří Lehečka dobíhá k míči ve finále turnaje v Miami.

Jiří Lehečka se po finálové účasti na turnaji série Masters v Miami posunul ve světovém tenisovém žebříčku o osm pozic na životní 14. místo. Karolína Muchová atakuje po semifinále na floridském...

30. března 2026  9:25

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Třikrát v řadě v semifinále, tři zápisy do historie, tři různé trenérské dvojice. Která bude další? Vládce střídačky v prvoligových hokejových Litoměřicích vybírá partnerská Sparta, pod niž kališníci...

30. března 2026  9:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Loučící se Václavík: A teď si chci užít normální život. Školství ho zatím neláká

Adam Václavík na závěrečné exhibici v Jablonci nad Nisou, kde se loučil s...

Zamával tleskajícím divákům a v cíli dostal hobla od parťáků z reprezentace. Biatlonista Adam Václavík na tradiční jablonecké exhibici na závěr sezony definitivně završil svou kariéru.

30. března 2026  8:54

Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu

Hokejisté Bostonu křepčí po brance Viktora Arvidssona. Vlevo je David Pastrňák.

Hokejisté Bostonu v NHL díky skvěle hrajícímu Pavlu Zachovi (2+1) dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu na ledě Columbusu a nakonec dokonali vítězný obrat v samostatných nájezdech....

30. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.