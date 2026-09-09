Kotrba končí v čele tenisu. Svaz povede bývalý reprezentační kapitán Pála

Kotrba byl zvolen do čela svazu po té, co byl někdejší prezident Ivo Kaderka obviněn ze zneužívání sportovních dotací.
„Do vedení svazu jsem vstupoval v mimořádně složité situaci. Záchrannou misi, na kterou jsem se vydal a jejímž cílem bylo očištění a záchrana Českého tenisového svazu, považuji za splněnou. Podařilo se vyřešit zásadní problémy zděděné po bývalém vedení, stabilizovat fungování svazu a současně zachovat podmínky pro skvělé sportovní výsledky českého tenisu,“ uvedl Kotrba ve zprávě ke své rezignaci.
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„Funkce předsedy je mimořádně časově náročná. Její odpovědný výkon vyžaduje nasazení, které již nemohu dlouhodobě sladit se svými dalšími profesními a osobními povinnostmi,“ zdůvodnil svůj krok.
Jeho nástupce Pála je od roku 2024 prvním místopředsedou svazu. „Děkuji Jakubovi za jeho činnost v mimořádně náročném a složitém období pro tenisový svaz, kdy byla jeho profese advokáta nenahraditelná. Ve své nové funkci budu pokračovat v naší práci, kterou jsme za uplynulé dva roky dokázali společně v tříčlenném předsednictvu,“ řekl Pála ke své nové funkci.
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