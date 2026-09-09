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Kotrba končí v čele tenisu. Svaz povede bývalý reprezentační kapitán Pála

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Aktualizujeme   16:09

Jakub Kotrba. | foto: Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba

Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba oznámil ve středu rezignaci na svou funkci. Oficiálně ji hodlá podat ke 30. září, v čele svazu tak bude ještě do konce listopadu. Kotrba byl předsedou svazu od června 2024, nahradí ho bývalý kapitán týmu pro BJK Cup Petr Pála.

Kotrba byl zvolen do čela svazu po té, co byl někdejší prezident Ivo Kaderka obviněn ze zneužívání sportovních dotací.

„Do vedení svazu jsem vstupoval v mimořádně složité situaci. Záchrannou misi, na kterou jsem se vydal a jejímž cílem bylo očištění a záchrana Českého tenisového svazu, považuji za splněnou. Podařilo se vyřešit zásadní problémy zděděné po bývalém vedení, stabilizovat fungování svazu a současně zachovat podmínky pro skvělé sportovní výsledky českého tenisu,“ uvedl Kotrba ve zprávě ke své rezignaci.

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„Funkce předsedy je mimořádně časově náročná. Její odpovědný výkon vyžaduje nasazení, které již nemohu dlouhodobě sladit se svými dalšími profesními a osobními povinnostmi,“ zdůvodnil svůj krok.

Jeho nástupce Pála je od roku 2024 prvním místopředsedou svazu. „Děkuji Jakubovi za jeho činnost v mimořádně náročném a složitém období pro tenisový svaz, kdy byla jeho profese advokáta nenahraditelná. Ve své nové funkci budu pokračovat v naší práci, kterou jsme za uplynulé dva roky dokázali společně v tříčlenném předsednictvu,“ řekl Pála ke své nové funkci.

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