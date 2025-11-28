Kaderka chce zpět. Vedete český tenis ke zkáze, píše nástupci. Ten reaguje: Drzost

Stanislav Kučera
Robert Rampa
,
  11:44
Necelý rok a půl poté, co rezignoval na svou funkci, se bývalý prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka znovu ozval. Chce vystoupit na páteční valné hromadě svazu a promluvit k tenisové veřejnosti. Od února loňského roku čelí obviněním z dotačních podvodů, kvůli kterým se svaz ocitl ve finančních potížích a musí platit pokutu ve výši desítek milionů. Nyní však tvrdí, že současný předseda Jakub Kotrba vede český tenis „ke zkáze, ke krachu, do bezedné propasti“.
Pankrácká věznice propustila z vazby prezidenta Českého tenisového svazu Iva...

Pankrácká věznice propustila z vazby prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderku. (29. února 2024) | foto: ČTK

Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka před finále Poháru Billie Jean...
Ivo Kaderka
Ivo Kaderka
Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.
Kaderka o možnost vystoupit na páteční valné hromadě svazu, která se koná v Praze od 12.00, požádal prostřednictvím dopisu právě Kotrbovi.

Redakce iDNES.cz má znění dopisu k dispozici. Kaderka v něm na pěti stranách píše Kotrbovi mimo jiné:

„Opravdu mi není lhostejné, co se odehrává pod vaším vedením. Kam vedete obelhávané a manipulované tenisové hnutí. Proto považuji za životně důležité a dnes již bezodkladně nutné pro zachování existence Českého tenisového svazu a jeho fungování seznámit nejen zástupce tenisové veřejnosti s pravdivými informacemi, kterých se jim od vás, skvělého manipulátora a strůjce (jednoho ze strůjců) katastrofy českého tenisu, nikdy nedostalo.“

Tenisový svaz má v dotační kauze vrátit přes 77 milionů, možná zastaví Štvanici

Redakce iDNES.cz v pátek dopoledne kontaktovala i samotného Kaderku s tím, jestli na valné hromadě opravdu plánuje vystoupit. V telefonickém hovoru řekl: „Já tam chci jít, ale pan Kotrba mě tam nepustí, protože se bojí jako čert kříže, že ukážu všechny důkazy o tom, co se odehrává a kam mizí z českého tenisu peníze.“

Kotrba ve vyjádření pro iDNES.cz uvedl: „Ze strany bývalého prezidenta považujeme tuto iniciativu za drzost a ztrátu sebereflexe, protože současnou situaci českého tenisového svazu zavinil on svým vedením. O jeho žádosti vystoupit na valné hromadě, když nezískal nominaci jako řádný delegát, budou rozhodovat v souladu s jednacím řádem delegáti.“

Zatím tedy není jasné, jestli Kaderka opravdu dostane možnost promluvit.

Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.

Bývalý prezident svazu do telefonu ještě řekl: „Já vím, co chcete slyšet, ale nic říkat nebudu. Zavolejte odpoledne. Teď nemám chuť se o tématu bavit. Všechny důkazy, které jsem poslal panu Kotrbovi, samozřejmě mám a rád je předložím. Bohužel mi není dán prostor, abych je mohl předložit veřejnosti a zdokumentoval, o jakou brutální konstrukci se jedná a jaká manipulační jednání s českým tenisem se odehrála v přímém přenosu.“

V čele svazu stál Kaderka 26 let, před valnou hromadou loni v červnu na svou funkci rezignoval. Od února 2024 společně s dalšími fyzickými a právnickými osobami čelí obvinění z podvodů se státními dotacemi, tenisový svaz kvůli tomu musí vracet desítky milionů Národní sportovní agentuře jako pokutu.

Policejní vyšetřování, stejně jako audity NSA kontrolující hospodaření svazu z nedávných let, stále probíhá. Kaderka opakovaně tvrdí, že je nevinný, už po svém odstoupení říkal: „Chci zdůraznit, že moje rozhodnutí rezignovat přímo nesouvisí s mojí aktuální situací v rámci přípravného trestného řízení.“

Jakub Kotrba hovoří k delegátům na valné hromadě tenisového svazu jako kandidát...
Ivo Kaderka

Nyní se poprvé od svého obvinění otevřeně přihlásil o slovo. Na valné hromadě chce obhájit své tvrzení, že kauza je údajně vykonstruovaná, aby ho odstranila.

Svému nástupci Kotrbovi píše: „Přišel jste „zachraňovat český tenis v jeho nejtěžším období v historii“ (citát vašeho prohlášení v médiích). V první řadě je potřeba podtrhnout, že žádná záchrana nebyla potřeba. Oba dobře víme, že celá „kauza“ ČTS byla a je vykonstruovaná od A do Z. Jde o policejní odstranění prezidenta ČTS a jeho týmu. Tento brutální a bezprecedentní čin byl základní a první krok k vašemu ovládnutí Českého tenisového svazu, jeho financí a jeho majetku.“

Současný předseda v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl: „Snažíme se obnovit důvěru v český tenis, a to ve chvíli, kdy se zde pohybuje člověk nebo uskupení lidí s největší pravděpodobností pod vedením minulého prezidenta Kaderky, kteří se na nás snaží házet špínu v podobě různých dezinformací, manipulací a lží. To nám vůbec nepomáhá. Protože místo toho, abychom dělali správné věci, musíme bojovat s Kaderkovou neslavnou minulostí.“

