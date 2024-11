Svaz v éře po Kaderkovi: čekání na pokutu i narovnané vztahy s Navrátilem

„Snažíme se vysvětlit, že sice došlo k provinění, ale že to bylo selhání jedinců. A že pokuta bude znamenat, že za to zaplatí 71 tisíc členů svazu, kteří budou ochuzeni o finanční prostředky, které bychom jim mohli rozdělit,“ popsal Kotrba na čtvrteční tiskové konferenci.

Svaz tedy momentálně komunikuje s finančním úřadem a Národní sportovní agenturou a usiluje, aby pokuta za Kaderkovo jednání byla co nejmenší, agentura v prvním návrhu požaduje vrácení bezmála 30 milionů.

Bývalý prezident svazu spolu s dalšími obviněnými včetně bývalého šéfa dozorčí rady Vojtěcha Flégla měl podle policie nezákonně manipulovat s prostředky na pořádání turnajů.

„Když došlo k rozšíření trestního řízení na bývalé členy svazu, připojili jsme se k němu a budeme čekat na jeho výsledek,“ uvedl Kotrba. „Pokud bude bývalé vedení shledáno vinným, tak na něm budeme vymáhat pokutu. Ale jde o proces v řádu let.“

Kromě vypořádání se se způsobenou škodou řešilo předsednictvo, v němž vedle Kotrby zasedají ještě Petr Pála a Martin Hynek, i záležitosti čistě sportovního ražení.

„Potřebovali jsme vytvořit a dát do pořádku vnitřní strukturu svazu, nastavit mechanismy pro nakládání s majetkem či vysílání hráčů na turnaje. Nechceme dělat revoluci, ale evoluci,“ zdůraznil Kotrba. „Chtěli jsme hnutí dát jasnou vizi, s čím od nás mohou kluby počítat, jaké příjmy dostanou. Na oplátku po nich chceme plnění limitů, aby měly hráče s výsledky, na které jim budeme posílat peníze. Tento systém už fungoval, jen jsme mu dali jasná pravidla.“

Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.

Dále začaly pracovat odborné komise, které předkládají výkonnému výboru návrhy, co je zapotřebí zlepšit a upravit.

A sportovní fungování bude zastřešovat nově vzniklá funkce státního trenéra, kterou obsadí dosavadní sportovní ředitel Jan Stočes.

„Držíme systém tří hlavních center, kterými jsou v Praze Sparta a I. ČLTK a Prostějov. Pak máme šest vrcholových středisek a nově chceme střediska mládeže do 14 let, která budou propojena s centry pro dospělé reprezentanty,“ nastínil Stočes vizi, která má vést k olympijským hrám v Los Angeles 2028.

„Chceme zavádět podporu i dětí do deseti let, bude v rámci malých klubů a trenérů, kteří pracují s těmi nejmenšími. Doba se trochu změnila, děti ve všech sportech ubývají, láká je elektronika, takže se chceme soustředit i na ty nejmenší. To je vize na příští čtyři roky a věřím, že budeme stejně úspěšní jako letos.“

Kotrba se také vyjádřil ke dvěma nedávným kauzám okolo českého tenisu. Tou první je nečekaný odchod dvacetileté Lindy Klimovičové do polské reprezentace.

„Jsme v jednání s polským svazem, na Poháru Billie Jean Kingové v Málaze bychom měli podepsat memorandum, jak k těmto situacím přistupovat. Budeme revidovat smlouvy s reprezentanty, chceme je zavázat, aby v případě takového odchodu byli povinni uhradit náklady, které do nich svaz vložil.“

A ke konci dlouholetého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila, kterého v polovině září po nepovedeném vystoupení ve skupině letošního ročníku ve Valencii nahradil ve funkci Tomáš Berdych, Kotrba poznamenal toto:

„Celou kapitolu chceme uzavřít v Přerově, kde se 4. prosince uskuteční vyhlášení ankety Zlatý kanár. S Jardou jsme domluveni, že mu předáme novou cenu Českého tenisového svazu, chceme mu poděkovat za to, co pro český tenis udělal. A pokud bychom v příštím roce hráli Davis Cup nebo Billie Jean King Cup doma, tak bychom byli rádi, kdyby měl možnost rozloučit se před plným stadionem. Přislíbil nám, že přijde, takže to vnímám tak, že vztahy jsou mezi námi narovnané.“