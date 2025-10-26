POHLED: Naděje vylétly, hvězdy potřebují zdraví. A český tenis se nemusí bát

Nejlepším grandslamovým výsledkem tuzemských hráček je čtvrtfinále, což v porovnání s mimořádně úspěšnou loňskou a předloňskou sezonou představuje pokles.
Ale poslední týdny ukázaly, že budoucnost může být opět parádní a plná velkých titulů.
Hlavně proto, že na podzim ožila brzy jednadvacetiletá Linda Nosková, která se díky finále „tisícovky“ v Pekingu a „pětistovky“ v Tokiu posunula z 27. místa pořadí WTA na skvělé třinácté a rok poprvé zakončí jako česká jednička.
|
Nosková nezvládla ani třetí letošní finále. V Tokiu proti Bencicové neměla šanci
I když výpravu do Asie neozdobila trofejí – v neděli v japonské metropoli podlehla Belindě Bencicové 2:6, 3:6, jednoznačně se přihlásila o roli budoucí tahounky českého ženského tenisu.
Do nadcházející sezony si vypracovala skvělou výchozí pozici, aby se posunula klidně i do elitní desítky a zkusila zaútočit na nějaký prestižní pohár. Schopnosti na to má, byť zatím zvládla jediný ze šesti finálových duelů.
A společně s ní se v závěru roku hlasitě ozvala také Tereza Valentová. V pouhých osmnácti letech už je jen kousek za hranicí první padesátky a před ní jsou pouze dvě mladší konkurentky.
Minulý víkend si v Ósace poprvé vyzkoušela finále na okruhu WTA, a přestože stejně jako Nosková zůstala těsně pod vrcholem, také platí za obrovský příslib.
„Je to pro mě obrovská motivace. Už se nemůžu dočkat, až budu zase hrát,“ vyhlásila sebevědomě a natěšeně minulý týden.
Je tedy dost možné, že už v příštím roce budou nejčastěji zmiňovanými českými tenistkami Nosková a Valentová.
A je jen symbolické, že obě vystřelily zrovna v roce, kdy kariéru ukončila stálice posledních let a velká šampionka Kvitová.
Díky zmíněné dvojici a také dalším mladým nadějím Sáře Bejlek či Nikole Bartůňkové se zdá, že český ženský tenis se o budoucnost skutečně bát nemusí.
Přestože letošní sezona patřila v kontextu minulých let k těm nejméně úspěšným, mohlo jít pouze o jakýsi přestupný rok, než se naplno rozjede nová a dravá generace.
|
Ona mě fakt zná? Valentová o respektu soupeřek, ztracené trofeji i tkaničce
To však neznamená, že je čas odepisovat další velká jména Barboru Krejčíkovou, Markétu Vondroušovou a Karolínu Muchovou. Všechny tři měly nesmírně složitý rok, v němž se potýkaly se zdravotními potížemi, ale zároveň připomněly, že není radno je podceňovat.
Devětadvacetiletá Krejčíková sice letos stihla pouze deset turnajů, ale hlavně díky čtvrtfinále US Open na konci roku drží slušnou 35. pozici.
O tři roky mladší Vondroušová je na tom podobně. Akcí objela dvanáct a v New Yorku se také probila mezi nejlepší osmičku. K tomu se blýskla triumfem na „pětistovce“ v Berlíně a patří jí 33. místo.
Devětadvacetiletá Muchová se ve druhé polovině roku vyhrabala z potíží s levým zápěstím a nakonec zakotvila na dvacáté příčce.
První dvě se tedy drží na pozicích okolo grandslamového nasazení pro 32 nejlepších a Muchová ho má pro Australian Open jisté.
Ani věkově ještě nepatří k nejstarším, a tak jistě mohou pomýšlet na další velké grandslamové jízdy. Bude ovšem záležet, jestli vydrží zdravé.
A samozřejmě se dál dají čekat skvělé deblové počiny od Kateřiny Siniakové, která letos ovládla čtyřhru na Australian Open a mix ve Wimbledonu a ještě má před sebou start na Turnaji mistryň.
Na konci roku 2025 figuruje v elitní stovce singlového žebříčku osm Češek, což je za Američankami a Ruskami třetí nejvyšší počet.
A pokud Nosková, Valentová, Bejlek a Bartůňková zvládnou blížící se baráž BJK Cupu a udrží se v elitní divizi, bude sezona českých tenistek opravdu zachráněná.