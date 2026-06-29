Češky litují Vondroušovou: Nefér, peklo, zničující. Výhodnější je být pozitivní

Stanislav Kučera
  14:14
Takto se Markéta Vondroušová usmívala, když před rokem hrála Wimbledon. Přidá na slavném turnaji ještě další start?

Takto se Markéta Vondroušová usmívala, když před rokem hrála Wimbledon. Přidá na slavném turnaji ještě další start? | foto: Reuters

Takto se Markéta Vondroušová usmívala, když před rokem hrála Wimbledon. Přidá na slavném turnaji ještě další start?
Takto se Markéta Vondroušová usmívala, když před rokem hrála Wimbledon. Přidá na slavném turnaji ještě další start?
Takto se Markéta Vondroušová usmívala, když před rokem hrála Wimbledon. Přidá na slavném turnaji ještě další start?
Takto se Markéta Vondroušová usmívala, když před rokem hrála Wimbledon. Přidá na slavném turnaji ještě další start?
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Její jméno pořád svítí na zdi šampionek, kterou najdete v chodbě pod tribunami centrálního dvorce. 2023 M. Vondrousova, stojí na předlouhém listu, jehož začátek se datuje až do roku 1884. I letos se o české tenistce s velmi šikovnou levou rukou ve wimbledonském areálu mluví. Jen ne oslavnými, ale lítostivými slovy.

Je to přesně týden, co se Vondroušová dozvěděla tvrdý trest – za to, že loni v prosinci odmítla antidopingovou zkoušku, dostala čtyřletý zákaz činnosti. Což u jejích kolegyň v branži spustilo obrovskou vlnu podpory, soucitu i rozhořčení.

„Je to hrozná situace. Psala jsem jí, jak moc je mi to líto. Něco takového bych nepřála vůbec nikomu,“ prohlásila Linda Nosková.

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„Když to porovnáte s ostatními tresty, přijde mi to neuvěřitelně nefér. Myslím si, že tento postih jde daleko nad rámec toho, co se skutečně stalo,“ říká Kateřina Siniaková.

„Maky je moje kamarádka a mrzí mě, že se jí tohle děje. Celá situace je nešťastná a jsem z ní velmi smutná,“ přidala Karolína Muchová.

„Je to fakt peklo, úplně cítím její emoce. Přeju jí, ať se to vyřeší, ať bojuje dál,“ doplnila Nikola Bartůňková, které se vybavil vlastní dopingový škraloup, kvůli němuž předloni nehrála půl roku.

Coby profesionální tenistky mají zmíněné Češky s antidopingovými kontrolami spoustu zkušeností. Uvědomují si jejich nezbytnost pro čistý sport. Zároveň si ale přejí, aby předpisy vůči nim byly vlídnější a lidštější.

Zleva Markéta Vondroušová, Linda Nosková, nehrající kapitánka Barbora Strýcová,...

„I po těžkém zápase nebo náročném turnaji musíme hned druhý den ráno nahlásit své místo pobytu,“ připomíná Nosková, že na každý den v roce mají tenistky povinnost uvést jednu hodinu a místo, kde budou pro kontrolu k zastižení.

„Je to hodně otravné, ale jak vidíme na těchto případech, na dodržování se striktně trvá. Na druhou stranu mi přijde trochu nespravedlivé, že metr není pro všechny hráče vždycky úplně stejný.“

S tím souhlasí i Siniaková. Připomíná mírné tresty za předloňské pozitivní nálezy Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové, byť u nich šlo o zcela odlišnou podstatu provinění než u Vondroušové.

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„Určitě se nerozhoduje konzistentně a tak, jak by se mělo,“ myslí si současná deblová světová jednička. „Čtyři roky jsou za to, co se v případě Maky stalo, extrémně moc. Vlastně z toho vyplývá absurdní věc – že mít pozitivní nález je nakonec výhodnější než test odmítnout.“

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ale argumentuje tím, že by se odmítání kontroly mohlo stát obranou v momentě, kdy chtějí sportovci zakrýt podvádění. Proto Vondroušová dostala tak nejvyšší možnou sazbu.

Nosková má ale jiný názor: „Spíš mám pocit, že si na ní někdo chtěl dokázat svou moc. Možná mají pocit, že v minulosti něco pokazili, a teď to chtějí takto napravit. Vnímám to jako exemplární trest. Podle mě to Maky schytala neprávem, takhle přísný postih si nezasloužila.“

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Siniaková také nemá problém uvěřit slovům Vondroušové, která tvrdí, že německá komisařka, jež za ní loni v prosinci přišla do jejího pražského bydliště, se jí nelegitimovala a nepředložila pověření o provedení kontroly. Tato pochybení prý sama přiznala před nezávislým tribunálem, který případ v polovině června posuzoval.

„Průběh kontrol občas bývá diskutabilní, rozhodně to nefunguje tak, že by komisaři hned u dveří sami od sebe ukazovali průkaz. Většinou mají tendenci jen říct ITF doping‘ s pocitem, že je to přece jasné. Párkrát se mi stalo, že jsem musela chvíli počkat, než mi doklad vůbec ukázali.“

Zatímco Nosková, aktuální světová dvanáctka, si nevybaví, že by ji někdy kontrola tak jako Vondroušovou „přepadla“ mimo hodinový nahlášený interval, Siniaková popisuje, že se s tím setkává stále častěji.

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„V posledních dvou třech letech se komisaři často objevují přímo na turnajích, ještě před jejich začátkem. Přijdou na hotel, mimo nahlášené hodiny. Odhadem se mi to stalo tak šestkrát nebo sedmkrát, přitom dřív se to vůbec nedělo. Když jsem doma, tak většinou stále chodí v ten daný čas.“

Muchová, spoluhráčka Vondroušové z pražského I. ČLTK, je přesvědčená, že se její dlouholetá kamarádka odmítnutím kontroly nesnažila zakrýt užití zakázané látky.

„Znám ji strašně dlouho a můžu s naprostým klidem prohlásit, že rozhodně nedopovala. Je to zkrátka nešťastná situace. Ona sama během toho procesu samozřejmě udělala chyby, ale pochybení byla i na druhé straně.“

České tenistky Karolína Muchová (vlevo) a Markéta Vondroušová během čtyřhry v...

Krajanky bývalé světové šestky a stříbrné olympijské medailistky z roku 2021 si přejí, ať jí případné odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži trest zkrátí. Ještě ji chtějí potkávat na turnajích, čtyřletý trest jinak znamená téměř jistý konec kariéry.

„Doufám, že se to nějak vyjasní a bude se moci co nejdříve vrátit,“ líčí Nosková. „Navíc to není čistě tenisová záležitost, odehrává se to mimo kurt. Člověk to nemá plně pod kontrolou, což je pro ni o to víc zničující.“

A podle Siniakové rozdílnost v posuzování případů podkopává důvěru tenistů v antidopingový systém.

„Nedokážu si představit, čím vším si potrestaní hráči procházejí a jak přísné to celé je. My tenisté zjevně nemáme vůbec žádné slovo.“

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Stearnsová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
29. 6. 16:00
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Muchová vs. ZacharovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
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Siniaková vs. ČengTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Siniaková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
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